Turista búlgaro vivió una pesadilla tras ser secuestrado y golpeado al abordar un taxi en Cartagena

El turista forcejeó con los delincuentes y el taxi chocó un poste - crédito @pereajacque/X

Un turista búlgaro vivió una verdadera pesadilla, al ser víctima de un asalto violento en Cartagena la noche del viernes 29 de agosto de 2025.

La situación, que provocó indignación por la modalidad empleada, fue atendida por las autoridades competentes, que investigan lo ocurrido y los responsables del hecho.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así fue el violento robo que fue víctima el extranjero en Cartagena

De acuerdo con el relato de la víctima, el ataque ocurrió cerca de la medianoche, cuando el visitante extranjero abordó un taxi en el centro histórico de Cartagena. Durante el recorrido, un hombre armado salió del baúl del vehículo, al que tenía acceso directo desde el interior, y sorprendió al pasajero.

El taxi involucrado en el hurto sufrió un accidente de tránsito - crédito @pereajacque/X

El agresor tomó al turista por el cuello y lo golpeó en repetidas ocasiones, exigiendo la entrega de sus pertenencias.

De acuerdo con la información recabada por El Universal, el criminal se llevó USD200, dos tarjetas bancarias, el pasaporte y dos teléfonos –entre ellos un iPhone 16– de la víctima. En medio del violento robo, el turista intentó defenderse, lo que provocó un forcejeo que terminó con el taxi involucrado en un choque.

La líder social y excandidata a la Alcaldía de Cartagena Jaqueline Perea fue quien inicialmente dio a conocer el caso a través de su cuenta en X. En su publicación, Perea cuestionó la falta de un reporte inmediato por parte de la Policía y planteó dudas sobre las verdaderas intenciones de los delincuentes: “¿Para dónde iban a llevar a este extranjero? ¿Querían asesinarlo?”, expresó.

Además, la activista criticó la situación de inseguridad en la ciudad, afirmando que “en Cartagena nadie está a salvo, el brillo aún no llega a la seguridad y es tan tenue que no alcanza a reflejar la cara oscura de la ciudad”.

Ante la difusión del caso en redes sociales, El Universal consultó a la Secretaría del Interior de Cartagena, que confirmó la veracidad del asalto y aseguró que la emergencia fue atendida de inmediato. La entidad informó que mantiene contacto directo con el turista afectado, aunque este decidió no presentar una denuncia formal ante las autoridades.

La excandidata a la Alcaldía Jacqueline Perea dio a conocer el caso - crédito @pereajacque/X

La Secretaría del Interior indicó que la investigación está a cargo de la Policía Metropolitana de Cartagena, que continúa con las indagaciones para esclarecer los hechos. Aunque en redes sociales circularon versiones sobre posibles capturas, hasta el momento no existe confirmación oficial de detenciones relacionadas con el caso.

Desde la oficina de prensa de la Policía Metropolitana, se confirmó el caso y se informó que se recopila información para su divulgación a los medios, reiterando el trabajo conjunto con la víctima, según detalló El Universal.

En cuanto al estado de salud del turista búlgaro, las autoridades señalaron que el afectado muestra una evolución positiva tras las lesiones sufridas durante el asalto; sin embargo, las afectaciones psicológicas cosatarán un poco más en sanar, y su percepción de seguridad del país no terminará de ser la mejor.

Policía busca al acompañante de sujeto abatido tras ataque a agente de civil en Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que adelanta operativos especiales para localizar al acompañante de un hombre que fue abatido luego de disparar contra un policía vestido de civil.

Según el comunicado difundido el sábado 30 de agosto por el comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, el hecho ocurrió a las 5:00 p. m. del viernes 29 de agosto en el barrio Martínez, sobre la Avenida del Lago.

El policía fue víctima de intento de hurto - crédito Colprensa

De acuerdo con el reporte policial, un agente vestido de civil se encontraba dentro de un lavadero de vehículos cuando dos hombres llegaron en motocicleta. Uno de los sujetos abrió fuego contra el uniformado e intentó darse a la fuga.

La institución señaló que, en las inmediaciones del lugar, otro policía que también se encontraba de civil respondió al ataque y abatió al agresor en un intercambio de disparos que generó alarma entre los presentes en la zona.

“El policía herido fue trasladado a un centro asistencial, donde su pronóstico es reservado”, comunicó la Policía Metropolitana de Cartagena. Además, la autoridad indicó que durante la diligencia fue incautada un arma de fuego, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque inicial y avanzar en la identificación del otro implicado.