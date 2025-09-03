Colombia

Caso Valeria Afanador: Petro solicitó investigar a la institución educativa

En su alocución presidencial, el mandatario pidió al Ministerio de Educación darse a la tarea de determinar con claridad si hubo responsabilidad del Gimnasio en la muerte de la menor, luego de que su cuerpo fuese hallado en las inmediaciones del lugar

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Gustavo Petro se refirió al
Durante su alocución televisada del martes 2 de septiembre, el presidente Gustavo Petro pidió que se investigue al Gimnasio Campestre Los Laureles por la muerte de Valeria Afanador de 10 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el Río Frío en zona rural de Cajicá, a pocos metros del centro educativo en circunstancias que todavía son objeto de investigación.

Durante su aparición televisada, el mandatario encargó la tarea al Ministerio de Educación, indicando que la menor murió en las inmediaciones del centro educativo.

“El Ministerio de Educación, porque debe hacer la investigación del jardín ese de educación especial en Cajicá y otros, porque esa niñita murió fue ahí, parece, en el colegio“, expresó el mandatario.

En desarrollo

