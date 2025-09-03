Colombia

Avanza el retorno de indígenas emberá desde el parque Nacional de Bogotá: este será el proceso

Los integrantes de la comunidad serán reubicados en Risaralda y Chocó, en una operación coordinada por entidades distritales y nacionales

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Bogotá inicia el proceso de
Bogotá inicia el proceso de alistamiento para retorno de indígenas emberá - crédito Integración Social

El proceso de retorno de los indígenas emberá asentados en el parque Nacional, de Bogotá, avanza hacia una nueva etapa, tras meses de ocupación y controversias en la zona verde en la capital del país.

La Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación informó que el alistamiento para el regreso a sus territorios ya está en marcha, con el objetivo de que las familias puedan abandonar los albergues temporales y retomar la vida en sus lugares de origen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el martes 2 de septiembre, las autoridades han puesto en marcha una serie de actividades preparatorias.

Entre ellas, se incluyen valoraciones de salud para las personas, revisión del estado de los animales de compañía, servicios de cedulación e identificación, y la firma de actas de voluntariedad por parte de los miembros de la comunidad.

La Consejería coordina estas acciones junto a las secretarías de Gobierno, Integración Social, Salud y Educación, con el propósito de crear las condiciones necesarias para que el primer traslado se realice el lunes 8 de septiembre.

Temas Relacionados

Retorno indígenas emberáComunidad emberáParque NacionalConsejería de Paz, Víctimas y ReconciliaciónAbandono albergues temporalesRetorno lugares de origenSecretarías de GobiernoBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Qué hacer si al tanque de la moto se le mete agua en la gasolina: puede ser más grave de lo que parece

La presencia de agua en la gasolina puede afectar el arranque, dañar piezas clave y disminuir el rendimiento; aprenda qué hacer para proteger su moto

Qué hacer si al tanque

Bancolombia tiene más de 400 vacantes disponibles en todo el país: así puede aplicar

La entidad financiera anunció una convocatoria laboral en varias ciudades, dirigida a estudiantes y profesionales de diferentes áreas, con procesos de postulación digital

Bancolombia tiene más de 400

Dura sanción a funcionario judicial que presentó incapacidad falsa, en Cauca: lo destituyeron e inhabilitaron más de 10 años

La decisión se tomó tras descubrir que el secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de Jambaló utilizó un certificado médico adulterado para justificar su ausencia

Dura sanción a funcionario judicial

Valentino Lázaro uso camiseta con la imagen de Melissa Gate y desató polémica en redes: “¡La moza eres tú!”

El creador de contenido, que aseguró que la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se metió con un hombre casado, generó nuevas reacciones por su vestimenta

Valentino Lázaro uso camiseta con

Cámara de Representantes aprobó proyecto de ley que endurece las penas contra conductores borrachos: el debate seguirá en el Senado

La iniciativa pretende que homicidios y lesiones por manejar en estado de embriaguez sean considerados dolo eventual, eliminando beneficios como prisión domiciliaria para los responsables

Cámara de Representantes aprobó proyecto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En video quedó la quema

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

ENTRETENIMIENTO

Valentino Lázaro uso camiseta con

Valentino Lázaro uso camiseta con la imagen de Melissa Gate y desató polémica en redes: “¡La moza eres tú!”

Claudia Palacios dejó la dirección del programa ‘Mujeres sin filtro’ y aclaró si saldrá de RCN: “Ya cumplí mi objetivo”

Mabel Cartagena reveló cada cuanto tiene relaciones sexuales con su esposo y cómo le va con el tema de las hormonas actualmente

Yana Karpova reveló detalles de cómo va su relación con Marlon Solórzano y aclaró si “le bajó el novio” a Melissa Gate

Cony Camelo confesó que ‘Masterchef Celebrity’ la mandó al siquiatra: “Me destrozó el alma”

Deportes

Este será el ganador del

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El ‘Cantante del Gol’ se fue en contra de Eduardo Luis: “Tiene que ser honesto”

Barras de América de Cali convocan marcha y se niegan a entrar al clásico contra Deportivo Cali: “Fuera familia Gomez Giraldo”

Jorman Campuzano salió a aclarar la polémica que se generó con Dayro Moreno: “Soy un bruto”

La Dimayor se pronunció tras la muerte de hincha arrollado por el bus del Deportivo Cali