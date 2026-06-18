Colombia

El director del Sena negó crisis financiera y aseguró que la entidad recibió 50% más de presupuesto durante el Gobierno Petro

La entidad reafirmó su estabilidad presupuestal y la continuidad de sus programas de formación, destacando el fortalecimiento de su capacidad operativa y la ejecución de proyectos en distintas regiones del país

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Jorge Eduardo Londoño aseguró que el Sena no está en quiebra y defendió que para las empresas resulta más costoso monetizar la cuota de aprendizaje que contratar aprendices - crédito Sena/X
Jorge Eduardo Londoño aseguró que el Sena no está en quiebra y defendió que para las empresas resulta más costoso monetizar la cuota de aprendizaje que contratar aprendices - crédito Sena/X

El director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño, rechazó las versiones que apuntan a una supuesta crisis financiera de la entidad y aseguró que cuenta con los recursos suficientes para mantener su operación, ejecutar proyectos de infraestructura y atender a millones de aprendices en todo el país.

Durante una declaración entregada desde Riohacha, La Guajira, a medios como Caracol Radio e IFM Noticias, el funcionario afirmó que el Sena llega al último año del actual Gobierno con una situación económica sólida.

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Según explicó, durante este cuatrienio el presupuesto de la entidad aumentó un 50% frente a periodos anteriores y se avanza en el reconocimiento de una deuda histórica cercana a los $4 billones, recursos que fortalecerían aún más las finanzas institucionales.

“Por ahí se dijo que el Sena estaba en quiebra. Nada más mentiroso ni nada más alejado de la realidad”, afirmó Londoño en entrevista.

La Reforma Laboral estableció un aumento en la remuneración que reciben los aprendices del Sena en las empresas - crédito Sindicato del Sena (Sindesena)
Según la dirección de la entidad, el SENA registra un aumento del 50 % en su presupuesto durante el actual cuatrienio y ha destinado más de $1 billón a proyectos de infraestructura y mantenimiento - crédito Sindesena

Monetizar la cuota de aprendizaje resulta más costoso para las empresas

El director también se refirió al debate sobre el contrato de aprendizaje y defendió el sistema de monetización como una alternativa legal para las empresas que no vinculan aprendices.

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Según explicó, las compañías pueden optar entre contratar aprendices o pagar la denominada monetización de la cuota. Sin embargo, sostuvo que esta última opción representa un mayor costo económico.

“El empresario puede escoger entre monetizar o contratar un aprendiz. La monetización es mucho más costosa para un empresario”, señaló.

De acuerdo con las cifras entregadas por el funcionario, en programas técnicos la diferencia puede alcanzar cerca de $11 millones, mientras que en programas tecnológicos el costo adicional oscilaría entre $21 millones y $22 millones.

Londoño agregó que los recursos obtenidos por este mecanismo se destinan a programas de apoyo para los aprendices y al fortalecimiento del sector rural.

Durante un foro realizado en Riohacha, el director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño, se refirió a la situación financiera de la entidad y al impacto del contrato de aprendizaje para las empresas - crédito Sena/X
Durante un foro realizado en Riohacha, el director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño, se refirió a la situación financiera de la entidad y al impacto del contrato de aprendizaje para las empresas - crédito Sena/X

Explicó que la mitad de lo recaudado se dirige al Fondo Emprender para financiar iniciativas productivas campesinas, mientras que el otro 50 % se distribuye en apoyos de sostenimiento y programas de formación.

Inversiones en infraestructura y aumento salarial

En materia de gestión interna, el director destacó que durante el actual periodo se logró una nivelación de las condiciones laborales de los funcionarios, junto con un incremento salarial del 12% para la planta de personal.

Asimismo, informó que la entidad ha invertido cerca de $1,1 billones en la adecuación, mantenimiento y construcción de infraestructura para la formación técnica y tecnológica en distintas regiones del país. Según Londoño, estas inversiones permiten ampliar la capacidad de atención y garantizar la continuidad de los programas de formación.

“El Sena es financieramente sólido y robusto”, afirmó el director, al insistir en que la entidad cuenta con las condiciones necesarias para cumplir sus compromisos y desarrollar sus proyectos en los próximos años.

En ese mismo contexto, señaló que la institución será entregada “financieramente sólida, casi campesina y popular”, en línea con lo encomendado por el presidente Gustavo Petro, destacando el acceso a cursos complementarios y cortos para poblaciones rurales con mínimos requisitos educativos.

La reforma laboral exige certificación de alta calidad para instituciones educativas que formen aprendices, con nuevo sistema de evaluación - crédito Colprensa
La reforma laboral exige certificación de alta calidad para instituciones educativas que formen aprendices, con nuevo sistema de evaluación - crédito Colprensa

Más allá de las distintas posiciones, el Sena continúa consolidándose como un actor clave en la formación para el trabajo en Colombia, con especial impacto en jóvenes y comunidades rurales.

En ese sentido, el principal desafío será mantener la calidad de la formación y responder a las dinámicas del mercado laboral y al desarrollo regional del país, según lo expresado en Riohacha.

Los cambios por la reforma laboral

La reforma laboral de 2025 en Colombia introdujo cambios clave en el contrato de aprendizaje, al reconocerlo como un vínculo laboral con mayores obligaciones para las empresas, lo que elevó los costos de contratación y modificó la forma en que se cumple la cuota obligatoria ante el Sena

Como resultado, se incrementó la tendencia a la monetización: en 2025, 8.048 empresas optaron por este mecanismo, un 39% más que en 2024, mientras los contratos de aprendizaje disminuyeron a 379.436.

Este cambio también impactó los recursos de la entidad, que crecieron de manera significativa entre 2024 y 2025. Según el sector empresarial, vincular aprendices puede superar los $3,2 millones mensuales, mientras monetizar resulta más económico.

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