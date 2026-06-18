Abogado defensor de Blessd se refirió a quienes acusaron falsamente de abuso infantil a un estadounidense en Bogotá: “Actuaron bajo un error”

Fabio Humar representa al norteamericano Gran Gail, que recuperó la libertad el martes 16 de junio de 2026 - créditos @soydefensor_/IG | archivo Colprensa / Sergio Acero

Luego de la polémica que se armó por un supuesto caso de abuso sexual a un menor de edad por parte de un ciudadano estadounidense en el norte de Bogotá, el abogado penalista Santiago Trespalacios salió a referirse luego de que en redes sociales varias personas compartieron y señalaron en videos al extranjero.

Esta acción se hizo sin que hubiera algún tipo de pronunciamiento oficial por parte de las autoridades capitalinas en ese momento; sin embargo, horas después el secretario de Seguridad, César Restrepo, se pronunció al respecto.

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El caso se presentó la tarde del domingo 14 de junio y se hizo viral luego de que una grabación mostró al norteamericano en el balcón de un apartamento ubicado en el barrio Navarra (localidad de Usaquén) muy cerca a un niño, y solo por esa acción varias vecinas y transeúntes del sector comenzaron a gritarle improperios, además de serias acusaciones.

Sin embargo, tras declaraciones de autoridades locales, incluida la Secretaría de Seguridad, y después de la valoración médica y psicológica practicada al menor mencionado y a sus otros dos hermanos, que también estaban en la vivienda, se confirmó que ninguno de ellos sufrió abusos, como afirmaron algunos vecinos en ese momento.

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El caso se conoció a través de redes sociales el domingo 14 de junio de 2026 y llevó hasta la intervención del presidente Gustavo Petro - créditos @camirojas_g/IG | Red social X

Además, el martes 16 de junio se confirmó la liberación del estadounidense, luego de que la Fiscalía comprobó que no hubo abuso sexual a los tres menores de edad.

Por este motivo, y en medio de la controversia que ha causado el caso en redes sociales por cuenta de la cantidad de usuarios que compartieron las grabaciones, incluida la identidad y el rostro del ciudadano norteamericano, sin que se hubiese verificado los señalamientos, provocó la respuesta de Trespalacios, y aseguró que quienes compartieron estas publicaciones no estarían incurriendo en algún delito, como señaló el abogado defensor del extranjero, Fabio Humar.

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“Las personas que grabaron al extranjero en el balcón no cometen ningún delito: no cometen injuria, calumnia ni mucho menos falso testimonio. Estas personas actuaron bajo un error de percepción pero evidentemente convencidas de lo que estaban narrando”, señaló el penalista antioqueño a través de una publicación desde su cuenta de X el 17 de junio de 2026.

El abogado penalista Santiago Trespalacios compartió su visión del caso luego del anuncio que hizo el jurista que defiende al ciudadano estadounidense Grant Gail - crédito @SoyDefensor_/X

La apreciación por parte del jurista se sumó a las declaraciones de la activista Camila Rojas, una de las usuarias que difundió las grabaciones en redes sociales, y que defendió la denuncia que ayudó a viralizar contra el ciudadano estadounidense Grant Gail en Bogotá.

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Según lo que ella sostuvo, se alertó sobre un posible riesgo para un menor era un deber cívico, aun después de que el hombre recuperó la libertad porque, según el examen de Medicina Legal y lo concluido en la audiencia de legalización de captura, no hubo elementos suficientes para mantenerlo detenido ni violencia sexual contra el niño.

Rojas afirmó en un comunicado publicado en sus redes sociales que más de diez personas dijeron haber presenciado los hechos y que al menos cuatro presentaron denuncias formales ante la Policía.

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Ella también sostuvo que varios de esos testigos no se conocían entre sí, observaron la escena desde lugares distintos y que uno de ellos grabó el video que luego circuló en redes sociales.

La respuesta pública de Rojas llegó después de la difusión masiva de videos sobre una presunta violación y de los cuestionamientos por los señalamientos iniciales. En su mensaje, ella explicó que la ciudadanía no está llamada a investigar ni a condenar, sino a informar cuando percibe un riesgo, y que esa obligación no desaparece porque la verificación posterior descarte una conducta punible.

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Camila Rojas, por medio de un video, sostuvo que basó su denuncia en el principio de protección de la infancia - crédito @camirojas_g/Instagram

La activista defendió la alerta inicial y pidió explicaciones sobre las primeras horas del caso

En su exposición, Rojas señaló que, con la información entregada después por las autoridades, los menores involucrados “se encontrarían en buen estado” y “no se habría configurado una conducta de presunto abuso sexual”.

A partir de ahí, ella dijo que la discusión no debía centrarse en controvertir esa conclusión, sino en defender la legitimidad de la alerta inicial y en pedir explicaciones sobre la actuación institucional durante las primeras horas del caso.

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También advirtió sobre el efecto que este episodio podría tener sobre futuras denuncias.

“Si mañana un ciudadano observa una situación similar y decide guardar silencio por miedo a ser señalado, ridiculizado o atacado públicamente como está ocurriendo el día de hoy, podríamos terminar construyendo una sociedad donde la indiferencia sea más fuerte que la protección a los niños”, comentó la activista y defensora por los derechos de la niñez.

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Para Rojas, era injusto afirmar que quienes denunciaron actuaron de manera irresponsable. Insistió en que no se trató de una interpretación aislada, sino de una preocupación compartida por múltiples testigos sobre la integridad de un menor de edad.

La defensa de Grant Gail anunció acciones judiciales por “falso señalamiento”

La defensa de Grant Gail anunció que denunciará a las personas que lo señalaron, porque sostiene que el caso fue un “falso señalamiento”, según dijo el abogado Fabio Humar en declaraciones a Noticias Caracol.

El jurista también afirmó que la rápida intervención policial evitó un desenlace mayor.

Humar expuso que la defensa busca judicializar a vecinos que, según su versión, promovieron la acusación, y también a quienes entraron al apartamento e intentaron llevarse al menor.

Por lo anterior, el abogado añadió que esos hechos podrían dar lugar a una denuncia por secuestro y relató que la situación obligó a la llegada de una tanqueta de la Policía.

“Apenas empezaron a circular los hechos y él fue conducido a la Fiscalía, yo tomé contacto con mi cliente, quien buscó mi ayuda y la ayuda de mi equipo de abogados e investigadores. De inmediato nos dimos cuenta de que se trataba de un falso señalamiento”, expuso Humar al mismo medio.

Más adelante en la charla con el noticieron, Humar argumentó: “Aquí no cabe ninguna otra expresión distinta a que este señor es una víctima absoluta y completa, él, su familia y los menores, de un falso señalamiento por parte de vecinos que estamos identificando, que vamos a judicializar”.

De acuerdo con el juicio del penalista, la acusación no era compatible con la forma en que suelen ocurrir ese tipo de delitos.

“Supe que ahí había algo que no podía ser cierto y es que la máxima de la experiencia indica que usted, a plena luz del día, un domingo cuando la gente está saliendo a la calle disfrutando de un día soleado, usted no saca a un niño a un balcón a abusar sexualmente de él. El sentido común y la lógica indican que así no se comporta una persona que quiere cometer un delito”, cerró Humar.