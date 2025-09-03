Colombia

Comunidades indígenas vuelven a bloquear la vía Panamericana: exigen al Gobierno atención en salud y creación de nuevos resguardos

Entre las razones de los bloqueos, que afectan a transportadores y viajeros, están la falta de financiación en los programas de salud y la ausencia de nuevos resguardos indígenas en Cauca

Francy Agudelo

Francy Agudelo

Bloqueos vía Panamericana por comunidades
Bloqueos vía Panamericana por comunidades indígenas - crédito @Informativaco/X

En horas de la mañana del 3 de septiembre de 2025, la vía Panamericana, en el sector conocido como La Agustina, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, miembros de comunidades indígenas volvieron a bloquear el paso con palos y piedras en señal de protesta a varios incumplimientos en los que estaría incurriendo el Gobierno nacional.

De acuerdo con El País, una de las razones de estos bloqueos, que afecta directamente a los transportadores y viajeros, sería la falta de financiación en los programas de salud, así como la ausencia de nuevos resguardos indígenas en el departamento del Cauca.

Este tipo de bloqueos se viene presentando hace varios días, y el temor de la comunidad y el sector económico del departamento es que se realizan a un día de dar inicio al Congreso Gastronómico que se tiene pactado en Popayán para el 4 de septiembre.

Jhan Alejandro Sandoval, líder político payanés, conversó con el medio de comunicación mencionado anteriormente y expresó su preocupación por las posibles afectaciones a nivel turístico y económico para el territorio

“Millones de razones nos obligan a defender el XXIII Congreso Gastronómico de Popayán, porque no es un simple evento. Es el corazón de la economía popular, el motor del turismo y el sustento de miles de familias caucanas. Y mientras la ciudad se prepara para mostrar al mundo su patrimonio, unos pocos actores disfrazados de voceros sociales sabotean con el cierre de la Panamericana, condenando a nuestra gente a la asfixia económica”.

Uno de los periodistas de la región confirmó que al conversar con varios de los líderes de la protesta se toman vías de hechos por ausencia en incumplimientos del actual mandato.

“Los participantes de este bloqueo están pidiendo la presencia del presidente Gustavo Petro en esta parte del Cauca para que les cumpla una serie de acuerdos pactados en pasadas movilizaciones, eso es lo que me indicaron porque me tocó bajarme del bus para después caminar varios kilómetros de la carretera para superar el bloqueo y llegar a Santander de Quilichao luego de salir en la madrugada de la ciudad de Popayán”, relató Juan Pablo Pito, periodista del norte del Cauca.

María Fernanda Mosquera, comerciante payanesa afirmó que este tipo de actividades solo afectan al sector de trabajadores que viven del comercio en un intento por alterar a las autoridades: “La verdad es una injusticia que estas comunidades afecten la economía con esta clase de bloqueos, uno tiene la percepción que se aprovechan que se realizan estos eventos para salir y hacerle daño, no a las autoridades, sino a las mismas comunidades de Popayán, las cuales son las que más se benefician de eventos como el Gastronómico”.

Cientos de ciudadanos han sido afectados por estos bloqueos que llevan más de 24 horas en el sector. Muchos de ellos prefieren hacer transbordo y devolverse a sus lugares de partida dejando sus diligencias de lado por el temor de quedar atrapados sin saber cuántas horas, mientras que otros prefieren esperar hasta que se dé vía, pues sí o sí deben acudir a citas personales, como lo fue el caso de un hombre que espera llegar a Cali para el funeral de uno de sus familiares.

“Tocará aguantarse ese bloqueo porque no me puedo devolver, un familiar falleció en Cali y esperamos asistir al funeral, por eso estamos ahora en la cola que se formó después de Caldono”, contó Fernando Fajardo al país.

Por el momento no hay pronunciamiento oficial de las autoridades locales, departamentales o nacionales, por lo que es incierto el futuro de los viajeros y transportadores que a diario transitan por la vía.

