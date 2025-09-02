El corto recorrido que hay entre el colegio donde estudiaba Valeria Afanador y el punto del río Frío donde fue hallado su cuerpo

La búsqueda de Valeria Afanador movilizó a más de 200 rescatistas de la Policía, el Ejército, el CTI, la Fiscalía y los Bomberos de Cundinamarca - crédito Google Maps/Gobernación de Cundinamarca

El hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador en el río Frío de Cajicá, Cundinamarca, ha puesto en el centro de la atención pública la gestión de la desaparición de la menor y las circunstancias que rodearon su búsqueda.

La menor de 10 años, cuyo rastro se perdió el 12 de agosto dentro de las instalaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, fue encontrada sin vida 18 días después en una zona de fácil acceso y cercana a viviendas.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del colegio, difundidas por Noticias Caracol, muestran a Valeria deambulando por los alrededores de una cerca de 30 metros cubierta de vegetación, que delimita el instituto. En los videos, la menor aparece caminando, jugando y entrando y saliendo de los arbustos en siete ocasiones distintas antes de desaparecer.

La menor de 10 años fue encontrada sin vida en la tarde del 29 de agosto de 2025 - crédito Gimnasio Campestre Los Laureles / Gobernación de Cundinamarca

El registro de estos movimientos, que se prolongó durante aproximadamente 5 minutos, detalla que en la primera incursión fuera del campus, la menor tardó 40 segundos en regresar; en la segunda, 17 segundos; en la tercera, 55 segundos; y en la cuarta, 30 segundos. Este patrón se repitió tres veces más, hasta que finalmente se perdió su rastro.

De acuerdo con registros judiciales citados por el canal, el reloj marcaba las 10:00 a. m. del 12 de agosto, cuando se captaron las últimas imágenes de la menor. Sin embargo, un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que transcurrieron cerca de tres horas antes de que el colegio notificara a las autoridades sobre la desaparición.

El organismo advirtió que este retraso impidió la activación inmediata de controles en el municipio y en los medios de transporte.

“Durante las tres horas que el personal del colegio destinó a la búsqueda de la niña, se habrían podido ejecutar acciones coordinadas con las autoridades municipales para establecer controles en las entradas y salidas del municipio”, indica el documento. Además, entre el punto exacto del hallazgo del cuerpo de la menor de 10 años (un sector conocido como Fagua) y el Gimnasio Campestre Los Laureles (colegio donde estudiaba y último lugar donde fue vista) hay una distancia aproximada de 333 metros.

La menor de 10 años, cuyo rastro se perdió el 12 de agosto dentro de las instalaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, fue encontrada sin vida 18 días después en una zona de fácil acceso y cercana a viviendas - crédito Google Maps

El megaoperativo de búsqueda de la pequeña Valeria Afanador

La búsqueda de Valeria Afanador movilizó a más de 200 rescatistas de la Policía, el Ejército, el CTI, la Fiscalía y los Bomberos de Cundinamarca. El operativo se extendió durante 18 días, hasta que un habitante de la zona rural de Fagua alertó a las autoridades tras observar lo que parecía ser un cuerpo flotando en el agua.

El hallazgo se produjo el 29 de agosto, en un tramo del río Frío, próximo a la institución educativa. En una rueda de prensa, la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, subrayó que el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la menor no presentaba dificultades de acceso y se ubicaba cerca de varias viviendas.

Según sus palabras: “El río es de fácil acceso, hay vía sobre el río, cercanía de algunas viviendas, hay zonas que es frecuentado turísticamente. Todo es parte de la investigación”.

El capitán Álvaro Farfán, comandante del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, precisó ante los medios que el sector donde se produjo el hallazgo había sido inspeccionado en repetidas ocasiones durante la búsqueda “Más de 20 veces pasamos por este sitio”, afirmó, al mismo tiempo que añadió que “el último día fue el día miércoles (27 de agosto) con un equipo interdisciplinario, también con el acompañamiento de drones”.

El capitán Álvaro Farfán, comandante del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, precisó ante los medios que el sector donde se produjo el hallazgo había sido inspeccionado en repetidas ocasiones durante la búsqueda - crédito @JorgeEmilioRey/X

¿Qué arrojó la necropsia de la pequeña Valeria Afanador?

El informe forense sobre la muerte de Valeria Afanador reveló que la menor estuvo expuesta de manera prolongada al agua y a material biológico en descomposición, según las conclusiones entregadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y difundidas por la Fiscalía General de la Nación.

El documento, presentado a la familia el 1 de septiembre, detalló que la causa del fallecimiento fue “ahogamiento o sumersión en medio líquido”. El análisis forense identificó la presencia de cambios de adipocira, un fenómeno que ocurre cuando el cuerpo permanece en contacto constante con agua y materia orgánica en descomposición. Este hallazgo permitió establecer que Valeria Afanador estuvo en el pantano durante un periodo considerable.

Además, el informe precisó que la menor aspiró e ingirió agua, y que se encontraron residuos de pantano en su estómago y vías respiratorias. En cuanto a posibles signos de violencia, la Fiscalía General de la Nación comunicó que el cuerpo de la menor no presentaba lesiones físicas y que su ropa no mostraba desgarros ni cortes.

No obstante, el organismo judicial subrayó que continúan los análisis de las muestras de laboratorio recolectadas durante la necropsia, así como las investigaciones de campo, con el objetivo de identificar cualquier novedad relevante en el caso.