Colombia

Corte Suprema de Justicia llamó a Olmedo López a declarar contra el senador Carlos Andrés Trujillo del Partido Conservador

De acuerdo con el auto emitido el 1 de septiembre de 2025, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), deberá presentar su testimonio de manera presencial

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
La declaración de Olmedo López
La declaración de Olmedo López reviste relevancia no solo por su rol directivo en la Ungrd, sino por las reiteradas afirmaciones de que él no fue cuota política de Trujillo - crédito Colprensa

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha citado a Olmedo de Jesús López Martínez para que declare como testigo dentro del proceso penal que se adelanta contra el senador Carlos Andrés Trujillo González, relacionado con el manejo de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La audiencia tendrá lugar el lunes 8 de septiembre a las 8:30 a.m. en las instalaciones de la Corte Suprema y contará con la presencia de la magistrada Cristina Lombana Velásquez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El documento fue dirigido al abogado defensor de López, José Luis Moreno Caballero, quien coordina su asistencia.

La diligencia busca aclarar los vínculos y supuestas irregularidades en la contratación de servicios, así como determinar el alcance de la relación entre el exfuncionario y el senador Trujillo González.

Radicado de la Corte Suprema
Radicado de la Corte Suprema donde solicitan a Olmedo López su testimonio en el proceso adelantado contra el senador Carlos Andrés Trujillo - crédito Corte Suprema de Justicia

La historia profesional de López Martínez y Trujillo González se remonta a la época en que ambos coincidieron como estudiantes en la Universidad Latinoamericana de Antioquia.

Según registros consignados por El Tiempo, Trujillo habría reconocido el perfil político de López y facilitado su entrada a la vida pública: primero nombrándolo secretario de Ambiente en Itagüí durante el mandato de Trujillo como alcalde, y más tarde apoyándolo en su ascenso a la dirección de la Ungrd, una entidad estratégica para la gestión de riesgos y desastres en Colombia.

Diversas fuentes del Congreso y del Partido Conservador consultadas por el medio citado confirmaron que Trujillo tiene influencia directa sobre la carrera pública de López.

Las investigaciones periodísticas indican que, debido a esta relación, Trujillo habría asegurado apoyo electoral en puntos distantes de su zona política natural, incluyendo regiones como La Guajira.

Tal situación ha llamado la atención de los entes de control, por la aparente expansión del capital político de Trujillo gracias a los recursos de la Ungrd.

Pero, el caso ganó notoriedad debido a contratos firmados con empresas vinculadas a aliados políticos de Trujillo.

Olmedo López fue llamado por
Olmedo López fue llamado por la Corte Suprema a declarar contra el senador Carlos Andrés Trujillo - crédito Montaje Infobae

Una de las compañías identificadas es Max Event BTL SAS, con sede en Envigado, contratada para organizar la Feria del Agua en La Guajira en julio de 2023, por un monto de 990 millones de pesos.

Otra empresa, Impresión Solvente, ligada al grupo de Trujillo, habría fabricado los logotipos de los carrotanques que forman parte de un programa de abastecimiento, acción que ha sido objeto de críticas públicas.

Estos detalles han llevado a la Corte Suprema a concentrar el interrogatorio sobre las posibles irregularidades cometidas y el flujo de recursos estatales a redes de empresas cercanas a figuras políticas.

Las conexiones entre el senador conservador y el exdirector de la Ungrd serán examinadas bajo nuevas evidencias y testimonios recogidos en el proceso judicial, que busca establecer responsabilidades individuales y patrimoniales por presunto desvío de fondos públicos.

La declaración de Olmedo López reviste relevancia no solo por su rol directivo en la Ungrd, sino por las reiteradas afirmaciones de que él no fue cuota política de Trujillo.

La investigación está relacionada con
La investigación está relacionada con el manejo de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) - crédito Ungrd

No tengo nada que ver en este caso de corrupción”, sostiene López, quien niega vínculos directos en los hechos investigados. Pese a ello, el proceso evidencia la complejidad de las relaciones políticas y administrativas en el manejo de recursos públicos en entidades descentralizadas.

Durante la investigación, la magistrada Cristina Lombana ha ordenado un minucioso escrutinio de los contratos adjudicados por la Ungrd y de las transferencias de recursos para proyectos ejecutados en departamentos apartados como La Guajira.

Se espera que en las próximas sesiones se decida si existen motivos para formular cargos o ampliar el círculo de investigación a otros funcionarios y contratistas vinculados.

Este episodio es una muestra más de la presión institucional para esclarecer los hechos que involucraron la gestión de la Ungrd durante periodos recientes y la influencia de líderes políticos en la adjudicación de contratos.

Cabe destacar que la audiencia de López podría marcar un punto clave para establecer responsabilidades y dar nuevos elementos de juicio a la Corte Suprema en su decisión final.

Temas Relacionados

Corte SupremaOlmedo de Jesús López MartínezUngrdCarlos Andrés TrujilloCristina Lombana VelásquezEscándalo UngrdColombia-Noticias

Más Noticias

Así se prepara un sushi con ingredientes colombianos

La receta admite variaciones regionales: en la costa Caribe se puede incluir camarón o tilapia, mientras que en la zona andina se destaca el aguacate y el queso campesino

Así se prepara un sushi

Camilo sacó sus dotes de ‘peluquero’ y mostró cómo cortó el pelo de su esposa Evaluna: “Fue la peor idea”

El artista colombiano aceptó el reto de encargarse personalmente del cambio de corte que la madre de sus dos hijas le pidió, el video se hizo tendencia en redes sociales por el resultado

Camilo sacó sus dotes de

Así podrá ver en Colombia todos los partidos de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana

La penúltima jornada de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará en simultánea, por ser decisiva en los cupos que se entregan a Conmebol que puede resultar

Así podrá ver en Colombia

Daniel Quintero afirmó que Federico Gutiérrez se “embolató” la plata de la venta de UNE: “La gente está emberracada pero él no se da cuenta porque anda en Japón”

El pronunciamiento del precandidato presidencial se dio por un video de unos ciudadanos que estallaron ante la reciente propuesta del alcalde de Medellín de dotar la ciudad con un mar

Daniel Quintero afirmó que Federico

Juan Fernando Quintero se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo sobre el delantero y presagió lo que puede aportar

El delantero, que ya supo integrar el plantel de la selección con distintos entrenadores como José Perkerman, Leonel Álvarez y Jorge Luis Pinto, es el actual goleador de la Copa Sudamericana

Juan Fernando Quintero se refirió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Camilo sacó sus dotes de

Camilo sacó sus dotes de ‘peluquero’ y mostró cómo cortó el pelo de su esposa Evaluna: “Fue la peor idea”

Sebastián Caicedo habló de su nuevo propósito de vida y reveló que ya no depende de la actuación: “No persigo ni fama, ni dinero”

Yeferson Cossio reaccionó a las críticas que recibió por la pobreza en que vive su abuela mientras él derrocha dinero: “Esa casa es sagrada”

Feid posó para fotógrafo callejero en Tokio, que no lo reconoció por su música, pero destacó su estilo

AuronPlay, reconocido youtuber, sorprendió a sus fans colombianos al compartir video con el famoso jingle “Desde septiembre se siente diciembre”

Deportes

Así podrá ver en Colombia

Así podrá ver en Colombia todos los partidos de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana

Juan Fernando Quintero se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo sobre el delantero y presagió lo que puede aportar

Hinchas de la selección Colombia le pusieron presión a Néstor Lorenzo antes del partido ante Bolivia: “Pon a Dayro”

La invitación de James Rodríguez en medio de la concentración con la selección Colombia: “El jueves TODOS unidos por un solo sueño”

Egan Bernal será el capo de la selección Colombia en el Mundial de ciclismo de Ruta: Nairo Quintana se quedó por fuera