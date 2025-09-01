Familia Vargas Lleras le gana un nuevo pulso judicial a Petro: Consejo de Estado ordenó retractarse al presidente

Enrique Vargas Lleras y Gustavo Petro - crédito Cámara de Comercio de Bogotá/Presidencia

En un fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro a retractarse públicamente de las acusaciones que dirigió contra Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, tras determinar que vulneró los derechos fundamentales del demandante.

Según el fallo emitido por el alto tribunal el lunes 1 de septiembre, las afirmaciones del mandatario, difundidas en la red social X el 2 de enero de 2025, carecían de sustento judicial o administrativo y fueron presentadas como hechos ciertos, lo que desconoció tanto el principio de veracidad como la presunción de inocencia.

Ante ello, el Consejo de Estado estableció que el mandatario debe aclarar en sus redes sociales y en las cuentas oficiales de la Presidencia y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que las afirmaciones difundidas no corresponden a hechos ciertos, y mantener ese mensaje visible durante dos meses.

“Ordenar al presidente de la República que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, rectifique la publicación que aquí se reprocha, para lo cual en su cuenta de la red social X debe advertir que las afirmaciones consignadas en ese mensaje no comportan hechos ciertos, por cuanto su ocurrencia debe dilucidarse en las respectivas diligencias penales, conforme a la motivación”, se lee en el documento.

El origen de este conflicto se remonta al 2 de enero de 2025, cuando Gustavo Petro respondió en la red social X a un comentario del exalcalde Enrique Peñalosa.

En esa publicación, el presidente vinculó a la Nueva EPS con la familia Vargas Lleras y los acusó de ocultar deudas por $5 billones para simular una situación financiera favorable.

Ante la negativa del Gobierno a rectificar, Vargas Lleras, interpuso una acción de tutela en defensa de su honra y buen nombre.

El proceso judicial avanzó rápidamente, tanto que el 11 de abril, la Sección Tercera del Consejo de Estado falló en primera instancia a favor de Vargas Lleras, ordenando al presidente retractarse y publicar excusas en sus redes oficiales.

La Presidencia apeló la decisión, sosteniendo que las declaraciones de Petro formaban parte del debate político y no constituían una imputación penal.