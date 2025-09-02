Karol G ya está en Brasil para su show como artista principal del show de medio tiempo de la NFL

Karol G celebró su llegada a Brasil donde se reencontrará con los escenarios tras un año de su gira mundial 'Mañana será bonito' - crédito @karolg y @lamegacolombia/Instagram

Karol G ya está en São Paulo para preparar su debut en el show de medio tiempo del partido inaugural de la NFL en Brasil, que se celebrará el 6 de septiembre en la Arena Corinthians.

La artista colombiana, acompañada de su equipo de producción, ha comenzado los preparativos para una presentación que la posiciona como una de las primeras figuras latinas en liderar este espectáculo, tradicionalmente reservado para artistas de renombre internacional.

La presencia de Karol G en Brasil representa un avance en su consolidación global y destaca la creciente influencia de la cultura latina en escenarios internacionales.

El espectáculo de medio tiempo de la NFL, conocido por reunir a millones de espectadores, tendrá por primera vez a una artista latina como protagonista en suelo brasileño.

Este evento marca el primer partido oficial de la NFL celebrado en Brasil, lo que subraya su relevancia histórica.

El partido inaugural enfrentará a los Kansas City Chiefs, actuales campeones de la Conferencia Americana de Fútbol (AFC), y a los Los Ángeles Chargers.

La cita está programada para el 6 de septiembre en la Arena Corinthians de São Paulo y será transmitida en directo y de forma gratuita a través de Youtube, en una colaboración inédita entre la plataforma digital y la NFL.

Esta transmisión gratuita amplía el alcance del evento y refuerza el carácter global tanto de la liga como de la actuación de Karol G.

Junto a la artista colombiana, el evento contará con la participación de otros músicos destacados.

Karol G presumió el nuevo look de cejas que lucirá en el espectáculo de medio tiempo de la NFL donde será la artista principal - crédito @karolg/Instagram

Ana Castela será la encargada de interpretar el himno nacional de Brasil, mientras que el compositor estadounidense Kamasi Washington asumirá la interpretación del himno de Estados Unidos.

Estas colaboraciones refuerzan el carácter multicultural del espectáculo y la intención de la NFL de conectar con audiencias diversas.

En paralelo a su preparación para el show de medio tiempo, Karol G atraviesa una etapa de gran proyección internacional.

Su nuevo álbum, Tropicoqueta, lanzado en junio de 2025, ha alcanzado récords en plataformas digitales y en listas como Billboard, consolidando su posición en la industria musical.

Karol G mostró parte de sus ensayos en los que está montando las coreografías de sus próximos espectáculos - crédito @karolg/Instagram

Además, la cantante tiene previsto ofrecer una serie de presentaciones en el cabaret Crazy Horse, de París, entre el 25 y el 28 de septiembre, y se encuentra afinando los detalles para una próxima gira, aunque aún no ha anunciado la fecha de inicio.

Respecto al repertorio que podría presentar en el espectáculo de la NFL, aunque la selección de canciones se mantiene en secreto, existen altas expectativas de que incluya algunos de sus éxitos más reconocidos.

Estas son las canciones que Karol G habría elegido para su show de medio tiempo en la final de la NFL en São Paulo, Brasil

Temas como Tusa, Bichota, Provenza, TQG, Amargura, Una noche en Medellín, El makinon, Mi ex tenía razón y Si antes te hubiera conocido suelen estar presentes en sus conciertos.

Karol G está imparable trabajando en lo que serán sus siguientes presentaciones en vivo - crédito @karolg/Instagram

Además, canciones de su nuevo álbum, como Papacito, Viajando por el mundo, Se puso linda, Tropicoqueta y Verano rosa, figuran entre las favoritas para formar parte de su repertorio, en un show que tendrá una duración estimada de entre 12 y 15 minutos.

En declaraciones recientes, Karol G ha compartido su visión sobre la preparación artística y la importancia emocional de las giras. L

a cantante ha señalado que no concibe las giras como un simple compromiso profesional, sino como una experiencia significativa tanto para ella como para sus seguidores.

“Es mi momento frente a frente con ellos, el más íntimo que podemos compartir, y quiero hacerlo cuando tenga sentido artístico y profundo, cuando me sienta preparada para dar mucho más de lo que la gente ya vio de mí”, expresó. Actualmente, se encuentra en una etapa de formación, tomando clases de baile y perfeccionando su propuesta artística, con el objetivo de ofrecer un espectáculo que refleje su evolución y compromiso con el público.

En este momento, Karol G se encuentra abierta a nuevas experiencias y emociones, explorando las oportunidades que le ofrece su carrera internacional.