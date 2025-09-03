Avanza el retorno de indígenas emberá desde el parque Nacional de Bogotá: este será el proceso

Bogotá inicia el proceso de alistamiento para retorno de indígenas emberá - crédito Integración Social

El proceso de retorno de los indígenas emberá asentados en el parque Nacional, de Bogotá, avanza hacia una nueva etapa, tras meses de ocupación y controversias en la zona verde en la capital del país.

La Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación informó que el alistamiento para el regreso a sus territorios ya está en marcha, con el objetivo de que las familias puedan abandonar los albergues temporales y retomar la vida en sus lugares de origen.

Desde el martes 2 de septiembre, las autoridades han puesto en marcha una serie de actividades preparatorias.

Entre ellas, se incluyen valoraciones de salud para las personas, revisión del estado de los animales de compañía, servicios de cedulación e identificación, y la firma de actas de voluntariedad por parte de los miembros de la comunidad.

La Consejería coordina estas acciones junto a las secretarías de Gobierno, Integración Social, Salud y Educación, con el propósito de crear las condiciones necesarias para que el primer traslado se realice el lunes 8 de septiembre.