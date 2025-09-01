Colombia

Gobierno Petro radicó nueva reforma tributaria en el Congreso: estos son los puntos claves del proyecto

La iniciativa presentada por el Ministerio de Hacienda apunta a recaudar más de 26 billones de pesos, que financiarían una parte del Presupuesto del 2026

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

El Gobierno de Gustavo Petro
El Gobierno de Gustavo Petro propone descuentos de hasta el 80% en sanciones e intereses por deudas tributarias y vehiculares - crédito Colprensa

En la mañana del lunes 1 de septiembre de 2025, el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radicó ante la secretaría de la Cámara de Representantes una nueva versión de la reforma tributaria, anunciada a inicios de agosto.

Durante la presentación, la cartera explicó que la iniciativa económica busca recaudar 26,3 billones de pesos, con las que se buscaría el financiamiento de una parte del Presupuesto General de la Nación para el 2026, estipulado en $556,7 billones, respectivamente.

Entre los puntos destacados del proyecto económico se contemplan impuestos al carbono, así como imposiciones de IVA a los juegos de azar y suerte plataformas digitales y las iglesias.

No obstante, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, recalcó que la reforma no incluye impuestos que impacten a la canasta familiar de los colombianos.

“El gobierno confirma que ningún alimento de la canasta familiar va a ser gravado con el IVA. El Pacto Fiscal que tiene su desarrollo en la ley de financiamiento busca una racionalización en el gasto tributario, lo que implica el incremento de la progresividad en la tributación directa y medidas tributarias a favor de la transición energética, y búsqueda de la disminución de externalidades negativas en materia ambiental y de salud”, expresó el jefe de cartera.

Noticia en desarrollo...

