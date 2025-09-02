Colombia

Este es el error más común en las primeras citas, según Diego Trujillo: “Eso es para cuando está uno casado, después de quince años”

El actor detalló cómo cada etapa contribuye a generar confianza y complicidad en el proceso de conquista y habló de cuál es el lugar y la cita ideal para llamar la atención de una mujer

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Diego Trujillo revela el secreto para una primera cita inolvidable: nada de cine ni lugares ruidosos - crédito @diegotrujillo/Instagram

Diego Trujillo, reconocido por su estilo directo y humor característico, ha compartido recientemente sus consejos para conquistar en las primeras citas.

Para el actor, el elemento fundamental es la confianza y la elección cuidadosa del lugar donde se desarrolla ese primer encuentro, según reveló en una entrevista con Cris Pasquel para el pódcast 40 grados.

Trujillo sostiene que el éxito no depende de técnicas infalibles, sino de la capacidad de crear un ambiente cómodo y propicio para la conversación, mientras comentaba algunos de los trucos que a él le han funcionado para conquistas a las mujeres.

Entre sus recomendaciones, Trujillo advierte sobre un error común: elegir el cine como opción para la primera cita, ya que considera que tanto ese espacio y actividad como los lugares ruidosos dificultan la interacción y no permiten conocer realmente a la otra persona.

La guía de Diego Trujillo para triunfar en las primeras citas: confianza, buena comida y cero prisas - crédito Diego Trujillo /IG

Según su experiencia, estos espacios no favorecen la comunicación ni contribuyen a establecer la conexión necesaria en un primer encuentro: “No, no, no, el cine es para cuando está uno casado después de quince años”, afirmó, sugiriendo que este tipo de salidas resultan más apropiadas para relaciones ya consolidadas porque no necesitan hablar mucho.

En ese momento, Cris Pasquel aseguró que él es una generación que consideran que salir a bailar hace parte de los mejores encuentros para una primera salida, algo que Trujillo le refutó de inmediato.

En lugar de optar por el cine o discotecas, Trujillo recomienda un restaurante tranquilo como el escenario ideal para una primera cita. Detalla que el ambiente debe permitir hablar sin interrupciones, con buena comida, un vino de calidad y música suave.

“Fundamental, un sitio donde se pueda hablar”, aseguró, descartando bares, gastrobares o cualquier lugar donde el ruido impida esa comunicación y conexión necesaria en la primera salida.

Diego Trujillo y Cris Pasquel desmitifican las primeras citas: así es la fórmula para romper el hielo sin fallar - crédito @diegotrujillo/IG

Para el actor, la atmósfera debe invitar a la calma y a la apertura, facilitando que ambas personas se conozcan en profundidad.

Seguido a esto, se refirió a la confianza que, según Trujillo, es el elemento central para que una cita avance hacia algo más, aunque reconoció que no existe una fórmula mágica para convencer a alguien de dar el siguiente paso, pero enfatiza la importancia de no mostrar desesperación ni “hambre”, como lo describe en tono coloquial.

Para eso no hay una técnica exacta... se trata de generar la suficiente confianza en el momento previo”, explicó, mientras sugería que después una o dos salidas, lo esencial es haber establecido un trato de confianza, sin que se perciban intenciones apresuradas o forzadas.

En cuanto a la progresión de las citas, Trujillo propone una secuencia clara: la primera cita en un restaurante tranquilo, la segunda en un lugar para bailar y, si todo fluye, la tercera en casa.

Para la tercera cita, sugiere un ambiente íntimo y relajado: la chimenea, música suave y una copa de vino, convencido de que este entorno favorece la cercanía y la complicidad. Incluso, Trujillo mencionó que ese era el lugar ideal para él en cuanto a las citas y es en donde la ha ido bien coquistando.

Diego Trujillo revela el secreto para una primera cita exitosa - crédito Imagen captura canal de YouTube @TropicanaOficial

“¿Cuál es el sitio que a lo largo de tu vida te ha ayudado mucho a conquistar?“, le preguntó Cris Pasquel.

Mi casa. La chimenea, la musiquita y una copa de vino. Esa vaina es infalible”, aseguró Diego Trujillo.

Durante la conversación, Cris Pasquel acompañó a Trujillo con reacciones espontáneas y asegurando que iba a tener en cuenta los detalles de cada recomendación para ponerlos en práctica en su vida cotidiana.

Mientras que les indicaba a sus seguidores también tomar apuntes, especialmente a quienes buscan avanzar en el terreno sentimental, ya que en los consejos de Trujillo podrían encontrar una guía para dar cada paso con naturalidad.

