Cambios en rutas de TransMilenio por obras en puentes de la Av. Las Américas con calle 13

Nuevas Barreras de Control de Acceso en la estación Calle 22

Desde el día de hoy, 31 de agosto, más de 30 rutas TransMiZonal de TransMilenio modifican temporalmente sus trayectos y paraderos por el inicio de obras sobre los puentes de la intersección entre la avenida Las Américas y la calle 13, en la localidad de Puente Aranda. El ajuste responde al avance del megaproyecto La Nueva Calle 13, que obliga a inhabilitar puentes principales en la zona para nuevas fases de construcción y reorganiza los circuitos del Sistema Integrado de Transporte Público.

La medida se activa tras el cierre de la intersección de la avenida calle 13, calle Sexta, carrera 50 y avenida Las Américas. Para facilitar la ejecución de estos trabajos de gran escala, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) lidera los ajustes con un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que contempla tanto el desvío de rutas como nuevos paraderos y cambios en el flujo vehicular.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así cambian las rutas de TransMiZonal por las obras viales

Entraron en modificación rutas tales como:

A405 / F405 San Diego – Camelia.

56A Isla del Sol.

669 Galán.

T48 Puente Aranda.

111 Metrovivienda – Gaviotas.

G505 / J505 Bosa San Diego – Corferias.

G541 Bosa Centro.

A532 / G532 Chapinero Central – Metrovivienda.

A324 / K324 Perseverancia – Refugio.

A642 / H642 Porciúncula – Rincón de Venecia.

579 El Recreo – Marly.

Los usuarios de estos servicios deben consultar los nuevos sentillos y paraderos asignados que operan hasta el final de la obra.

Otras rutas no presentan desvíos y utilizan la glorieta provisional implementada en la zona, como:

614 Montevideo.

544A Bosa San Diego – Germania.

787A Mentrovivienda Potreritos – Teusaquillo.

C1 Roma – Germania.

91 Bosa San José – Porciúncula.

99 Bosa San José – Germania.

731 Bosa San José – Palermo.

GL519 Olarte – Los Laches.

A516 / G516 Chapinero – Portal Sur.

L810 / K810 Gaviotas – Fontibón Brisas.

A507 / G507 Chapinero – Metrovivienda.

593 Metrovivienda – Chicó.

7 Palmitas – Consuelo.

688 La Magdalena – Germania.

A336/ K336 Germania – Puente Grande HB.

L304 / K304 San Cristóbal Sir – HB. Fontibón.

L422 / F422 Laches El Dorado – Patio Bonito.

191 Unicentro -Metrovivienda.

A501 Germania.

las rutas TransMizonal de TransMilenio con desvíos y cambios de paraderos por zonas de manera interactiva. - crédito TransMilenio

Acompañamiento para usuarios y socialización

El equipo de atención en vía de TransMilenio permanece en el área para orientar sobre las rutas y paraderos alternativos. Líderes locales, comerciantes y residentes ya han participado en espacios de socialización del plan, con el objetivo de anticipar impactos y ajustar hábitos de movilidad.

Lucy Cucaita, directora de buses de TransMilenio, informó que se lleva a cabo un seguimiento constante a la operación en el sector intervenido: “Venimos trabajando de manera articulada con los concesionarios a cargo de las rutas TransMiZonal que transitan por este sector para que, además de garantizar la información a nuestra comunidad usuaria, mantengamos un monitoreo permanente a los servicios que por efectos de la obra serán desviados para garantizar el transporte público en esta zona de la ciudad”.

Se recomienda a los pasajeros planificar su viaje con anticipación, recargar la tarjeta Tu Llave a través de la app Maas (mínimo $10.000) y activar la recarga en estaciones, buses zonales o desde celular vía NFC. Para información actualizada sobre el servicio, se promueve el canal de WhatsApp y la aplicación oficial TransMiApp.

Obras en la intersección y justificación del cierre

El cierre en la intersección de la avenida calle 13, calle Sexta, carrera 50 y avenida Las Américas permite avanzar en la demolición de puentes existentes para construir un intercambiador de tres niveles.

Las obras contemplan una glorieta para tráfico mixto de tres carriles, una glorieta elevada de dos carriles exclusivos para buses y dos puentes elevados de tráfico mixto de tres carriles cada uno. Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano, explicó: “Estos cierres son necesarios para continuar con las obras del tramo 1 de La Nueva 13; un megaproyecto de 11,62 kilómetros, que conectará a Bogotá desde esta intersección de Puente Aranda hasta el río Bogotá”.

Desvíos vehiculares en la avenida calle 13

De occidente a oriente (línea azul, mapa 1)

De occidente a oriente, los conductores deben seguir la calzada lenta. Los vehículos livianos podrán tomar el carril de contraflujo, por el costado norte (de la calle 13) a la altura de la carrera 56, y reingresar a la vía de la glorieta provisional que los conectará por la calle 13 o la avenida de Las Américas con el oriente.

Además, podrán continuar por el tramo de contraflujo de la calle 13, desde la carrera 50, para seguir al norte por la carrera 46 y conectar con la avenida de Las Américas.

De oriente a occidente (línea morada, mapa 1)

De oriente a occidente se podrán desviar por la carrera 43 hacia el norte, justo en la esquina de Vinos y Bodegas Añejas, tomar la avenida de Las Américas y continuar por esta vía, o por la calle 13, al occidente.

De norte a occidente u oriente (línea verde, mapa 1)

Los conductores que se desplacen de norte a sur por la carrera 50, y quieran ir al oriente u occidente de la ciudad, deben tomar la calle 14 al occidente y desviar por la carrera 54 al sur, para salir a la calle 13.

Desvíos vehiculares en la avenida calle 13. - crédito Transmilenio

<b>Desvíos vehiculares av. las américas</b>

De occidente a oriente (línea azul, línea café –alterno-, mapa 2)

Los conductores que transiten por la avenida de Las Américas podrán cruzar de occidente a oriente conectándose a través de la glorieta de seis carriles.

Desde la avenida Las Américas también podrán tomar la calle 6 al oriente por su conexión habitual.

Además, hay un desvío alterno (línea café) en la carrera 56 al sur, tomando luego la calle 5a al oriente hasta llegar a la carrera 42c para seguir al norte, y en la calle 6 girar al oriente para conectar por la carrera 43 nuevamente con la avenida Las Américas.

De occidente a norte (línea verde, mapa 2)

Para quienes van desde el occidente de la avenida Las Américas y quieren dirigirse al norte, podrán hacer un retorno a la altura de la carrera 53 f, para incorporarse al norte por la carrera 56, girar a la derecha (oriente) por la calle 17, y luego salir a la carrera 50.

De occidente a sur (línea negra, mapa 2)

Para ir de occidente a sur desde la avenida Las Américas se podrá seguir la ruta habitual tomando la carrera 50.

De oriente a occidente (línea morada, mapa 2)

Por la avenida Las Américas hay dos opciones para dirigirse de oriente a occidente: la primera, a la altura de la carrera 46, se podrá tomar la calzada lenta y seguir por la calle 13, o tomar, desde ese mismo punto, la calzada rápida para salir nuevamente a la avenida de Las Américas.

De oriente a norte (línea naranja, mapa 2)

Para desviarse de oriente a norte por Las Américas, se podrá hacer el recorrido habitual por la carrera 50.

De sur a oriente (línea azul oscuro)

Además, quienes se desplacen desde el sur por la carrera 50, y quieran ir al oriente, pueden seguir las rutas y conexiones habituales tomando la calle 6 o la calle 13 en la glorieta provisional.

Desvíos vehiculares av. las américas. - crédito Transmilenio

Cambios de sentido vial

Para la implementación del PMT, se realizará el cambio de sentido de algunas vías, que quedarán de la siguiente manera:

La carrera 56 entre las avenidas de Las Américas y la calle 17 (atravesando la calle 13) quedará solamente para transitar de sentido sur - norte. La calle 14, entre carreras 52 y 54, será para transitar en sentido oriente - occidente. Por su parte, la carrera 47, entre calle 12 y la avenida calle 13, cambiará a doble sentido de circulación. La carrera 44, entre la avenida calle 13 y la calle 17, cambiará a doble sentido de circulación; y la carrera 43, entre la calle 13 y la avenida de Las Américas, tendrá sus dos calzadas en sentido sur - norte.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informó que las medidas incluyen señalización y personal para orientar a los conductores y peatones, que contarán con pasos y senderos provisionales regulados por semáforo, así como rutas señalizadas para ciclistas.

Operación de TransMilenio y continuidad del servicio

Los buses del sistema troncal TransMilenio mantienen su operación habitual mediante carriles exclusivos, mientras que las rutas TransMiZonal continuarán funcionando en los nuevos paraderos y desvíos asignados. María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, indicó que los horarios de servicio de lunes a domingo no cambian: “El equipo de atención en vía de TransMilenio orientará e informará a los usuarios los desvíos y paraderos disponibles. Recomendamos mantener la tarjeta TuLlave recargada, seguir nuestro canal en WhatsApp y planear sus viajes en la TransMiApp”.

La implementación de estas medidas busca mantener el flujo peatonal, ciclista y vehicular, reducir interrupciones en el acceso al transporte público y avanzar en la modernización de la infraestructura vial del occidente de la ciudad.