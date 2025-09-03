Colombia

Papá de Valeria Afanador tomó decisión con la continuidad de sus otros hijos en el colegio de Cajicá

Manuel Afanador reveló que sus hijos viven con miedo constante luego de la desaparición y muerte de la niña de 10 años, situación que obligó a la familia a tomar decisiones drásticas sobre su educación y bienestar

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Tajante decisión del papá de
Tajante decisión del papá de Valeria Afanador con sus trillizos, luego de muerte de su hija - crédito Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles y X

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador en el río Frío, a pocos metros del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá, puso fin a una intensa búsqueda de 18 días que involucró a más de doscientas personas entre uniformados, rescatistas y voluntarios.

El impacto emocional que provocó la muerte de la niña de 10 años continúa teniendo profundas repercusiones en su entorno familiar y escolar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es así que la decisión de retirar a los trillizos, hermanos de Valeria, de la institución educativa, surge como consecuencia directa de la situación que enfrenta la familia tras lo ocurrido.

El padre de la menor, Manuel Afanador, detalló en declaraciones a Caracol Radio el estado de ansiedad en que permanecen sus otros hijos: “Están viviendo con miedo, con susto, con pánico... Miles de cosas”.

El impacto psicológico en los
El impacto psicológico en los hermanos de la menor, sumado a la preocupación constante por su seguridad, llevó a la familia a retirar a los niños del colegio y solicitar apoyo profesional - crédito redes sociales

La familia manifiesta que la angustia persiste a pesar de sus esfuerzos por contenerla: “Papá, tenemos miedo de que salgas y no regreses como le pasó a Valeria”, es una de las frases recurrentes que escucha Afanador de sus hijos.

Esta situación ha motivado que soliciten además medidas de seguridad adicionales, ya que el temor de los hermanos a salir de casa permanece latente.

Manuel Afanador enfatizó en el medio mencionado que la familia “acababa de retirar a los trillizos también, allá estudiaban los cuatro y pues ya los niños tampoco van a seguir allí”.

Además, aseguró: “Habrá que tomar las acciones pertinentes para que este tipo de cosas no sigan sucediendo”, destacando la necesidad de que existan medidas para evitar tragedias similares.

Familia de Valeria Afanador retira
Familia de Valeria Afanador retira a sus hijos del colegio tras tragedia en Cajicá - crédito @anibalgaviria/X y @MiltonArdila5/X

Temas Relacionados

Muerte Valeria AfanadorValeria AfanadorNiña de 10 años con síndrome de downDecisión papá ValeriaManuel AfanadorRetirar hijos colegioColegio Gimnasio Campestre Los LaurelesCajicáColombia-Noticias

Más Noticias

La exconsejera Sandra Ortiz, vinculada al caso de corrupción de la Ungrd, se quedó sin abogado defensor: Oswaldo Medina renunció

El jurista anunció la noticia después de que la Fiscalía General de la Nación formalizara la acusación por el presunto pago de sobornos para favorecer reformas políticas del Gobierno Petro

La exconsejera Sandra Ortiz, vinculada

Impiden entrar al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al recinto del Senado para la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional: “Y dicen que el dictador es Petro”

Antonio Sanguino fue impedido de ingresar al Senado durante la votación para la Corte Constitucional, hecho que calificó como inédito y que desató reacciones en defensores del Gobierno

Impiden entrar al ministro de

Red religiosa en Colombia pide frenar “política de terror” en el Foro Mundial de Migración que se realiza en La Guajira

Representantes eclesiásticos pidieron a gobiernos abandonar medidas restrictivas y criminalización de migrantes durante el Foro Mundial de Migración en Riohacha

Red religiosa en Colombia pide

Jorge Mattos busca conciliación tras aplazarse imputación de délitos por estafa y urbanización ilegal en lujoso edificio en Bogotá

La audiencia de imputación de Jorge Mattos por estafa, fraude procesal y urbanización ilegal en el lujoso Edificio Neos Nogal fue aplazada, mientras su defensa busca un acuerdo de conciliación con los copropietarios

Jorge Mattos busca conciliación tras

Comunidades indígenas vuelven a bloquear la vía Panamericana: exigen al Gobierno atención en salud y creación de nuevos resguardos

Entre las razones de los bloqueos, que afectan a transportadores y viajeros, están la falta de financiación en los programas de salud y la ausencia de nuevos resguardos indígenas en Cauca

Comunidades indígenas vuelven a bloquear
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Paola Turbay rompió el silencio

Paola Turbay rompió el silencio tras la muerte de su primo Miguel Uribe y opinó sobre la actualidad del país: “Ando medio averiada”

Yina Calderón aclaró rumores que desató sobre Aida Victoria Merlano y aseguró que estaría pensando en una reconciliación

Aida Victoria Merlano le respondió a Yina Calderón por insinuar que el padre de su bebé es Westcol: “El ladrón juzga por su condición”

Esta es la suma de dinero que le da Karina García a su mamá en el mes: le tocó darle más porque les subieron el arriendo

Rafaella Chávez dio parte sobre su salud tras haber sido sometida a dos cirugías de urgencia: “Pude actuar a tiempo”

Deportes

Luis Díaz y el mensaje

Luis Díaz y el mensaje a su “yo” de 10 años: “Es importante mantener siempre el hambre de victoria”

Mohamed Salah defendió a Luis Díaz pese a no estar en Liverpool: “Sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League”

David Ospina podría jugar sus últimos partidos con la selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana: “Puede pasar”

Etapa 11 de la Vuelta a España: no hubo ganador por protestas, Jonas Vingegaard sigue como líder, Egan Bernal continúa como el mejor colombiano

Revelan imágenes del momento cuando hincha del Deportivo Cali es arrollado por el bus del equipo