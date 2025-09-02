Colombia

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que Armada nacional inició las investigaciones sobre la muerte Julián Condia, grumete que cayó al rio Magdalena

El grumete cayó perdió la vida luego de caer al agua, lo que llevó a la Armada de Colombia a abrir una investigación oficial y a cancelar todas las actividades públicas en Barranquilla

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

El fallecimiento de un marino
El fallecimiento de un marino durante tareas previas al arribo del buque escuela motivó la apertura de una investigación y la cancelación de la esperada visita del público al emblemático navío - crédito Ricardo Maldonado Rozo / EFE

En la mañana del 31 de agosto de 2025, la llegada del Buque Escuela ARC Gloria a Barranquilla se vio marcada por una tragedia.

Durante las maniobras de alistamiento en el río Magdalena, el grumete Julián Fernando Condia Bello cayó al agua y perdió la vida, lo que llevó a la Armada de Colombia a abrir una investigación oficial y a cancelar todas las actividades públicas previstas en la ciudad.

Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y recursos aeronavales para las labores de búsqueda y rescate en la zona.

En diálogos con La FM, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, afirmó que la Armada de Colombia inició investigaciones para esclarecer este caso.

El accidente ocurrió mientras la tripulación del ARC Gloria, embarcación insignia de la Armada y símbolo nacional, realizaba las tareas previas a la entrada al puerto de la capital del Atlántico.

De acuerdo con el comunicado de la institución naval, el joven grumete cayó al río durante el alistamiento para el arribo, en el marco del crucero de instrucción y entrenamiento de grumetes.

Hallan sin vida al grumete
Hallan sin vida al grumete de la Armada que cayó del buque Gloria al río Magdalena en Barranquilla - crédito Armada

La respuesta institucional incluyó la conformación de un equipo multidisciplinario encargado de brindar apoyo a la familia de Condia Bello.

Además, una comisión especial se desplazó al lugar del suceso para realizar las verificaciones preliminares y dar comienzo a la investigación sobre las circunstancias del accidente.

La Armada subrayó que la investigación tiene como objetivo esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, mientras continúa el despliegue de recursos para localizar al marino desaparecido.

Como consecuencia directa del fallecimiento del grumete, la Armada de Colombia canceló todas las actividades culturales y turísticas programadas para ese domingo en Barranquilla.

Entre los eventos suspendidos se encontraba la esperada visita de familias a bordo del ARC Gloria, que formaba parte del recibimiento oficial de la embarcación. Esta medida afectó tanto a la tripulación como a la comunidad local, que aguardaba con expectativa la llegada del buque.

El ARC Gloria, reconocido como el “embajador de los mares”, tenía previsto su arribo en el Gran Malecón del Río, consolidando a Barranquilla como la primera ciudad del país en recibirlo bajo su nuevo nombramiento.

La Alcaldía de Barranquilla había anunciado una agenda cultural y deportiva para celebrar la ocasión, que incluía presentaciones de artistas como Fausto Chatela, el grupo Kandé y la reina del Carnaval, Michelle Char, así como la participación de Yeray Music, el coro infantil del Colegio Alemán y la banda de música de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla.

Además, se contemplaba el lanzamiento del kit para la carrera solidaria “Al Trote Marinos Barranquilla 2025”, prevista para el 23 de noviembre, con el objetivo de fortalecer el sentido de comunidad y el apoyo a causas sociales en la región.

De cara a futuros eventos, la Armada de Colombia emitió una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de los asistentes. Entre las sugerencias figuran respetar los horarios de acceso, utilizar ropa adecuada y calzado cómodo, portar sombrilla y protector solar, evitar el ingreso con bolsos o maletines, abstenerse de usar drones y no acceder a áreas no habilitadas del buque, además de seguir las indicaciones del personal de control.

La institución reiteró su compromiso con la protección y el bienestar de su personal, y aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances en las operaciones de búsqueda y las acciones derivadas de este suceso.

