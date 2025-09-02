El abogado Julián Quintana advierte sobre Valeria Afanador: “La Fiscalía debe contemplar todas las hipótesis, incluyendo la posibilidad de que un tercero haya empujado o sumergido a Valeria”

El informe preliminar de Medicina Legal determinó que la menor murió por sumersión en el río Frío, mientras sus allegados insisten en esclarecer si hubo negligencia o intervención de terceros en el caso - crédito @julianquintanat/X

El dictamen preliminar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que Valeria Afanador Cárdenas, la niña de 10 años con síndrome de Down desaparecida en Cajicá, Cundinamarca, falleció por ahogamiento en el río Frío.

El informe, entregado a la Fiscalía General de la Nación y a la familia, descartó la presencia de signos de violencia física en el cuerpo y en las prendas de la menor, lo que proporcionó cierto alivio a los familiares al saber que no fue víctima de un crimen violento.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, tanto la familia como su abogado, Julián Quintana, insisten en que la investigación debe profundizar en la posible intervención de terceros y en la responsabilidad del Gimnasio Campestre Los Laureles, el colegio donde Valeria fue vista por última vez.

La familia Afanador Cárdenas, representada por Julián Quintana, expresó que el dictamen de Medicina Legal, aunque descarta agresión física o sexual, no resuelve las dudas sobre las circunstancias que llevaron al ahogamiento.

Pese a que el dictamen descarta agresión física, los allegados de la niña insisten en que se indague si alguien la indujo a salir del colegio o participó en su muerte, exigiendo respuestas claras a la Fiscalía - crédito redes sociales/X y @julianquintanat/X

Quintana subrayó en entrevista con Caracol Radio que “una cosa es la causa de la muerte, es decir, el ahogamiento, y otra cosa es el hecho que provoca esa causa de muerte”.

El abogado insistió en que la Fiscalía debe contemplar todas las hipótesis, incluyendo la posibilidad de que un tercero haya empujado o sumergido a Valeria, o que la menor haya intentado huir de alguien antes de caer al río.

La familia sostiene que, por la condición de Valeria y su comportamiento habitual, resulta improbable que saliera sola del colegio, y pide que se investigue si alguien le dio indicaciones para abandonar el recinto.

El abogado también sugirió que la menor pudo haber estado viva uno o dos días después de salir del colegio, o que pudo haber permanecido en otro cuerpo de agua antes de ser hallada en el río Frío.

Además, mencionó la posibilidad de que alguien con intenciones de dañar al colegio estuviera involucrado, una hipótesis que, según él, también fue sugerida por la rectora de la institución.

El informe forense detalló que Valeria aspiró e ingirió agua y residuos de pantano, hallados en su estómago y vías respiratorias, lo que permitió establecer la causa de muerte por sumersión.

Además, los expertos indicaron que los fenómenos cadavéricos observados en el cuerpo sugieren que el fallecimiento ocurrió en una ventana temporal cercana a la fecha de desaparición, el 12 de agosto.

No obstante, el dictamen no determina con certeza si la muerte se produjo ese mismo día, por lo que se esperan resultados adicionales de laboratorio para precisar la línea de tiempo