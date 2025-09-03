Concurso SENA 4 CNSC: fechas, requisitos y cómo postularse a vacantes y ascensos e ingreso

El proceso oficial abre inscripciones para aspirantes y funcionarios del SENA que buscan acceder a cargos de ascenso o ingreso. - crédito Johan Largo/Infobae

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) confirmó el cronograma de inscripciones del Concurso SENA 4, un proceso de selección que abre la posibilidad de ascensos internos para servidores públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y de ingreso abierto para el público en general.

En total, se ofertarán 1.801 vacantes en distintos niveles, lo que convierte a esta convocatoria en una de las más importantes del año para quienes buscan crecer en la carrera administrativa o ingresar a la entidad.

El proceso de selección, conocido oficialmente como Proceso No. 2669, constituye una de las mayores convocatorias de mérito en la administración pública colombiana, reuniendo a profesionales, técnicos e instructores interesados en vincularse o crecer en el SENA. El procedimiento contempla etapas minuciosas de inscripción, verificación, pruebas, valoración y conformación de listas.

Modalidades y cronograma: ascenso e ingreso

El cronograma oficial establece dos ventanas diferentes de registro en la plataforma SIMO 4.0, de acuerdo con la modalidad seleccionada:

Modalidad Ascenso (servidores públicos de carrera del SENA): inscripciones desde el 8 de septiembre hasta el 19 de septiembre de 2025.

Modalidad Abierta (público en general): inscripciones desde el 16 de octubre hasta el 18 de noviembre de 2025.

Ambos periodos requieren la formalización de la inscripción digital y el cumplimiento de las etapas adicionales del concurso.

Vacantes y niveles disponibles

El concurso dispone de 1.801 vacantes, con la siguiente distribución según el perfil del cargo:

Asesor: 7

Profesional: 373

Instructor: 61

Técnico: 82

Asistencial: 17

De este total, 540 cargos pertenecen a la modalidad ascenso y únicamente pueden ser solicitados por servidores públicos con derechos de carrera en el SENA. Los cargos restantes están abiertos a todos los interesados que deseen ingresar a la entidad.

Las vacantes cubren funciones en áreas como asesoría, docencia, soporte técnico y labores asistenciales, abarcando diferentes niveles formativos y profesionales.

Proceso de selección y etapas

El procedimiento de selección consta de varias fases que garantizan la transparencia y el mérito en la elección de los futuros empleados públicos:

Inscripción y pago de derechos de participación Verificación de requisitos: evaluación del cumplimiento del perfil exigido por cada vacante. Pruebas escritas: dos tipos de evaluaciones forman parte del proceso. Las competencias funcionales tienen carácter eliminatorio, mientras que las competencias comportamentales son clasificatorias. Valoración de estudios y experiencia laboral: se asignan puntajes diferenciados según la formación académica y la trayectoria laboral certificada por el aspirante. Publicación de lista de elegibles por mérito en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), donde se realiza la asignación de nombramientos.

Requisitos y documentación

Para participar en el Concurso SENA 4, los aspirantes deben:

Pagar los derechos de participación: para asesor, profesional e instructor, el valor es de $71.200; para técnico y asistencial, $47.450.

Formalizar la inscripción en SIMO 4.0: crear un usuario, adjuntar documentos escaneados (como cédula, diplomas, certificados laborales y tarjeta profesional si corresponde) y confirmar la postulación desde la plataforma. El pago se puede efectuar por medio de Bancolombia, corresponsales bancarios, PSE o el botón Bancolombia.

Completar el registro y confirmar la vacante: el pago por sí solo no garantiza la inscripción. Solo la validación y confirmación dentro del sistema aseguran la participación.

Paso a paso para inscribirse

El proceso de inscripción en la plataforma oficial SIMO comprende los siguientes pasos:

Ingresar al sistema de registro y crear usuario. Consultar las vacantes disponibles y el número OPEC correspondiente. Verificar los requisitos del cargo, nivel educativo y experiencia. Seleccionar la vacante de interés y confirmar el empleo. Seguir las opciones de pago para los derechos de participación. Finalizar la inscripción y adjuntar todos los documentos requeridos.

Los participantes deberán revisar cuidadosamente el Acuerdo del proceso de selección y sus modificatorios, pues solo es posible inscribirse a un empleo por proceso de selección en una única modalidad, ya sea ascenso o abierto. Si la inscripción se formaliza en la modalidad de ascenso, no estará permitido participar en la modalidad abierta del mismo concurso.

Se recomienda a los aspirantes actualizar y verificar la documentación antes del cierre de inscripciones y garantizar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para el empleo seleccionado.

El Concurso SENA 4 representa una oportunidad para quienes buscan proyectar su carrera dentro del sector público y formar parte del sistema de formación técnica y tecnológica más grande del país.