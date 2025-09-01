Cony Camelo sorprendió al revelar que está saliendo con un chef: “Ha sido fantástico”

La confesión sorprendió a los seguidores de la famosa - crédito famossssscol / Instagram

Cony Camelo sorprendió a sus seguidores al revelar en una reciente entrevista que su corazón ya está ocupado, pues tiene una relación sentimental desde hace algún tiempo. La famosa actriz, que volvió a aparecer en el foco mediático tras su participación en la última edición de MasterChef Celebrity Colombia, producción del Canal RCN, habló de este tema durante su visita al programa matutino Buen Día, Colombia.

Durante la conversación, los presentadores le preguntaron sobre su experiencia en la famosa competencia de cocina, lo que llevó a la actriz a hablar abiertamente sobre su situación amorosa actual. Sin revelar la identidad de su pareja, la actriz demostró sentirse especialmente satisfecha por la conexión que ha logrado establecer con la persona que comparte su pasión por la gastronomía.

De acuerdo con el relato: “Salgo con un chef, entonces, ha sido fantástico porque él también cocina y él obviamente tiene unos conocimientos químicos, pues finalmente la cocina es química. Por esta razón, cuando él supo que estuve en MasterChef, empezamos a cocinar juntos”.

Esta declaración, realizada en el set del reconocido programa matutino, se convirtió en ejemplo de la influencia que esta relación ha tenido en su vida cotidiana y profesional.

Pese a que el nombre de la pareja de Cony permanece en reserva, la artista dejó claro que la complicidad y el aprendizaje mutuo han sido elementos centrales en esta nueva etapa de su vida que está disfrutando bastante.

Y es que la actriz resaltó la admiración que siente por las habilidades de su pareja. Sin embargo, la entrevista en Buen Día, Colombia no solo abordó su faceta sentimental, sino que permitió a la audiencia conocer los nuevos retos profesionales que enfrenta Cony Camelo, que continúa consolidando su presencia tanto en el mundo artístico como en el gastronómico.

Y es que su trayectoria en el ámbito artístico es amplia, teniendo en cuenta que se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas del país y es especialmente recordada por su papel como Hilda Reyes en la icónica telenovela Los Reyes.

Además de su trabajo en televisión, la intérprete diversificó su carrera, incursionando como productora musical y desarrollando nuevas habilidades en distintas áreas del arte. En la entrevista, la actriz se refirió al orgullo que siente por los proyectos que ha emprendido recientemente, destacando la fusión de sus intereses profesionales y personales.

La presencia de Cony Camelo en el programa no solo generó tendencia en plataformas digitales por su vida amorosa, sino que permitió conocer aspectos inéditos de su vida privada. Incluso, la actriz reiteró que su relación con el chef le ha permitido ampliar sus conocimientos culinarios, un interés que se potenció tras su paso por MasterChef Celebrity.

¿Cuánto ganó Cony Camelo en MasterChef Celebrity?

La actriz hizo parte de la edición 2024 del concurso, en el que fue reconocida por sus conflictos con los demás participantes y mostró una nueva faceta de su personalidad, lo que para muchos fue controversial. Sin embargo, una de las principales inquietudes de sus seguidores está relacionada con la cantidad de dinero que le pagaron por participar en el concurso.

La famosa respondió a esta pregunta en una de sus dinámicas en sus stories de Instagram, en la que no reveló cifras, pero aseguró que era una suma alta: “Pues a ver, baby, obviamente que pagan bien, lo que importa es que pagan bien. Pues en un reality, ahora, sale caro, a mí me salió carísimo, emocionalmente, psicológicamente, pero también trajo muchos frutos, muchas transformaciones muy interesantes, entonces sí es un gana-gana”, le contó a sus seguidores.