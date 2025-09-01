Colombia

Familia Vargas Lleras le gana un nuevo pulso judicial a Petro: Consejo de Estado ordenó retractarse al presidente

El alto tribunal ratifica que el jefe de Estado debe emitir una aclaración pública, tras considerar que sus comentarios presentaron hechos sin pruebas y afectaron la honra de Enrique Vargas

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Enrique Vargas Lleras y Gustavo
Enrique Vargas Lleras y Gustavo Petro - crédito Cámara de Comercio de Bogotá/Presidencia

En un fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro a retractarse públicamente de las acusaciones que dirigió contra Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, tras determinar que vulneró los derechos fundamentales del demandante.

Según el fallo emitido por el alto tribunal el lunes 1 de septiembre, las afirmaciones del mandatario, difundidas en la red social X el 2 de enero de 2025, carecían de sustento judicial o administrativo y fueron presentadas como hechos ciertos, lo que desconoció tanto el principio de veracidad como la presunción de inocencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante ello, el Consejo de Estado estableció que el mandatario debe aclarar en sus redes sociales y en las cuentas oficiales de la Presidencia y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que las afirmaciones difundidas no corresponden a hechos ciertos, y mantener ese mensaje visible durante dos meses.

“Ordenar al presidente de la República que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, rectifique la publicación que aquí se reprocha, para lo cual en su cuenta de la red social X debe advertir que las afirmaciones consignadas en ese mensaje no comportan hechos ciertos, por cuanto su ocurrencia debe dilucidarse en las respectivas diligencias penales, conforme a la motivación”, se lee en el documento.

El origen de este conflicto se remonta al 2 de enero de 2025, cuando Gustavo Petro respondió en la red social X a un comentario del exalcalde Enrique Peñalosa.

En esa publicación, el presidente vinculó a la Nueva EPS con la familia Vargas Lleras y los acusó de ocultar deudas por $5 billones para simular una situación financiera favorable.

Ante la negativa del Gobierno a rectificar, Vargas Lleras, interpuso una acción de tutela en defensa de su honra y buen nombre.

El proceso judicial avanzó rápidamente, tanto que el 11 de abril, la Sección Tercera del Consejo de Estado falló en primera instancia a favor de Vargas Lleras, ordenando al presidente retractarse y publicar excusas en sus redes oficiales.

La Presidencia apeló la decisión, sosteniendo que las declaraciones de Petro formaban parte del debate político y no constituían una imputación penal.

Temas Relacionados

Gustavo PetroConsejo de EstadoEnrique Vargas LlerasGerman Vargas LlerasRetractaciónPresidenciaNueva EPSColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno Petro radicó nueva reforma tributaria en el Congreso: estos son los puntos claves del proyecto

La iniciativa presentada por el Ministerio de Hacienda apunta a recaudar más de 26 billones de pesos, que financiarían una parte del Presupuesto del 2026

Gobierno Petro radicó nueva reforma

Natalia Reyes se despachó contra reconocida aerolínea por cobrarle un recargo adicional por el coche de su hija Isla

A través de sus redes sociales, la reconocida actriz expresó su inconformidad, pues considera que el accesorio para la movilidad de los bebés es casi igual de indispensable que una silla de ruedas

Natalia Reyes se despachó contra

Sneyder Pinilla llegó a la Corte Suprema a declarar contra congresistas de la Comisión de Crédito salpicados por escándalo de la Ungrd

El testimonio del exsubdirector de la entidad del riesgo hace parte del principio de oportunidad alcanzado con la Fiscalía General de la Nación a cambio de “delatar” a los involucrados en el caso de corrupción

Sneyder Pinilla llegó a la

Resultados del Sinuano Día y Noche: estos son los ganadores del 31 de agosto de 2025

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados del Sinuano Día y

Candidata de Miss Universe Colombia 2025 es comparada físicamente con Westcol y se roba el show en el ‘reality’ de RCN

La participación de Rebeca Castillo como representante del Amazonas en el concurso de belleza la ha convertido en protagonista de innumerables memes y debates por su falta de preparación

Candidata de Miss Universe Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo perdió

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

ENTRETENIMIENTO

Natalia Reyes se despachó contra

Natalia Reyes se despachó contra reconocida aerolínea por cobrarle un recargo adicional por el coche de su hija Isla

Candidata de Miss Universe Colombia 2025 es comparada físicamente con Westcol y se roba el show en el ‘reality’ de RCN

Marcela Reyes dedicó emotivo mensaje y reveló que se habría casado en secreto: “Eres el mejor esposo”

Claudia Bahamón organizó picnic en su casa con los participantes de ‘Masterchef Celebrity 2025’: así fue el encuentro

Mamá de Epa Colombia publicó video de la empresaria llorando y conmovió con mensaje: “Todo esto acabará”

Deportes

Diego Raimondi se despidió de

Diego Raimondi se despidió de los jugadores del América de Cali luego de perder contra Alianza: este será el cuerpo técnico encargado

Néstor Lorenzo definió el rol de Dayro Moreno en la selección Colombia en los partidos contra Bolivia y Venezuela

Alberto Gamero se refirió a la muerte del hincha del Cali arrollado por el bus del equipo: “Hoy es un día cruel”

Así fue el primer entrenamiento de Dayro Moreno con la selección Colombia luego de 9 años

Juan Fernando Quintero despertó las alarmas en la selección Colombia: salió con hielo, horas antes de sumarse a convocatoria