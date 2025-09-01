Hombre murió al ser alcanzado por un rayo tras salir a hacer un mandado en su moto

Lo más curioso es que el día de la tragedia no estaba lloviendo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los habitantes de la comunidad de Zambrano, en el departamento de Bolívar, no salen del asombro por el fallecimiento de Deiver Ospino Mercado, un hombre de 38 años que fue alcanzado por un rayo mientras conducía su motocicleta para hacer un mandado.

De acuerdo con versiones de los medios locales, el hecho ocurrió el sábado 30 de agosto de 2025, alrededor de las 4:00 p. m., en una vía del barrio Caldas, en circunstancias que desconcertaron a los habitantes, teniendo en cuenta que ese día no se registraron lluvias, truenos ni relámpagos, solo el rayo que acabó con la vida del ciudadano, lo que se sumó a la rareza del suceso e incrementó el impacto entre vecinos y allegados.

El hecho se produjo cuando Ospino Mercado circulaba en su moto, acompañado de una bolsa con un mandado que llevaba hasta su domicilio. Su cuerpo quedó tendido sobre el vehículo, lo que llevó a aquellos que lo encontraron a pensar inicialmente en un accidente de tránsito.

Sin embargo, tras la llegada de las autoridades y la inspección del lugar, se descartó esa hipótesis. Los exámenes realizados al cuerpo y la revisión de la escena permitieron concluir que la causa del fallecimiento fue una descarga eléctrica natural; es decir, un rayo que lo impactó y acabó con su vida de forma fulminante.

Cabe mencionar que Deiver Ospino Mercado era conocido en la localidad por su dedicación a oficios varios y su buen estado de salud. Del mismo modo, sus allegados aseguraron que conducía motocicleta con frecuencia como parte de sus actividades cotidianas.

La noticia de su muerte sorprendió aún más por el hecho de que el área donde ocurrió el accidente es amplia, lo que incrementó la percepción entre sus familiares de que el “destino” fue el que decidió que ese era el final del ciudadano. Incluso, interpretaron el acontecimiento como un designio divino.

Tras el impacto, miembros de la comunidad y familiares acudieron rápidamente al lugar de los hechos para auxiliar a Deiver Ospino Mercado, al que trasladaron a un centro médico cercano, pero debido a la gravedad de su estado, fue remitido a un hospital en Plato, Magdalena, donde debía ser tratado por especialistas.

Pese a los esfuerzos de los paramédicos por salvar su vida, Ospino Mercado falleció durante el trayecto, por lo que sus seres queridos fueron informados para adelantar los trámites correspondientes.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar y las personas cercanas a la víctima compartieron mensajes de dolor y reconocimiento por sus actitudes. Una allegada expresó su tristeza por la partida de “un gran hombre joven”, asegurando que siempre tenía una sonrisa para regalar, mientras que otros destacaron su gentileza, alegría y disposición para buscar lo mejor para sí mismo y para aquellos que lo rodeaban.

Para los familiares, la coincidencia de que el rayo cayera precisamente en ese lugar y en ese momento refuerza la idea de que se trató de un hecho marcado por el destino, teniendo en cuenta que se convirtió en una circunstancia que escapa a la comprensión y que deja a la comunidad sumida en la incredulidad.

En medio del duelo, aquellos que conocieron a Deiver Ospino Mercado no dudaron en recordarlo por su alegría y generosidad, cualidades que, según sus allegados, permanecerán en la memoria de todos los que compartieron su vida: “No tengo palabras para describir lo sucedido, pero no logro digerir la noticia, aún no lo creo. Gentil, buena persona, alegre, mamador de gallo. Diste lo mejor de ti y siempre buscando lo mejor para ti”, escribió otro de sus seres queridos.