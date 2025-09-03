Colombia

Sicariato en Bogotá: asesinan a expolicía mientras sacaba su vehículo de su vivienda

Información preliminar detalla que el oficial fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y le dispararon en seis oportunidades

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Imagen de referencia - Los
Imagen de referencia - Los hechos ocurrieron en el barrio La Ponderosa, suroccidente de Bogotá - crédito Raúl Arboleda/AFP

En la mañana del miércoles 3 de septiembre de 2025, se registró un ataque sicarial contra un exuniformado de la Policía Nacional, que fue abordado por dos sujetos en motocicleta y le dispararon en reiteradas oportunidades.

Según información recopilada por El Tiempo, los hechos ocurrieron en el barrio La Ponderosa, ubicado en la localidad de Puente Aranda (suroccidente de Bogotá), cuando el uniformado se encontraba sacando su vehículo particular de su vivienda, cuando los presuntos delincuentes le dispararon en al menos seis oportunidades, causándole la muerte instantánea.

Infobae Colombia pudo establecer con fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá que el hecho ocurrió sobre las 5:45 a.m., y que la investigación quedó a cargo de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Así mismo, la institución le confirmó a este medio que la persona fue identificada como Daniel Emilio Quiroga, de 67 años de edad, que era un agente retirado de la Policía Nacional.

Por el momento, las autoridades avanzan en la investigación para determinar la causa de los hechos, así como en la identificación de los posibles responsables.

Noticia en desarrollo...

