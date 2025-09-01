Colombia

Supersalud inició proceso de devolución de la EPS Sanitas, aunque persisten riesgos para los usuarios

El proceso de restitución de la EPS Sanitas a sus propietarios enfrenta obstáculos económicos y jurídicos, mientras la Superintendencia de Salud y el Grupo Keralty reconocen incertidumbre sobre la viabilidad y el futuro de la entidad

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
La Corte Constitucional ordena la
La Corte Constitucional ordena la devolución inmediata de la EPS Sanitas a sus propietarios tras anular la intervención estatal - crédito Keralty

La devolución de la EPS Sanitas a sus propietarios, tras la anulación de la intervención estatal, se convirtió en un proceso marcado por la incertidumbre financiera y jurídica, según reconoció tanto la Superintendencia Nacional de Salud como el Grupo Keralty.

El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, confirmó que la entrega de la entidad ya está en marcha, aunque persisten dudas sobre cómo materializar la restitución en medio de las dificultades económicas que enfrenta la aseguradora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fallo de la Corte Constitucional, emitido el 26 de junio y notificado el 23 de julio, determinó que la intervención forzosa de la EPS Sanitas vulneró el derecho al debido proceso de los accionantes. La decisión dejó sin efecto tres resoluciones clave:

  • La Resolución 2024160000003002-6 del 2 de abril de 2024, que ordenaba la toma de posesión de la EPS por un año.
  • La Resolución 2024100000003060-6 del 10 de abril de 2024, que corregía la anterior
  • La Resolución 2025320030001947-6 del 1 de abril de 2025, que prorrogaba la medida por otro año.
La Superintendencia solicita aclaración del
La Superintendencia solicita aclaración del fallo y advierte sobre riesgos para los usuarios por la situación patrimonial de la EPS - crédito @Supersalud / X

El alto tribunal consideró que la Superintendencia Nacional de Salud no argumentó ni valoró adecuadamente si las insuficiencias patrimoniales de la EPS eran consecuencia de su propia gestión o de factores externos, como la insuficiencia de la UPC y la falta de reconocimiento oportuno de los presupuestos máximos.

En palabras de la Corte, “la accionada omitió argumentar, valorar y determinar su conducta considerando si EPS Sanitas se encontraba o no en una imposibilidad fáctica de cumplir con los requisitos de habilitación financiera derivados del impago o el ajuste de la UPC y del no reconocimiento de los Presupuestos Máximos, lo cual tiene repercusión constitucional, directa y esencial, en la medida de intervención”.

A pesar de la orden judicial, la Superintendencia Nacional de Salud solicitó a la Corte Constitucional la aclaración del fallo y la resolución de un incidente de nulidad, argumentando que la EPS Sanitas no cumple con los requisitos de capital mínimo, patrimonio adecuado ni inversión de reservas técnicas, lo que, según el superintendente Rubiano, “pone en riesgo a sus usuarios”.

El proceso de restitución enfrenta
El proceso de restitución enfrenta incertidumbre financiera y jurídica, según la Superintendencia Nacional de Salud y el Grupo Keralty - crédito EFE

En una rueda de prensa, Rubiano expresó: “Aunque hicimos el requerimiento técnico, la Corte no nos ha respondido. Entonces se procede, señor ministro (Guillermo Jaramillo), a hacer la devolución de la entrega a sus importantísimos y extranjeros dueños”. El funcionario también cuestionó cómo se puede entregar una EPS en esas condiciones sin comprometer la atención a millones de usuarios, y planteó: “Quisiera que la Corte me explicara a mí cómo entonces se logra eso”.

El pronunciamiento de Keralty

El Grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas, calificó la decisión de la Corte Constitucional como una reivindicación legal, pero advirtió sobre el profundo deterioro sufrido por la empresa durante los quince meses de intervención.

En un comunicado, la compañía afirmó: “La justicia colombiana nos ha dado la razón: se ha declarado ilegal la intervención de nuestra EPS Sanitas. Después de quince largos meses de arbitrariedades, persecuciones y silencios, se nos devuelve lo que nunca debió ser arrebatado”.

Keralty describió la intervención como una estrategia “premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada”, y aseguró que la empresa regresa “devastada, con servicios deteriorados, redes fragmentadas y un equipo humano afectado”.

El Grupo Keralty advierte que
El Grupo Keralty advierte que podría desistir de operar si el Gobierno no cumple con sus obligaciones financieras - crédito Colprensa

El grupo empresarial, junto con sus filiales Colsanitas, Medisanitas y la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas, así como el directivo Juan Pablo Rueda, solicitó a la Corte Constitucional que garantice el cumplimiento inmediato de la Sentencia SU-277 de 2025, que dejó sin efecto la intervención administrativa.

El apoderado de los accionantes señaló en su escrito que “la Superintendencia Nacional de Salud no ha dado cumplimiento a lo ordenado por este Alto Tribunal, lo cual implica que aún persiste la violación de los derechos fundamentales objeto de amparo constitucional en la sentencia referida”.

Keralty advirtió que, si el Gobierno no cumple con sus obligaciones financieras, “no nos quedará otra alternativa que desistir de nuestro propósito y voluntad de seguir adelante”. Además, anunció acciones legales tanto en tribunales nacionales como internacionales y exigió “reparación integral, verdad y responsabilidades”.

El grupo propietario reiteró que la restitución debe concretarse de inmediato y señaló que la demora podría acarrear consecuencias disciplinarias y penales para los funcionarios responsables. Más de 5,8 millones de afiliados permanecen a la expectativa de la resolución definitiva de este proceso.

Temas Relacionados

EPS SanitasCorte ConstitucionalGrupo KeraltySuperintendencia Nacional de SaludSalud en ColombiaEPS intervenidasColombia-Noticias

Más Noticias

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

Un operativo conjunto permitió la detención del sospechoso con amplio historial delictivo. Su aprehensión afecta la capacidad operativa de la organización armada en Guaviare y Meta

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla

Ver fútbol será más caro por impuesto que viene en la reforma tributaria del Gobierno: así subirán de precio las boletas

El nuevo tributo, parte de la iniciativa, busca incrementar la recaudación sin afectar el acceso general a espectáculos y actividades culturales o deportivas

Ver fútbol será más caro

Defensa de Nicolás Petro solicitó excluir la declaración de Day Vásquez, testigo estrella en el caso: esta es la razón

El testimonio de la barranquillera fue clave para la imputación y captura del hijo mayor del presidente Gustavo Petro; sin embargo, el abogado alega que la entrega de esa evidencia no siguió el procedimiento adecuado y presenta vacíos

Defensa de Nicolás Petro solicitó

Malas noticias para los conductores de Bogotá: Secretaría de Movilidad planea instalar 60 nuevas cámaras de fotomultas

La Administración distrital destinará cerca de 20.000 millones de pesos para ampliar y modernizar el sistema de detección electrónica de infracciones, según advirtió el concejal Julián Forero

Malas noticias para los conductores

Policía reveló la identidad y detalles del estado del joven que retrasó un vuelo de Bucaramanga a Bogotá

Los uniformados se encargaron de que fuera evaluado por profesionales tras el episodio que desató el pánico entre los pasajeros de la aeronave de Avianca

Policía reveló la identidad y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El prontuario de alias Chorizo,

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

ENTRETENIMIENTO

Cony Camelo sorprendió al revelar

Cony Camelo sorprendió al revelar que está saliendo con un chef: “Ha sido fantástico”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Las 10 películas de Netflix que debes ver en Colombia este inicio de semana

Valentina Rendón contó cómo ha sido la experiencia de ser madre en plena menopausia: “Es complicado”

Yeferson Cossio visitó a su abuela y en redes especularon sobre la intención del video: “Puro show”

Deportes

Gabriel Raimondi ya no es

Gabriel Raimondi ya no es más técnico de América de Cali: este será su reemplazo

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao

Leonardo Castro vuelve a las canchas: esta es la fecha y el rival que enfrentaría

Gustavo Puerta y un nuevo salto en Europa: fue confirmado por tradicional equipo del fútbol español

Así es la nueva camiseta suplente del Junior de Barranquilla: rinde homenaje a la bandera de La Arenosa