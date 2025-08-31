Colombia

Resultados del Baloto y Revancha del 30 de agosto

Aquí están los números ganadores de esta popular lotería colombiana

Por Rodrigo Gutiérrez González

Resultados del Baloto (Infobae)
Baloto dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este sábado 30 de agosto.

Descubra si resulto ganador del premio mayor o de algún otro de los tantos premios que ofrece una de las loterías más populares de Colombia.

Resultado del Baloto

  • Fecha del sorteo: sábado 26 de marzo de 2022.
  • Número del sorteo: 2546-
  • Número ganador: 19 23 33 34 40 5.
  • Revacha: 12 18 22 26 33 06.

A qué hora se juega el Baloto

Baloto celebra tres sorteos a la semana de la siguiente manera:

  • Todos los lunes, miércoles y sábado.
  • Después de las 23:00 horas.

Cómo cobrar el premio de Baloto

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trata que no se maltrate.

Si el premio es igual o menor a 48 UTV, es decir, 1.824.192 pesos, se puede cobrar en cualquier punto de venta. Sin embargo, si el premio es mayor a dicha cantidad se tiene que presentar en alguna de las cinco la fiduciarias autorizadas para reclamarlo.

Recuerde que tienes hasta un año naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar el premio, de lo contrario ya no será entregado y será destinado al sector salud.

Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Baloto

La "Guía Esencial de Baloto: Jugar, Ganar y Cobrar" detalla el proceso de participación en esta lotería, donde los jugadores compran un boleto y seleccionan seis números para intentar ganar un acumulado multimillonario. La guía también explica cómo reclamar premios directamente presentando el boleto original y una identificación, enfatizando que Baloto nunca solicita dinero para entregar un premio Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

La probabilidad de ganar el premio mayor del Baloto en Colombia es muy baja, aproximadamente de uno en más de 15 millones.

Esto se debe a que para ganar se deben acertar cinco números entre 43 posibles y además la “súper balota” entre 16 números, lo que da un total de 15 millones 401 mil 568 combinaciones posibles.

En términos matemáticos hay 962 mil 598 combinaciones posibles para los cinco números principales y al multiplicar por las 16 opciones de la súper balota, se obtiene esa cifra total de combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora con una sola apuesta es de una entre más de 15 millones.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son muy bajas, el Baloto ofrece premios secundarios por acertar menos números o solo la súper balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor.

Aun así, el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil de ganar.

¿Cómo se juega Baloto?

Para jugar al Baloto tiene que comprar un tiquete con un valor de 6.000 pesos, ya sea en el puesto de loterías o en la página web.

Posteriormente necesita elegir su apuesta conformada por cinco números sin repetir entre el 1 y el 43, así como un número extra que puede ser del 1 al 16. Si no sabe qué números escoger, no se preocupes, permite que la terminal de lotería genere sus números al azar.

Baloto cuenta con un acumulado multimillonario inicial de 4 mil millones de pesos los cuales se irán acumulando en cada sorteo si no tiene un ganador, hasta poder entregarlo a un nuevo multimillonario.

Para ganar el gran acumulado debe de acertar a los seis números, sin embargo, puede hacerte de premios atinando a solo uno.

Si obtiene alguno de los premios de Baloto no necesita la ayuda de ningún tercero para cobrarlo, sin importar el monto debes de cobrarlo directamente en un punto de venta o en la fiduciaria.

El premio es entregado al portador del tiquete original, es decir, a la persona que lo muestre en el punto de venta o en la fiduciaria, como ya se ha dicho anteriormente, el tiquete debe de estar en perfecto estado.

Para reclamar su premio únicamente necesita presentar el tiquete y tu documento de identificación.

Es importante mencionar que en ningún caso Baloto solicita dinero o cualquier tipo de remuneración para hacer efectivo el premio.

En cuanto a premios, Baloto asegura haber entregado más de 1.8 billones de pesos en premios a más de un centenar de colombianos ganadores.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Baloto terminan en asistencia pública. En este sentido, Baloto presume haber entregado 1.4 billones de pesos al sector salud en Colombia.

