Procuraduría confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad del excanciller Álvaro Leyva por el tema de pasaportes

Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia - crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación confirmó, en segunda instancia, la destitución e inhabilidad por 10 años del excanciller Álvaro Leyva por su participación en el caso de los pasaportes.

La entidad afirmó que la decisión que tomó el entonces canciller sobre la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes careció de fundamento legal.

La medida fue adoptada después de que la investigación interna concluyera que el exministro incurrió en una falta gravísima con dolo al declarar desierta la licitación pública 001 de 2023, aun cuando la Unión Temporal Pasaportes 2023 cumplía los requisitos y registraba el puntaje máximo.

El Ministerio Público insistió en que la decisión de Leyva desconoció principios esenciales de la contratación pública colombiana.

Por lo anterior, la Procuraduría sostuvo que se vulneraron los principios de transparencia, economía y responsabilidad, elementos básicos para evitar irregularidades en la adjudicación de contratos estatales.

Fallo en segunda instancia ratificó sanción en contra de Álvaro Leyva Durán - crédito Procuraduría General de la Nación

La sanción fue impuesta en primera instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, que absolvió a Leyva del cargo sobre la declaratoria de urgencia manifiesta, pero halló responsable al exfuncionario por la declaratoria injustificada de desierta en el proceso licitatorio.

Ante esta determinación, la defensa apeló argumentando falta de imparcialidad y supuestas deficiencias procesales, pero el despacho de segunda instancia rechazó los argumentos tras revisarlos.

“Se descartaron los alegatos de violaciones al debido proceso y falta de imparcialidad del procurador delegado”, aclaró la Procuraduría, señalando que no existían causales jurídicas para declarar desierto el proceso ni para justificar la urgencia manifiesta, punto que incluso fue descartado desde el fallo inicial.

De acuerdo con la decisión suscrita por el procurador Gregorio Eljach, la sanción de destitución e inhabilidad quedó en firme y será efectiva durante los próximos diez años, impidiendo que Álvaro Leyva ostente cualquier cargo público durante ese periodo.

El fallo remarcó que la compañía oferente contaba con habilitación y recomendación de adjudicación por parte del comité evaluador, lo cual hacía injustificable la declaratoria tomada por el exministro.

Según la Procuraduría, la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes careció de fundamento legal - crédito Procuraduría General de la Nación

El desenlace del proceso implica que Leyva queda excluido de la administración estatal por una década, en un caso que se convierte en referente sobre el alcance de la responsabilidad disciplinaria en la contratación pública en Colombia.