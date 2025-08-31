Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacado con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Un ataque con drones explosivos sacude la tranquilidad de El Bordo, Cauca, y deja tres policías heridos - crédito X

Un ataque con drones cargados de explosivos sacudió la tranquilidad de El Bordo, cabecera del municipio de El Patía, en el departamento del Cauca, en la tarde del domingo 31 de agosto. La ofensiva, dirigida contra la Estación de Policía, dejó como saldo preliminar al menos tres uniformados heridos, entre ellos una patrullera de gravedad, según confirmaron medios locales.

El hecho fue reportado inicialmente por Leonardo González Perafán, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), a través de su cuenta en X, en la que indicó que el ataque se perpetró con explosivos lanzados desde un dron y fue ejecutado por hombres armados aún no identificados.

Las autoridades desplegaron un operativo inmediato para controlar el orden público y evitar nuevos ataques o afectaciones a la población civil.

Noticia en desarrollo...