Madre de soldado secuestrado por las disidencias en Nariño le reclamó a Petro por su hijo: “Los tira y abandona a la suerte”

Desde el 24 de agosto de 2025, el soldado profesional Jeison Javier García Rodríguez, adscrito al Batallón de Despliegue Rápido No. 7 (Fudra Nariño), fue secuestrado por el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, estructura liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

El militar fue retenido en el corregimiento de Damasco, zona rural del municipio de Cumbitara, en el departamento de Nariño, en medio de un enfrentamiento entre las tropas militares y el grupo armado, que dejó la retención de cuatro soldados.

Ante la falta de información sobre el paradero de los cuatro integrantes de las Fuerzas Militares, Zuleima Rodríguez, madre de Javier García Rodríguez, expresó su malestar contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que no ha respaldado a las tropas militares del país.

En declaraciones a Semana, la mujer manifestó que, a su juicio, el presidente Petro muestra mayor cercanía con los grupos criminales que con los miembros del Ejército.

“Por parte de Petro queda aclarar que para él es como si no existieran (los soldados), como si le valiera mierda (sic), es como si los soldados para él no valen nada. Los tira y los abandona como a la suerte”, expresó la madre del soldado retenido por las disidencias al citado medio de comunicación.

Incluso, recordó el trágico episodio de 13 policías que fueron atacados por las disidencias de las Farc en Amalfi (Antioquia), en la que recalcó que el Gobierno se encontraba sosteniendo encuentros con el grupo armado ilegal.

“Mire lo que pasó la otra vez, cuando mataron a los policías del helicóptero, al día siguiente, ¿con quién estaba reunido Petro? El siguiente día, no estaba reunido con la madre de los afectados, estaba reunido con la gente del otro lado”, manifestó.