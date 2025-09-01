Junto a su novio, Carla Giraldo celebró su cumpleaños número 39, al que también asistieron varios amigos: “Salud por ustedes”

Carla Giraldo presumió que su nuevo novio le cocinó en su cumpleaños número 39 - crédito @carlagiraldo/Instagram

La celebración del cumpleaños número 39 de la actriz y presentadora Carla Giraldo se desarrolló en un ambiente íntimo, rodeada de su pareja Roberto Asís y un grupo de amigos y allegados.

Giraldo eligió una lujosa cabaña en medio de la naturaleza para conmemorar la ocasión, compartiendo con sus seguidores en Instagram imágenes y videos que reflejaron los momentos más destacados de la jornada.

Las fotografías publicadas mostraron a la actriz paisa disfrutando de la compañía de sus seres queridos, así como de la comida y las actividades organizadas para el festejo. La elección del entorno natural aportó un aire de tranquilidad y exclusividad, permitiéndole desconectarse de la rutina y compartir momentos significativos con quienes la acompañan en su vida personal.

Carla Giraldo compartió su felicidad con quienes la siguen en redes sociales y dejó ver que novio su Roberto Asís le cocinó en el que fue su primer cumpleaños junto a él - crédito @carlagiraldo/Instagram

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el atuendo elegido por Giraldo para la celebración: un conjunto de color negro que resaltó su estilo y le permitió sentirse cómoda durante toda la jornada. El pastel de cumpleaños, elaborado en forma de cerezas, reflejó su gusto personal por esta fruta y aportó un toque distintivo a la mesa de la fiesta.

La publicación en Instagram recibió miles de “me gusta” y comentarios. Sus seguidores la felicitaron, destacando tanto su belleza como la alegría que transmite a través de sus publicaciones. Los mensajes incluyeron elogios por su autenticidad y por compartir aspectos de su vida cotidiana, como viajes, proyectos y celebraciones.

La interacción en redes sociales evidenció el aprecio y la admiración que el público mantiene hacia la presentadora, quien ha construido una comunidad activa y participativa en el entorno digital.

Carla Giraldo contó con un gran pastel en forma de cereza para celebrar sus 39

“Los cumplí muy feliz. Salud por ustedes que me acompañan en este recorrido, esto apenas se pone bueno”, escribió la presentadora en la descripción de la galería que incluyó fotos del pastel en forma de cereza y fotos en el reflejo de un cuadro junto a su novio Roberto Asís al que se puede ver sirviendo la comida que se ofreció en la íntima recepción.

"Feliz vuelta al sol hermosa“, ”Que seas muy feliz hermosura !! Feliz vuelta al sol“, ”Mucha felicidad y 🥐 siempre !!!!! Happy birthday guapura“, ”la mejor presentadora de Colombia“, ”ba mejor presentadora de Colombia“, ”Mi niña preciosa, mi ser iluminado, alado y bendecido. Celebro tu existencia porque sin ti, la vida no sería lo mismo. Te amo“, ”Happy Bdayy Carli bella! Un beso te quiero mucho y por mil mas!!! Feliz feliz, Que se te cumpla de toditooo besos y bendiciones!“, son algunos de las mensajes que dejaron los seguidores y colegas de Carla Giraldo en su publicación.

Carla Giraldo celebró su primer cumpleaños junto a su nuevo novio Roberto Asís - crédito @carlagiraldo/Instagram

¿Carla Giraldo hará parte de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’?

En paralelo a la celebración, crece la expectativa sobre el futuro profesional de Giraldo, especialmente en relación con su posible regreso como presentadora de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Carla Giraldo invitó pocos amigos a la cena con la que festejó sus 39, sus amigas famosas la felicitaron por redes sociales - crédito @carlagiraldo/Instagram

Aunque no existe confirmación oficial sobre su participación, la propia actriz ha manifestado en sus redes sociales su interés por volver a conducir el reality junto a Marcelo Cezán. La próxima edición del programa está prevista para 2026, tras el éxito de las dos primeras temporadas, que coronaron a Karen Sevillano y Altafulla como ganadores gracias al voto del público.

Mientras tanto, Giraldo continúa disfrutando de un periodo de vacaciones, enfocada en su vida personal junto a su pareja, amigos e hijos. Este tiempo de descanso le permite recargar energías antes de retomar sus compromisos laborales y, posiblemente, regresar a la pantalla en uno de los formatos televisivos más seguidos del país.

Con gratitud y entusiasmo, Carla Giraldo compartió con sus seguidores la alegría de celebrar un nuevo año rodeada de afecto, dejando claro que su recorrido personal y profesional aún tiene mucho por ofrecer.