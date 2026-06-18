Petro aseguró que sacó a seis millones de colombianos de la pobreza y el Centro Democrático reaccionó: “No deja de mentir”

Centro Democrático cuestionó cifras de Gustavo Petro y alertó sobre deterioro social en Colombia - crédito Colprensa/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó un reciente discurso cargado de señalamientos contra sectores opositores, defendiendo los resultados sociales de su administración.

El mandatario rechazó en forma tajante las acusaciones de odio hacia la nación y afirmó que su gestión prioriza a la población vulnerable.

En su pronunciamiento, Petro hizo referencia directa al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. “Dice en video en su propia voz, que yo odio a Colombia. Y le tengo que decir en su propia cara al que ama a Estados Unidos y a su gobierno, que sacar seis a siete millones de personas de la pobreza en Colombia, que no hizo ninguno de sus amigos, porque Duque mandó a la gente a la pobreza”, exclamó el presidente.

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La intervención, incluyó una defensa al derecho a la libre expresión y a la protección de su nombre, asegurando: “No me venga un juez a censurar, porque tengo el derecho fundamental de la Constitución de defender mi buen nombre”.

Gustavo Petro defendió su gestión social y acusó a la oposición de promover la pobreza en Colombia - crédito Juan David Duque/REUTERS

El mandatario enfatizó que las políticas de su administración buscan transformar el panorama social del país. “A un país donde se sacan de seis a siete millones de la pobreza, no se le odia, se le ama”, sostuvo Petro.

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Según el mandatario, su gestión se distancia de prácticas que, en su opinión, han acentuado la exclusión social y la represión. “Amar es amar a la gente, al ser humano, y no perseguirlo ni amedrentarlo con misiles, con genocidas y con listas de exterminio y con persecución en los Estados Unidos”, añadió.

El jefe de Estado criticó las políticas migratorias y de seguridad de Estados Unidos, acusando a ese país de “tratar como perros a los colombianos y colombianas y romper sus familias”.

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El presidente vinculó las dificultades sociales actuales con las administraciones anteriores, incluyendo a Iván Duque y otros líderes opositores.

“Y desde todos los gobiernos anteriores, nadie había logrado una meta como la que este gobierno ha logrado y aún le queda un tiempo por lograr”, declaró Petro. El mandatario subrayó que su objetivo es evitar una Colombia “esclava” y proteger a los jóvenes para que “no tengan que ponerse las cadenas”.

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Gustavo Petro atribuyó avance social a su gobierno y rechazó acusaciones de odio hacia Colombia - crédito Juan David Duque/REUTERS

El mandatario concluyó su intervención reiterando su compromiso con la justicia social y la defensa de los sectores más afectados por la desigualdad.

“No quiero una Colombia esclava, no quiero una juventud que tenga que ponerse las cadenas y no quiero ver a padres y madres de familia viendo morir asesinados a sus muchachas y muchachos”, expresó Petro.

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Tras lo anterior, el partido político Centro Democrático rechazó los argumentos del mandatario. En un pronunciamiento difundido en la red social de X, la organización afirmó: “Petro no deja de mentir. Dice que sacó a 6 o 7 millones de personas de la pobreza”.

El partido presentó datos que, según su versión, contradicen las cifras oficiales. Entre los indicadores citados, señalaron la existencia de “2,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan” y alertaron sobre un crecimiento del “trabajo informal del 14%”.

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El Centro Democrático rechazó balance social de Gustavo Petro y denunció aumento en informalidad - crédito @CeDemocratico/X

El Centro Democrático también acusó al gobierno de manipular cifras oficiales. “Un estudio de la UdeA reveló cómo maquillan las cifras del Dane sobre formalidad”, señaló el documento. Además, el partido opositor advirtió que el “trabajo ambulante crece sostenidamente 5,3% anual”, mientras que el “reclutamiento forzado de menores aumentó 300%” durante la administración actual.

Otros datos presentados incluyen el “desplazamiento forzado de 78.000 niños y niñas” y un incremento en la violencia intrafamiliar de “25.000 casos al año”.

La colectividad opositora aseguró que, de continuar la actual línea gubernamental, “Cepeda profundizará el desastre social de este gobierno”, en referencia a un posible sucesor del presidente.

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Las confrontaciones entre Gustavo Petro y la oposición se intensifican en un contexto marcado por la polarización y la discusión sobre el impacto social de las reformas impulsadas desde el Ejecutivo de cara a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo este domingo 21 de junio de 2026.