Así reaccionó el Gobierno Petro a la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional: “Confiamos en que sea guardián”

El 3 de septiembre de 2025, se conoció el desenlace de la votación en el Senado de la República que dejó a Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional para el periodo 2025-2033, en reemplazo de José Fernando Reyes Cuartas, que concluyó su ciclo de ocho años en el alto tribunal.

La elección, que se resolvió tras más de seis horas de deliberaciones, representó un revés para el Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, que había intentado frenar la llegada del exdefensor del Pueblo al organismo judicial.

Camargo recibió 62 votos de los 103 posibles, mientras que María Patricia Balanta, la ficha del petrismo, sumó 41 sufragios. Este resultado otorga a Camargo la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución Política de 1991 en un contexto de inquietud tanto en el ámbito político como entre la ciudadanía, ante la percepción de que el presidente Petro representa una amenaza para el tribunal, especialmente por sus críticas a decisiones relacionadas con la reforma pensional y otros temas.

En reacción a la decisión tomada en el salón elíptico del Congreso, desde el Gobierno nacional felicitaron a Camargo por su llegada a la Corte Constitucional. El encargado de transmitir el mensaje fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, que en sus redes sociales deseó éxito al nuevo magistrado.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, felicitó al exdefensor del Pueblo por su nuevo cargo en el Estado - crédito @AABenedetti/X

A su vez, sostuvo que es necesario que Camargo cumpla a cabalidad su rol de guardián de la democracia y de la Constitución Política por la que se rige el país.

“Felicitaciones a Carlos Camargo por su campaña y su elección como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Confiamos en que será un fiel guardián de la Constitución. Éxitos”, escribió el titular de la cartera en su cuenta de X.

