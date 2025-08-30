Representante Jennifer Pedraza se sumó a la denuncia por presuntas inconsistencias en la hoja de vida de viceministra Juliana Guerrero

Jennifer Pedraza cuestiona el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes - crédito @ojocolombia2026/X - Jennifer Pedraza/Facebook

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció públicamente presuntas inconsistencias en la hoja de vida de Juliana Guerrero, recientemente designada como viceministra de Igualdad.

A través de sus redes sociales, Pedraza manifestó preocupación por el cambio “exprés” en el perfil profesional de Guerrero y exigió explicaciones oficiales al Gobierno.

De tal manera, como informó a través de redes sociales, Pedraza radicó un derecho de petición ante el Departamento de Función Pública, solicitando los soportes documentales del título profesional de Juliana Guerrero y la verificación clara de los requisitos necesarios para ocupar el cargo de viceministra de la Juventud.

En palabras textuales, la representante señaló: “Hace quince días, la hoja de vida de la señora Juliana Guerrero no reportaba ningún título profesional y ahora, de manera exprés, para nombrar la viceministra, acaban de publicar una nueva hoja de vida en donde esta señora, en teoría, cuenta con un título profesional”, dijo.

Actualizaron la hoja de vida de Juliana Guerrero, ahora si tiene experiencia universitaria y los requisitos para ser viceministra - crédito presidencia

Agregó en su denuncia que “yo le quiero recordar al Gobierno que a los jóvenes nos cuesta años de esfuerzo y de sacrificio poder conseguir un título universitario como para que ahora esto esté ocurriendo. Por eso acabamos de enviar, en mi ejercicio de control político, un derecho de petición al Departamento de Función Pública, en donde le exijo todos los documentos y los soportes que acreditan que efectivamente Juliana Guerrero cumple los requisitos para ocupar el cargo de viceministra de la Juventud”, indicó.

Pedraza añadió que el ministerio al que hace referencia es el resultado de la lucha social de los jóvenes y criticó que se utilice para responder a intereses políticos. “Este es un ministerio que hemos luchado y que hemos guerreado desde el movimiento social como para que lo sigan usando de caja menor y para que lo sigan repartiendo en la politiquería. No lo vamos a aceptar”, dijo.

Juliana Andrea Guerrero Jiménez, de 22 años, se convirtió en una figura con poder decisorio en el actual Gobierno, a pesar de no contar con formación profesional en una primera instancia - crédito @armandobenedetti/Instagram

La solicitud de esclarecimiento sobre los requisitos y títulos de la nueva viceministra de Igualdad se suma a las demandas de transparencia y meritocracia en el acceso a cargos públicos, especialmente en entidades que representan a la juventud y sectores sociales minoritarios.

Las tensiones que causó la designación de Guerrero

La recientemente designada como viceministra de Juventud en el Ministerio de Igualdad, pasó de figurar como técnica a profesional en apenas 13 días, tras la actualización de su hoja de vida publicada por la Presidencia.

El 15 de agosto, el perfil de Guerrero indicaba únicamente dos pregrados inconclusos, sin título profesional, contradiciendo los requisitos exigidos para el cargo.

La nueva hoja de vida, publicada el 29 de agosto, incorpora un título en contaduría pública supuestamente terminado en julio de este año, habilitándola conforme al manual de funciones para acceder a la designación.

“La hoja de vida que publicaron estaba desactualizada. Fue con la que entré al Ministerio del Interior, fue un error humano. Por eso, la volvieron a publicar corrigiendo eso, ya que generaría un vicio de trámite”, explicó Guerrero al ser consultada por Blu Radio, en defensa de la presunta legalidad de su nombramiento.

Juliana Guerrero confirmó sus títulos profesionales - crédito redes sociales/X

No obstante, la situación originó tensiones internas. Constanza Pardo, subdirectora de Talento Humano del ministerio, se negó inicialmente a aprobar la vinculación de Guerrero, bajo el argumento del incumplimiento de los requisitos establecidos. La funcionaria desempeñó su labor hasta este viernes, hecho que coincide con la actualización y aceptación de la nueva hoja de vida.

La breve transición de Juliana Guerrero de técnica a profesional, en medio de dudas administrativas y objeciones internas, arrojó aún más interrogantes sobre los procedimientos y controles en el acceso a cargos de alto nivel dentro del Gobierno de Gustavo Petro.

El concejal Germán Ricaurte denunció que, de hecho, “la señora Juliana Guerrero apareció graduada contadora de la Fundación de Educación Superior San José, luego de que esa universidad firmó por las mismas fechas un convenio de 13 mil millones con la Gobernación del Magdalena, controlada por la izquierda”.