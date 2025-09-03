Colombia

Carlos Vives y Goyo deslumbraron en el show de Jimmy Fallon: los colombianos presentaron una colaboración con el pianista Arthur Hanlon

La actuación de los artistas colombianos, junto a Arthur Hanlon, marcó el inicio de temporada en ‘The Tonight Show de Jimmy Fallon’ como un tributo a la cultura latina

Por Juan David Botia Méndez

Los colombianos se presentaron junto al famoso pianista en el Tonight Show Starring Jimmy Fallon para cantar su colaboración 'Goodbye' - crédito @goyo/ Instagram

La noche del 2 de septiembre, Carlos Vives y Goyo llevaron el sabor colombiano al escenario de uno de los programas más populares de la televisión estadounidense.

Junto al pianista estadounidense Arthur Hanlon, los artistas interpretaron la canción Goodbye, en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, con una puesta en escena que combinó los ritmos tradicionales de la cumbia y el blues.

La participación de Carlos Vives y Goyo en el show marcó el inicio de la nueva temporada del programa presentado por Jimmy Fallon.

La actuación fue grabada previamente en los estudios de la NBC, en el Rockefeller Center de Nueva York. Goodbye fue incluida en el álbum 2 Manos 1 Mundo de Arthur Hanlon, producido por Nicolás Navi de la Espriella.

Los colombianos recibieron elogios por su interpretación en el famoso programa - crédito @goyo/ Instagram

La canción, que cuenta con letra en inglés y en español, desató los comentarios en redes sociales en donde se destacó el show de los colombianos.

“Yerda se pasaron de calidad felicitaciones 👏“, fue la reacción del exjugador de la selección Colombia, El Pibe Valderrama, ”Viva Colombia", “que nos conozcan en el mapa Goyo”, “Hermosa!!! Con toda Goyo!”, fueron otras reacciones.

El tema se destacó en la lista de Billboard sobre las mejores canciones latinas del año y desde su lanzamiento en abril bajo Sony Music Latin, ha llamado la atención por fusionar la tradición musical afrocolombiana con influencias del blues.

La presentación de Goodbye en The Tonight Show se transmitió a través de NBC y también se pudo ver por la plataforma streaming Peacock.

El episodio incluyó la participación de actores internacionales, como Jessica Chastain, Paul Mescal, Josh O’Connor y Sabrina Impacciatore, lo que permitió que la música colombiana y afrolatina tuviera visibilidad ante una audiencia global.

