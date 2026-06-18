Video registró una violenta pelea en un bar tras el triunfo de Colombia ante Uzbekistán: habría empezado por una discusión política

La grabación difundida en redes exhibe empujones y golpes entre varios asistentes dentro del local, mientras otras personas intentan separarlos - crédito Colombia Oscura/X

La selección Colombia inició su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con una victoria por 3-1 ante Uzbekistán en el estadio Azteca, en Ciudad de México.

Los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz marcaron el regreso con triunfo de la Tricolor a la máxima cita del fútbol.

Mientras los aficionados celebraban el resultado, un video difundido en redes sociales cambió el tono de la jornada en algunos lugares del país. La cuenta Colombia Oscura compartió una grabación en la que se observa una pelea dentro de un bar, presuntamente ocurrida después del partido.

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En las imágenes, varias personas discuten y se agreden físicamente, mientras algunos intentan separarlos o alejarse de la escena.

La versión compartida en redes sociales señaló que simpatizantes de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella habrían participado en la riña - crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa/Captura video

Según la publicación original, la riña involucró a simpatizantes de los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, aunque no existe confirmación oficial sobre las causas exactas del altercado. El hecho se viralizó rápidamente, generando debate en redes sobre la mezcla de política y fútbol en espacios públicos.

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El video documenta un altercado masivo ocurrido en un establecimiento nocturno. Un grupo de personas, algunos vistiendo camisetas amarillas, se observan involucrados en una agresión física. Se aprecian objetos, incluyendo sillas, siendo lanzados entre los participantes.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe detallado sobre lo sucedido en el establecimiento nocturno. Tampoco se conocen reportes sobre personas heridas, detenidas o daños materiales a consecuencia del incidente.

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Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, “Pero que hacen los d cepeda viendo el partido no dijeron que ojala perdieran por que no saludo ala hija del guerrillo”; “Ya el país está cansado de tanta amenaza toca defendernos firmes por Colombia”; “Para que pelear por alguien que va a llegar a robar? Sea de la corriente que sea, mejor dejar de ser fanáticos y volverse críticos de las propuestas de los candidatos”; “Esto es lo que pasa cuando dejan que un candidato use el futbol para hacer política jajajaja gracias por todo tinterillo”; “Eso comienza desde que un candidato dice que va destripar a los que no piensan como el. Sus seguidores lo siguen”; “Colombia un país violento por naturaleza, no importa si lo que pasa es bueno o malo. Aquí no hay remedio, nos criaron así, llevamos años matándonos”: fueron algunos de los mensajes.

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella fueron atacados con puñales en Chía; una mujer mayor resultó herida: “Sacaron una cadena de metal”

Los incidentes de violencia política en Colombia tuvo un episodio en Chía, Cundinamarca, apenas días antes de la elección presidencial prevista para el 21 de junio. En medio de una jornada proselitista, simpatizantes de Abelardo de la Espriella —candidato de Defensores de la Patria— fueron atacados por tres personas armadas con cuchillos y machetes.

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El gerente nacional de regiones de la campaña, Jaime Andrés Beltrán, lo denunció públicamente a través de su cuenta de X. El exalcalde de Bucaramanga, visiblemente indignado, señaló: “Los seguidores de Petro - Cepeda están pasando todos los niveles. Esto es casi delincuencial. Hoy en Chía, Cundinamarca, agredieron de forma salvaje y criminal a unas personas que voluntariamente apoyan a @ABDELAESPRIELLA”.

En la grabación compartida por Beltrán, se observa a una mujer blandiendo un cuchillo mientras amenaza y ataca a un hombre identificado como seguidor de De la Espriella. Un ciclista, también involucrado, aparece portando otra arma blanca y agrediendo a la víctima.

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Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña del aspirante, solicitó a las autoridades que se investiguen los hechos y que se haga la respectiva judicialización de los implicados, que fueron capturados - crédito REUTERS/Cesar Quiroz

La tensión creció cuando una joven narró en el video: “Lo que está pasando acá en Chía es inaceptable. Estábamos haciendo un banderazo tranquilamente y se acercan los petristas con cuchillos, con navajas, a amedrentarnos”. Según su testimonio, los agresores incluso utilizaron una cadena de metal contra “nuestros coroneles de la reserva”.

En este contexto, los enfrentamientos políticos han derivado en agresiones físicas de gravedad. Una mujer mayor resultó gravemente herida tras el ataque, según reportó la campaña de De la Espriella. El hecho ha encendido las alarmas en un país que se prepara para definir su futuro político en unas elecciones marcadas por la polarización.

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