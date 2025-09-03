Alerta en la Amazonía colombiana por cartillas de las disidencias de alias Calarcá que buscarían ‘adoctrinar’ a la población

Disidencias de alias Calarcá estarían repartiendo cartillas en la Amazonía para crear una 'república independiente' - crédito Jorge Sáenz/AP

La presentación de la cartilla “Amazonía Soberana” por bloques de las disidencias de las Farc en la mesa de diálogo con el Gobierno nacional ha puesto en alerta a inteligencia militar y a expertos en seguridad, después de que se alertara una presunta estrategia que va más allá de las iniciativas medioambientales y sociales.

Según información obtenida por Caracol Radio, aunque el documento se presenta como un manual sobre reforestación, uso de tecnologías limpias y agroecología, el verdadero objetivo respondería a un plan de influir política y militarmente en la región amazónica, consolidar una “república independiente” y controlar corredores estratégicos que conectan a Colombia con Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú.

De acuerdo con las fuentes militares citadas por Caracol Radio, estas propuestas aparentan ofrecer beneficios a campesinos, como promesas de capacitación y reconversión productiva, además de mencionarse acciones para la protección de especies en peligro.

Sin embargo, se advierte que tales iniciativas servirían como plataforma para adoctrinar y asignar un control social y territorial en zonas específicas de la Amazonía.

De hecho, la cartilla hace énfasis en regiones como los márgenes del río Caguán y río Tunia, áreas identificadas por inteligencia militar como puntos clave para el avance de operaciones ilegales, entre ellas el envío de grandes cargamentos de droga.

El plan de expansión de estos grupos se haría evidente por la creciente influencia de las disidencias de ‘Calarcá’ en los departamentos de Meta, Guaviare, Vichada y Vaupés, donde ya imponen su poder sobre productores de hoja de coca, así como sobre actividades de cacao, minería ilegal y ganadería.

Los analistas consultados sostienen que, al extenderse en la Amazonía, se incrementaría el potencial de ingresos ilícitos bajo una fachada de economía autosostenible, valiéndose de grandes extensiones de tierra y actividades agropecuarias.

El coronel retirado Javier Soler aseguró que el discurso de apoyo social y cumplimiento de acuerdos es empleado por las disidencias como camuflaje para fortalecer el control territorial a través de las milicias.

Soler diferenció entre dos tipos de milicias: populares, destinadas al adoctrinamiento y combate, y bolivarianas, enfocadas en inteligencia y la infiltración comunitaria mediante negocios de fachada, que sirven para mover recursos, almacenar armas y adquirir propiedades.

Además, enfatizó que estas estructuras operarían bajo la sombrilla del Partido Comunista Clandestino (PC3) y recurren al “repoblamiento estratégico”: trasladar familias de zonas bajo control guerrillero hacia áreas fronterizas o de interés para asegurar la cooptación social.

A través de este mecanismo, las disidencias logran, según Soler, “cogobernar” junto a autoridades legítimas, ejecutando proyectos locales y consolidando rutas para el narcotráfico.

El militar subrayó que esto permite a los grupos funcionar como una autoridad paralela, “carnetizan a la población, regulan entradas y salidas y crean ‘republiquetas’ con control absoluto del territorio, lo que constituye un peligro considerable para la seguridad nacional”.

A su vez, Wilson Niño Galeano, coronel en la reserva y consultor en seguridad, explicó que esta táctica no constituye una innovación reciente.

“No es más que simplemente el continuismo de ese plan estratégico de coaptar la población civil desarrollando propuestas ambientales, agropecuarias y de control territorial y económico”, señaló el coronel en diálogo con Caracol Radio.

Añadió que las iniciativas actuales seguirían alineadas con los planeamientos originales de las Farc y persistirían bajo el nombre de disidencias, advirtiendo que el cambio de denominación no implica una modificación sustancial de sus métodos ni de sus metas.

Mientras el gobierno nacional mantiene los diálogos, la cartilla “Amazonía Soberana” se instala como un símbolo de la presunta estrategia integral para influir y controlar territorios, utilizando proyectos de desarrollo sostenible como cobertura para fines políticos y criminales, según concluyen los analistas militares citados por Caracol Radio.