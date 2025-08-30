Colombia

Así fue la búsqueda de Valeria Afanador: más de 200 personas trabajaron durante 18 días para encontrarla

El cuerpo de la niña de 10 años fue hallado en el río Frío, en Cajicá, Cundinamarca, a 300 metros, aproximadamente, del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El cuerpo de Valeria Afanador
El cuerpo de Valeria Afanador pudo haber sido ubicado recientemente en la zona donde fue hallado - crédito @BomberoFarfan/X

El cuerpo de Valeria Afanador fue encontrado en el río Frío, en Cajicá, Cundinamarca, a 300 metros, aproximadamente, del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde la niña de 10 años estudiaba. De acuerdo con el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey Ángel, el cuerpo de la menor tenía la sudadera institucional en el momento del hallazgo, pero, se cree que este pudo haber sido ubicado recientemente en el lugar.

La familia de Valeria la reportó como desaparecida el 12 de agosto de 2025, día en el que desde la institución llamaron para informarles que no encontraban a la niña por ninguna parte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sobre las 12:50 p. m. yo recibo una llamada del colegio, donde me informan que por favor me dirija al colegio, que están un poco angustiados porque Valeria no aparece. Que por favor me dirija al colegio a ver si yo, llamándola con mi voz, ella sale, porque creían que estaba escondida”, detalló a Caracol Radio Luisa Cárdenas, madre de la niña, el 27 de agosto de 2025.

Valeria Afanador desapareció en las
Valeria Afanador desapareció en las instalaciones de un colegio en Cajicá, Cundinamarca - crédito redes sociales/X

Durante 18 días, rescatistas y funcionarios de varias entidades e instituciones llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva en inmediaciones del colegio. Además, instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para adelantar las estrategias de búsqueda. “La operación de búsqueda y rescate que se hizo en ese sector fue intensa”, precisó el gobernador a Noticias RCN.

Se establecieron horarios de trabajo de entre las 7:00 p. m. y las 9:00 p. m. o 10:00 p. m. Eso quiere decir que la búsqueda se detenía entre la noche y la madrugada, puesto que, según Rey Ángel, durante estas horas las labores se tornan ineficientes.

Era totalmente improbable, o por lo menos después de los primeros ocho días, que la búsqueda pudiera tener esa intensidad nocturna, porque en la noche la búsqueda se vuelve completamente reducida en eficiencia”, detalló el mandatario departamental al informativo citado.

Todos los días, los rescatistas
Todos los días, los rescatistas repasaban corredores con el fin de encontrar a Valeria Afanador - crédito @BomberoFarfan/X

En ese sentido, durante el día, las personas asignadas a la búsqueda, que eran al menos 200, verificaban el corredor vial del sector Fagua, verificaban en zonas perimetrales, en los centros poblados y en los cascos urbanos. También se comunicaban con la ciudadanía, entregaba información sobre las características de menor, junto con una fotografía que permitiera a las personas identificarla.

Asimismo, contestaban todas las llamadas que recibían para acumular toda la información posible que los condujera a su paradero. Pues, había varias líneas telefónicas disponibles para la recepción de denuncias relacionadas con el caso y se estableció una recompensa inicial de $20 millones, que posteriormente fue ampliada a $50 millones.

Todos los días llegaba información que había que desvirtuar o confirmar”, detalló el gobernador.

El cuerpo de Valeria Afanador
El cuerpo de Valeria Afanador fue hallado en una zona contigua al río Frío - crédito Google Maps

Por otro lado, explicó que el radio de acción del personal de búsqueda inició en seis kilómetros, pasando después a 12 kilómetros y, finalmente, a 20 kilómetros. Pero, aunque el radio de búsqueda fue ampliado de manera progresiva, todos los días se recorrían los mismos sitios en los que ya se habían hecho inspecciones, para verificar minuciosamente cada sitio.

Todos los días se repasaban los mismos corredores desde el punto donde desapareció Valeria y se iba expandiendo hacia la periferia”, expuso el funcionario a Noticias Caracol.

Sin embargo, estos esfuerzos no surtieron el efecto esperado, pese a que, según el mandatario, no se escatimaron recursos ni personal para encontrar a Valeria Afanador. En esos 18 días, la búsqueda no cesó, pero se incrementó la angustia de la familia y de las autoridades por la falta de pistas. Pues, en todo ese tiempo, no encontraron ninguna señal que diera indicios sobre su paradero.

La comunidad de Cajicá se
La comunidad de Cajicá se unió a la familia de Valera Afanador en medio de la búsqueda de la niña - crédito @alcajica/IG

Las indagaciones involucraron la evaluación de videos de cámaras de seguridad que muestran a la niña en una zona deportiva de la institución educativa, sin tener contacto con ninguna persona. Luego, se acerca a una cerca por la que se cree pudo haber salido.

“De un momento a otro, entra a una cerca viva. Detrás de esa cerca viva, hay una malla. En esa malla, aparentemente, no podría de alguna otra manera rápidamente poder traspasarla y llegar al río (…). Había una puerta a contados metros, que se decía siempre estaba cerrada”, detalló.

Por ahora, el CTI de la Fiscalía está investigando los hechos. El coronel Edgar Moreno de la Policía Nacional informó a los medios que hay más de 75 cámaras a disposición de las autoridades, que evalúan más de 600 horas de video.

Temas Relacionados

Valeria AfanadorRío FríoCuerpo de Valeria AfanadorCajicá, CundinamarcaBúsqueda de Valeria AfanadorColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa fue tajante con secuestradores de 33 militares: “Nacer pobre o rico no da derecho a ser ilegal”

Pedro Sánchez entregó un balance sobre lo registrado en Guaviare y anticipó que la fuerza pública volverá a la zona en la que se registraron los hechos

Ministro de Defensa fue tajante

Así quedó el desempleo en Colombia: estas son las ciudades con más y menos trabajo

El ranking elaborado por el Dane destacó que, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas analizadas, solo diez presentan tasas de desocupación por debajo de la media nacional

Así quedó el desempleo en

Actualizan la hoja de vida de Juliana Guerrero: apareció con los requisitos para ser viceministra de la Juventud

Con la inclusión del título profesional, su nombramiento en el cargo parece inminente, ya que no sería necesario modificar el manual de funciones del Ministerio de la Igualdad

Actualizan la hoja de vida

América de Cali dio el golpe en el mercado de fichajes con el regreso de Adrián Ramos: así fue su presentación

Después de casi nueve meses de despedirse de los rojos, el delantero regresó a la institución para sacarla de la crisis de resultados en el segundo semestre de 2025

América de Cali dio el

Cayó alias Pantera, segundo cabecilla de las disidencias de las Farc en Caquetá: figuraba en el cartel de los más buscados

Su arresto afecta la capacidad de intimidación y extorsión del grupo armado ilegal en zonas rurales y urbanas del departamento. Tenía un negocio de ganado como fachada de sus actividades delictivas

Cayó alias Pantera, segundo cabecilla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofensiva del Ejército contra el

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

Capturaron en una estación de Transmilenio a ‘Morrocoyo’: el señalado cabecilla de las AUC habría estado bajo las órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Conoce el K-drama de chefs

Conoce el K-drama de chefs que conquista a los usuarios de Netflix en Colombia este fin de semana

Seguidor de Petro confrontó a Juan Daniel Oviedo por su apariencia: “Cuando se corte el cabello, le doy la mano”

Estas son las películas que están de moda en Netflix Colombia este día

Sergio Fajardo se le midió a la cocina: le enseñó a Ibai la receta de la arepa, todo quedó en video

‘Narcos’, la serie que potenció el polémico “narcoturismo” en Colombia, cumple 10 años

Deportes

América de Cali dio el

América de Cali dio el golpe en el mercado de fichajes con el regreso de Adrián Ramos: así fue su presentación

Convocatoria de la selección Colombia: estas fueron las ausencias más sonadas en el llamado de Néstor Lorenzo

América de Cali ya habría tomado una decisión con el técnico Diego Raimondi: se definiría el futuro del entrenador

Millonarios anunció el primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: inesperado y polémico regreso

Néstor Lorenzo se juega todo con la selección Colombia en eliminatorias: estas son las cuentas para clasificar al mundial