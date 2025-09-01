La Armada Nacional reveló la identidad del grumete que cayó al río Magdalena desde el Buque Gloria

La caída del joven se registró a las 6:00 a. m. - crédito Armada Nacional

En la mañana del 31 de agosto de 2025 se registró la caída de un grumete de la Armada Nacional a las aguas del río Magdalena durante las maniobras de alistamiento previas al arribo del Buque Escuela ARC Gloria a Barranquilla. El hecho obligó a la cancelación de los eventos culturales programados en la ciudad por la llegada de la embarcación.

De inmediato se iniciaron las labores de búsqueda del joven que fue identificado como Julián Fernando Condia Bello de 19 años y que se desempeña como tripulante del buque. El joven es oriundo de Sogamoso, en Boyacá, y se incorporó a la Armada Nacional como parte de la prestación de su servicio militar.

De acuerdo con la institución castrense, la familia del grumete desaparecido fue informada del incidente, por lo que se conformó un equipo multidisciplinario para brindar apoyo a los allegados del joven.

Las labores de búsqueda son lideradas por las autoridades que envió una comisión al lugar del incidente para realizar las verificaciones preliminares e iniciar la investigación correspondiente. Sumado a esto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, participó de las labores de búsqueda y aseguró que la Armada definirá un vocero para informar a la opinión pública sobre las novedades de la búsqueda del joven.

De acuerdo con Verano, el vocero de la institución castrense es el contralmirante Javier Hernando Rubio Barrera, que será, además, el encargado de mantener la interlocución entre la Armada y la familia de Condia Bello.

“Hay una persona que va a actuar como vocero autorizado en este caso, que es el comandante Rubio, y él será quien dará las explicaciones de rigor en los momentos en que tengamos una mayor información. Por lo pronto, nuestra solidaridad, nuestra hermandad total al su familia, eh, pues realmente, nuestro testimonio de, de tristeza y de solidaridad con ellos y a la Armada Nacional, nuestro compromiso total y nuestra hermandad”, explicó el gobernador.

El accidente del joven grumete, registrado a las 6:00 a. m. es el primer incidente en los 57 años de historia del buque que ha sido insignia de las fuerzas marítimas del país y ha sido escenario de formación para jóvenes que han decidido incorporarse a la institución en defensa de los recursos acuáticos que rodean el territorio nacional.

Así fue el accidente en el que cayó el grumete

El Buque Escuela ARC Gloria llegó a Barranquilla, por lo que desde la administración de esa ciudad se preparó una agenda cultural para recibir a la emblemática embarcación en el Gran Malecón del Río. No obstante, ante la caída del joven, los eventos fueron cancelados para centrar los esfuerzos de las autoridades en la búsqueda del grumete.

A través de un comunicado, la Armada Nacional informó sobre el incidente y explicó el protocolo de búsqueda que se desplegó para localizar al joven boyacense en aguas del río magdalena.

“La Institución Naval ha dispuesto de un equipo multidisciplinario, con el fin de brindar el apoyo a la familia del Grumete Julián Fernando Condia Bello, al tiempo que ha ordenado el desplazamiento de una comisión para adelantar la verificación preliminar correspondiente y el inicio de la respectiva investigación”, explicó la institución.

En la misma línea, reiteraron su compromiso con el bienestar de su personal y aseguró que continuará informando a la opinión pública sobre los avances de las operaciones de búsqueda.

Por otro lado, la Alcaldía de Barranquilla había anunciado que la ciudad se convertiría en la primera de Colombia en recibir al Buque Escuela ARC Gloria bajo su nuevo nombramiento, consolidando su vínculo con la tradición naval y la diplomacia. Tras el arribo al puerto, el público tendría acceso gratuito a la embarcación, considerado símbolo de paz y orgullo nacional.

Además, la administración distrital planeaba el lanzamiento oficial del kit para la carrera “Al Trote Marinos Barranquilla 2025”, un evento deportivo solidario programado para el 23 de noviembre, orientado a fortalecer el sentido de comunidad y el apoyo a causas sociales en la región.