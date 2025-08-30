Primo de Valeria Afanador se pronunció tras el hallazgo del cuerpo; pidió justicia: “Nos la quitaron, tenemos que vivir con eso ahora”

El cuerpo de Valeria Afanador fue hallado por un campesino en el río Frío, donde las autoridades ya habían llevado a cabo múltiples búsquedas - crédito @anibalgaviria/X y Google Maps

El hallazgo del cuerpo de la niña de 10 años Valeria Afanador en el río Frío de Cajicá, Cundinamarca, cerca del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, generó indignación en el departamento y en el país. Autoridades locales, políticos y allegados de la menor exigen justicia y, mientras tanto, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se encarga de las investigaciones pertinentes.

De acuerdo con el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey Ángel, en 18 días de búsqueda –que empezaron el 12 de agosto– no fue posible encontrar a la menor, pese a que al menos 200 personas la estuvieron trabajando incansablemente, repasando cada sitio que ya había sido inspeccionado, incluido el río. Por eso, se cree que su cuerpo pudo haber sido ubicado recientemente en la zona donde fue hallado.

Mientras las indagaciones al respecto se llevan a cabo, la familia de la niña vive el dolor de la pérdida. Felipe Afanador, primo de la niña, expresó este sentir a los medios de comunicación, algunas horas después de que los allegados fueran notificados sobre el hallazgo del cadáver.

Más de 200 personas se encargaron de la búsqueda de Valeria Afanador - crédito Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca

En sus declaraciones, contó que no se les permitió ver el cuerpo, que ya fue trasladado a Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que sea examinado y se determine la causa de muerte. “Solo nos llamaron. Ni siquiera pudimos pasar, ni siquiera pudimos verla. Esperar a ver con las horas qué nos dicen”, dijo.

La alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome Rincón, informó a la prensa que los padres de la niña, Luisa Cárdenas y Manuel Afanador, se enteraron del hallazgo del cuerpo a través de los medios de comunicación.

Así las cosas, el primo de la menor aseguró que la familia espera que la justicia actúe con celeridad y contundencia, buscando el esclarecimiento de los hechos y la judicialización de las personas responsables de la desaparición de la niña.

El cuerpo de Valeria Afanador fue hallado en una zona contigua al río Frío. Se cree que pudo haber sido ubicado en el lugar recientemente - crédito Google Maps

“Encontrarnos con que la niña está sin vida, pues es muy duro. Es un llamado para que haya justicia, para que la justicia colombiana haga algo, la justicia internacional haga algo”, aseveró, indicando que ahora Valeria es “un angelito” que ayudará a develar la “corrupción” en el país.

Asimismo, envió un mensaje a la niña, resaltando sus cualidades y el impacto positivo que tenía en la familia. Destacó el reforzamiento de lazos y los cambios que él mismo percibió en sí mismo gracias a su prima.

“Le digo que se me fue muy pronto. Una niña que en 10 años nos trajo solo luz, porque la persona que la conoce, que la conoció, sabe lo que era Vale, lo que transmitía Vale, lo que era Vale para la familia desde el día uno. Nos unió más, siempre una familia unida; nos unió el doble. A mí me hizo abrir más mi corazón”, expresó.

Insistió en que, desde “el cielo”, Valeria cuidará de sus allegados y los acompañará en su diario vivir. “Toda la vida será mi madrecita, donde esté”, dijo.

La búsqueda de Valeria Afanador se extendió por 18 días - crédito @BomberoFarfan/X

Añadió: “Nos la quitaron. Tenemos que vivir con eso ahora. Pero, pues, ya está. Es nuestro angelito y nos va a proteger toda la vida”.

Por su parte, el abogado Julián Quintana, que representa los interese de la familia afectada, informó que adelantará las acciones necesarias como representante de víctimas para que el caso de Valeria Afanador no quede en la impunidad y sea resuelto con contundencia.

“Las autoridades confirmaron el hallazgo de nuestra querida Valeria. Según el gobernador, su cuerpo habría sido puesto allí. Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: como representantes de víctimas no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia”, escribió el profesional en Derecho en su cuenta de X.

El abogado Julián Quintana aseguró que buscará que se haga justicia por el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador - crédito @julianquintanat/X

El director General de la Policía Nacional, Ver posts nuevos mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó que dispuso un equipo élite de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional para que acompañe la investigación a cargo de la Fiscalía. Asimismo, indicó que están esperando a que Medicina Legal dé su dictamen para establecer las líneas de investigación que se adelantarán.