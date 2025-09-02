Colombia

Feid posó para fotógrafo callejero en Tokio, que no lo reconoció por su música, pero destacó su estilo

El artista colombiano, conocido mundialmente como ‘Ferxxo’, accedió a una sesión improvisada sin revelar su identidad y sorprendió al creador japonés cuando lo descubrió en redes sociales

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

El reconocido exponente de la música urbana brindó uno de sus momentos más espontáneos a un fotógrafo que solo conoció su verdadera popularidad tras finalizar la sesión - crédito @feid @sankyo_cam /Instagram

Feid, uno de los nombres más reconocidos de la música urbana colombiana, vivió un curioso momento durante su reciente visita a Tokio, Japón, cuando un fotógrafo callejero lo abordó para una sesión fotográfica sin saber quién era.

El episodio, documentado por el propio autor de las imágenes y viralizado en redes sociales, amplificó el impacto global del artista y mostró su lado más cercano y espontáneo.

Durante su estadía en la capital japonesa, Feid no solo formó parte de un festival musical junto a su equipo, sino que aprovechó para recorrer las calles y disfrutar de la cultura local. En medio de este paseo, el fotógrafo Sankyo, conocido por su estilo de parar a transeúntes y fotografiarlos en las icónicas calles de Tokio, quedó cautivado por el atuendo y la actitud del artista, sin identificarlo en ese momento como una estrella internacional.

“Disculpa, soy un fotógrafo, puedo tomarte algunas fotos a ti”, preguntó Sankyo a Feid en inglés, a lo que él aceptó sin dudarlo.

“Yo hago este tipo de fotografías, es un estilo callejero… ¿De dónde eres?, me gusta tu estilo, es muy cool", añadió el fotógrafo.

El colombiano deslumbró al fotógrafo por su estilo - crédito @sankyo_cam/ Instagram

Sankyo invitó a Feid a participar en una sesión improvisada, como suele hacer con desconocidos. El cantante, lejos de rechazar la propuesta, aceptó encantado y posó para varias fotos callejeras. La mayor sorpresa del fotógrafo llegó al terminar la sesión y pedirle la cuenta de Instagram al colombiano para etiquetarlo en sus publicaciones.

Al descubrir que se trataba de un usuario con “14 millones de seguidores”, Sankyo solo alcanzó a expresar: “Oh…”, visiblemente impactado por la revelación.

El video, que ya cuenta con más de 66 mil me gusta, desató también las reacciones de internautas que destacaron el impacto de Feid en las redes sociales. “Ese hombre no tenía ni idea a quien le estaba tomando foto 💚“, ”Mi inglés es el del Fercho yeah yeah a todo", “You are So lucky to find him 😢 many Colombian people wanna meet him (Tienes mucha suerte de encontrarte con él, mucha gente en Colombia le gustaría conocerlo)“, ”Gracias por esas fotos espectaculares a nuestro Feid", fueron algunas de las reacciones.

El paisa desató las reacciones de sus seguidores en redes sociales - crédito @sankyo_cam/ Instagram

El episodio desató miles de reacciones entre los seguidores del artista y del propio fotógrafo, quienes inundaron ambos perfiles con comentarios y compartieron la anécdota. Los fans celebraron la humildad y naturalidad de Feid, cuyo nombre artístico es Ferxxo, y resaltaron la capacidad del músico para conectar con todo tipo de público.

Días antes, Feid había celebrado su cumpleaños lanzando su tema Se lo juro mor, marcado por versos intensos que narran un nuevo capítulo creativo para el intérprete de 33 años.

