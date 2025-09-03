En video: ‘influencer’ mexicano grabó robo de su celular durante visita a la casa de ‘Betty, la fea’ en Bogotá

La difusión de un video retrató el momento en el que el visitante y su acompañante fueron víctimas de un atraco junto a la famosa vivienda - crédito @soy.toledo/ Instagram

El creador de contenido mexicano Gerardo Toledo, conocido como Soy Toledo, fue víctima de un robo en plena luz del día mientras visitaba la casa de Betty, la fea en Bogotá ubicada en la localidad de Teusaquillo, uno de los puntos turísticos más fotografiados por seguidores de la telenovela.

El incidente ocurrió cuando el influencer registraba su visita a la icónica vivienda, junto al creador de contenido Richard Evans, quien se ha hecho famoso en redes sociales por recrear en varias ocasiones el look del personaje de Beatriz Pinzón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El asalto sucedió mientras una mujer intentaba capturar una imagen de Toledo y Evans posando frente a la reconocida fachada ubicada en el barrio La Soledad, dentro de la localidad de Teusaquillo.

Un hombre en motocicleta se aproximó por la acera, arrebató el teléfono y huyó antes de que pudiera ser interceptado. Evans intentó reaccionar, pero el asaltante escapó rápidamente por las calles bogotanas.

El evento quedó grabado en video y se viralizó en diversas plataformas digitales, lo que impulsó debates en línea sobre la seguridad en la ciudad, especialmente para quienes eligen visitar los lugares relacionados con Yo soy Betty, la fea.

El creador de contenido mexicano Gerardo Toledo fue asaltado mientras posaba frente a la casa de “Betty, la fea” en Bogotá - crédito @soy.toledo/ Instagram

La vivienda emblemática aparece ubicada en el barrio La Soledad de la localidad de Teusaquillo y atrae a seguidores tanto de Colombia como de otros países, quienes buscan inmortalizar el momento con una foto junto al inmueble reconocido por la telenovela creada por Fernando Gaitán.

Pese al lamentable momento, el influencer mexicano se tomó la situación con humor y desde su cuenta de Instagram compartió: “No recuperamos el cel… pero descubrí que mi heroína usa brackets y capul. Gracias @richarevanspor mejorar la experiencia… Fui a conocer la casa de Bety la fea en Bogotá 👓🇨🇴… pero un motociclista me arrebató el celular".

A pesar de ser una propiedad privada, la casa de “Betty, la fea” recibe visitas constantes de turistas nacionales e internacionales atraídos por la importancia cultural de la locación. La situación ha reactivado el debate sobre la seguridad de los turistas y la necesidad de fortalecer la vigilancia en los puntos de mayor interés en la capital colombiana.

Lo que para Gerardo Toledo sería una oportunidad de conocer un símbolo de la televisión latinoamericana, terminó mostrando los desafíos de seguridad que enfrenta Bogotá en zonas frecuentadas por visitantes. Hasta el momento, las autoridades no han informado avances sobre la identificación o captura del responsable del robo.