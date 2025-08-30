Colombia

Mujer falleció en Santander por imprudencia del mototaxi en el que se movilizaba: conductor no tenía licencia

Myriam Barragán de Galvis era un líder social en Bucaramanga y, según las primeras investigaciones, habría fallecido luego de que el conductor tomara un retorno con exceso de velocidad impactando contra un tractocamión

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
Myriam Barragán de Galvis era
Myriam Barragán de Galvis era líder social de Bucaramanga - crédito Facebook

Han pasado dos días desde que las autoridades reportaron el fallecimiento de Myriam Barragán de Galvis, una líder social que fue embestida por un vehículo de servicio ilegal en horas de la tarde del jueves 28 de agosto en la capital de Santander.

Sin embargo, las investigaciones de accidente arrojaron nuevos detalles sobre el conductor del mototaxi implicado, según informó recientemente la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

José Manuel Reinoso, jefe de la dependencia, confirmó al medio regional Vanguardia que las primeras investigaciones apuntan a una posible imprudencia del conductor que transportaba a “Miyitan”, como le conocían a la víctima en el barrio Mutis.

Hacia las 5:30 p. m., en el retorno de San Jorge sobre el Anillo Vial, Barragán de Galvis, de 67 años, había abordado un servicio informal de mototaxi en sentido Floridablanca–Girón. Autoridades recogieron testimonios según los cuales el conductor circulaba con exceso de velocidad. Al llegar al retorno y cambiar de sentido hacia Girón–Floridablanca, la motocicleta en la que viajaba fue impactada por una tractomula de placa KZX-651, que “no tuvo el espacio suficiente para frenar”, según detalló Reinoso.

El accidente de tránsito en
El accidente de tránsito en Girón cobró la vida de Myriam Barragán de Galvis, líder del barrio Mutis - crédito Facebook

Se tomó el retorno con exceso de velocidad y, al salir al otro sentido (Girón–Floridablanca), venía una tractomula que no tuvo el espacio suficiente para frenar, y sucedió la colisión”, explicó el director al medio regional

El desenlace fue fatal para la pasajera, que quedó atrapada bajo el vehículo de carga. Testigos intentaron auxiliarla, pero la gravedad del trauma craneoencefálico sufrido impidió que los equipos médicos la reanimaran tras su arribo.

Por su parte, el conductor de la moto con placa IAY-12F, solo presentó raspaduras leves. Se estableció además que carecía de licencia de conducción vigente y que la motocicleta era alquilada por días, indicó la autoridad de tránsito.

El lugar del siniestro fue sometido a las diligencias periciales correspondientes, elaborándose el croquis que servirá para determinar las responsabilidades legales en este caso.

La comunidad del barrio Mutis
La comunidad del barrio Mutis lamenta la muerte de Myriam Barragán de Galvis tras un trágico accidente en Girón atribuido a un exceso de velocidad - crédito Facebook

La noticia ha generado una ola de pesar en el barrio Mutis, donde Barragán de Galvis ejercía como coordinadora ambiental de la Junta de Acción Comunal (JAC).

Su trabajo en el embellecimiento y bienestar del sector, donde residió por varias décadas, la hizo merecedora de amplias muestras de cariño y reconocimiento. Vecinos la definieron como una persona solidaria, activa y de trato cercano.

Despedimos a Myriam, una gran mujer, amiga y vecina. Jamás olvidaremos su calidez humana, siempre dispuesta a ayudar y a saludar con un abrazo a toda persona que veía. Ya nada será igual en el barrio sin ella. Era la alegría de las Navidades”, señaló uno de los vecinos de “Miyitan” al diario santandereano.

Entre otras tradiciones que Myriam Barragán ayudó a mantener vivas, destacó la celebración anual del “carrancio” o año viejo cada 31 de diciembre. Su trayectoria incluyó la gestión de una heladería y la realización de distintas labores en la comunidad.

Una presunta imprudencia de un
Una presunta imprudencia de un mototaxista terminó con la vida de Myriam Barragán de Galvis, figura clave del barrio Mutis en Bucaramanga - crédito Facebook

Entretanto, desde la Junta de Acción Comunal del barrio Mutis también rindieron un homenaje a la mujer de 67 años, resaltando sus valores como ciudadana y el servicio que brindó a la comunidad durante varios años.

“Buenas tardes Comunidad Mutis! Lamento informales que nuestra Coordinadora Ambiental, Miriam Barragán de Galvis falleció esta tarde en un accidente de tránsito sobre la vía a Girón. Sentimos la perdida de esta gran mujer. Guerrera, trabajadora, entregada a Nuestra JAC. Dejas un gran vacío. Nuestras más sentidas condolencias a Toda su Familia. Esto no es un Adiós es solo un Hasta luego. Así te recordaremos siempre compañera”, señaló la JAC en sus redes sociales.

Asimismo, los internautas también extendieron sus mensajes de condolencias y recordaron sus virtudes como líder social.

“Amiga, vecina, compañera, no te fuiste del todo te quedaste en la cuadra calle 61, en los saludos matutinos, en tu alegría que irradiabas, en los vallenatos de los diciembres que bailaba. Excelente vecina, estás en las risas, en tu compromiso con el barrio, no te fuiste del todo porque elijo recordarte como lo que fuiste alegría y el don de servicio que tenías, paz en tumba descansa en paz amén y amén”, comentó una de las vecinas en redes.

Temas Relacionados

Accidente BucaramangaVía Girón FloridablancaSantanderMototaxi BucaramangaMyriam Barragán de GalvisBucaramangaGirónColombia-noticias

Más Noticias

Etapa 8 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO: sigue la aventura de los ciclistas colombianos

La tercera grande del ciclismo tendrá un recorrido llano, llegando a Zaragoza al final de la carrera

Etapa 8 de la Vuelta

En qué va el proyecto de ley que planea regular el cannabis de uso adulto en Colombia

La iniciativa, que ya superó el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, busca crear un proceso legal para producción, venta y consumo responsable, con énfasis en salud pública, protección de menores y participación de comunidades cultivadoras

En qué va el proyecto

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026, Luis Díaz jugará como titular

Los “Gigantes de Baviera” contarán con Luis Díaz desde el arranque, ratificando la confianza de Vincent Kompany en el delantero colombiano

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN

Infante de Marina muere en Buenaventura tras ataque con dron explosivo atribuido a disidencia de las Farc

José Daniel Álvarez López, de 20 años, perdió la vida durante una operación militar en el sector de San Joaquín, Bajo Calima. La Armada Nacional condenó el hecho, aseguró que presentará las denuncias correspondientes y acompaña a la familia del joven soldado

Infante de Marina muere en

Colombia publica su primer gran mapa genómico nacional: identificó más de 95 millones de variantes

El reciente proyecto científico revela la complejidad biológica de la población y abre nuevas oportunidades para la investigación médica y la personalización de tratamientos.

Colombia publica su primer gran
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Infante de Marina muere en

Infante de Marina muere en Buenaventura tras ataque con dron explosivo atribuido a disidencia de las Farc

Video: Armada Nacional fue atacada con canoa bomba en el río Guaviare; no se reportaron heridos

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

Capturaron en una estación de Transmilenio a ‘Morrocoyo’: el señalado cabecilla de las AUC habría estado bajo las órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

ENTRETENIMIENTO

Los mejores momentos del primer

Los mejores momentos del primer concierto de Silvestre Dangond en Bogotá: dos invitados internacionales y varios homenajes

Markiller deslumbró a Mafe Walker con una sorpresiva muestra de afecto: “Fin de los rumores”

Ladrón sinvergüenza en Barranquilla: tenía alrededor de $300.000 pesos en productos del D1 para revender

Conoce el K-drama de chefs que conquista a los usuarios de Netflix en Colombia este fin de semana

Seguidor de Petro confrontó a Juan Daniel Oviedo por su apariencia: “Cuando se corte el cabello, le doy la mano”

Deportes

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026, Luis Díaz jugará como titular

Etapa 8 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO: sigue la aventura de los ciclistas colombianos

Estos fueron los goles que marcó Dayro Moreno con la selección Colombia

Teófilo Gutiérrez anunció que no seguirá en Junior: “Termina en diciembre”

Deportivo Cali vs. Medellín: hora y dónde ver el partido estelar por la fecha 9 de la Liga Betplay