Gobierno Petro ya definió los lineamientos de la mesa de diálogos con el Clan del Golfo en Catar, confirmó Otty Patiño

Otty Patiño, comisionado de Paz - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters/Colprensa

Otty Patiño, consejero comisionado de Paz, reveló nuevos detalles sobre la instalación de la mesa de diálogos con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como Clan del Golfo.

Durante una audiencia pública frente al proyecto de ley de sometimiento que radicó el gobierno de Gustavo Petro el 20 de julio de 2025, el funcionario afirmó que se definieron los elementos para realizar el espacio socio-jurídico y recalcó que este proceso no se realizaría en el territorio colombiano, sino en el exterior.

“Ya se establecieron los elementos para que haya una mesa formal, pero apenas haya avances importantes, se darán noticias al país”, señaló el comisionado en declaraciones a los medios de comunicación.

El Gobierno nacional había anunciado, a inicios de agosto, que el proceso con el Clan del Golfo se desarrollaría en Catar, y que su avance depende de la aprobación de la iniciativa, en la que sostuvo que ningún grupo armado pretende incorporarse a la palestra política.