Mujer falleció en Santander por imprudencia del mototaxi en el que se movilizaba: conductor no tenía licencia

Han pasado dos días desde que las autoridades reportaron el fallecimiento de Myriam Barragán de Galvis, una líder social que fue embestida por un vehículo de servicio ilegal en horas de la tarde del jueves 28 de agosto en la capital de Santander.

Sin embargo, las investigaciones de accidente arrojaron nuevos detalles sobre el conductor del mototaxi implicado, según informó recientemente la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

José Manuel Reinoso, jefe de la dependencia, confirmó al medio regional Vanguardia que las primeras investigaciones apuntan a una posible imprudencia del conductor que transportaba a “Miyitan”, como le conocían a la víctima en el barrio Mutis.

Hacia las 5:30 p. m., en el retorno de San Jorge sobre el Anillo Vial, Barragán de Galvis, de 67 años, había abordado un servicio informal de mototaxi en sentido Floridablanca–Girón. Autoridades recogieron testimonios según los cuales el conductor circulaba con exceso de velocidad. Al llegar al retorno y cambiar de sentido hacia Girón–Floridablanca, la motocicleta en la que viajaba fue impactada por una tractomula de placa KZX-651, que “no tuvo el espacio suficiente para frenar”, según detalló Reinoso.

“Se tomó el retorno con exceso de velocidad y, al salir al otro sentido (Girón–Floridablanca), venía una tractomula que no tuvo el espacio suficiente para frenar, y sucedió la colisión”, explicó el director al medio regional

El desenlace fue fatal para la pasajera, que quedó atrapada bajo el vehículo de carga. Testigos intentaron auxiliarla, pero la gravedad del trauma craneoencefálico sufrido impidió que los equipos médicos la reanimaran tras su arribo.

Por su parte, el conductor de la moto con placa IAY-12F, solo presentó raspaduras leves. Se estableció además que carecía de licencia de conducción vigente y que la motocicleta era alquilada por días, indicó la autoridad de tránsito.

El lugar del siniestro fue sometido a las diligencias periciales correspondientes, elaborándose el croquis que servirá para determinar las responsabilidades legales en este caso.

La noticia ha generado una ola de pesar en el barrio Mutis, donde Barragán de Galvis ejercía como coordinadora ambiental de la Junta de Acción Comunal (JAC).

Su trabajo en el embellecimiento y bienestar del sector, donde residió por varias décadas, la hizo merecedora de amplias muestras de cariño y reconocimiento. Vecinos la definieron como una persona solidaria, activa y de trato cercano.

“Despedimos a Myriam, una gran mujer, amiga y vecina. Jamás olvidaremos su calidez humana, siempre dispuesta a ayudar y a saludar con un abrazo a toda persona que veía. Ya nada será igual en el barrio sin ella. Era la alegría de las Navidades”, señaló uno de los vecinos de “Miyitan” al diario santandereano.

Entre otras tradiciones que Myriam Barragán ayudó a mantener vivas, destacó la celebración anual del “carrancio” o año viejo cada 31 de diciembre. Su trayectoria incluyó la gestión de una heladería y la realización de distintas labores en la comunidad.

Entretanto, desde la Junta de Acción Comunal del barrio Mutis también rindieron un homenaje a la mujer de 67 años, resaltando sus valores como ciudadana y el servicio que brindó a la comunidad durante varios años.

“Buenas tardes Comunidad Mutis! Lamento informales que nuestra Coordinadora Ambiental, Miriam Barragán de Galvis falleció esta tarde en un accidente de tránsito sobre la vía a Girón. Sentimos la perdida de esta gran mujer. Guerrera, trabajadora, entregada a Nuestra JAC. Dejas un gran vacío. Nuestras más sentidas condolencias a Toda su Familia. Esto no es un Adiós es solo un Hasta luego. Así te recordaremos siempre compañera”, señaló la JAC en sus redes sociales.

Asimismo, los internautas también extendieron sus mensajes de condolencias y recordaron sus virtudes como líder social.

“Amiga, vecina, compañera, no te fuiste del todo te quedaste en la cuadra calle 61, en los saludos matutinos, en tu alegría que irradiabas, en los vallenatos de los diciembres que bailaba. Excelente vecina, estás en las risas, en tu compromiso con el barrio, no te fuiste del todo porque elijo recordarte como lo que fuiste alegría y el don de servicio que tenías, paz en tumba descansa en paz amén y amén”, comentó una de las vecinas en redes.