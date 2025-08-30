Así fue la búsqueda de Valeria Afanador: más de 200 personas trabajaron durante 18 días para encontrarla

El cuerpo de Valeria Afanador pudo haber sido ubicado recientemente en la zona donde fue hallado - crédito @BomberoFarfan/X

El cuerpo de Valeria Afanador fue encontrado en el río Frío, en Cajicá, Cundinamarca, a 300 metros, aproximadamente, del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde la niña de 10 años estudiaba. De acuerdo con el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey Ángel, el cuerpo de la menor tenía la sudadera institucional en el momento del hallazgo, pero, se cree que este pudo haber sido ubicado recientemente en el lugar.

La familia de Valeria la reportó como desaparecida el 12 de agosto de 2025, día en el que desde la institución llamaron para informarles que no encontraban a la niña por ninguna parte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Sobre las 12:50 p. m. yo recibo una llamada del colegio, donde me informan que por favor me dirija al colegio, que están un poco angustiados porque Valeria no aparece. Que por favor me dirija al colegio a ver si yo, llamándola con mi voz, ella sale, porque creían que estaba escondida”, detalló a Caracol Radio Luisa Cárdenas, madre de la niña, el 27 de agosto de 2025.

Valeria Afanador desapareció en las instalaciones de un colegio en Cajicá, Cundinamarca - crédito redes sociales/X

Durante 18 días, rescatistas y funcionarios de varias entidades e instituciones llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva en inmediaciones del colegio. Además, instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para adelantar las estrategias de búsqueda. “La operación de búsqueda y rescate que se hizo en ese sector fue intensa”, precisó el gobernador a Noticias RCN.

Se establecieron horarios de trabajo de entre las 7:00 p. m. y las 9:00 p. m. o 10:00 p. m. Eso quiere decir que la búsqueda se detenía entre la noche y la madrugada, puesto que, según Rey Ángel, durante estas horas las labores se tornan ineficientes.

“Era totalmente improbable, o por lo menos después de los primeros ocho días, que la búsqueda pudiera tener esa intensidad nocturna, porque en la noche la búsqueda se vuelve completamente reducida en eficiencia”, detalló el mandatario departamental al informativo citado.

Todos los días, los rescatistas repasaban corredores con el fin de encontrar a Valeria Afanador - crédito @BomberoFarfan/X

En ese sentido, durante el día, las personas asignadas a la búsqueda, que eran al menos 200, verificaban el corredor vial del sector Fagua, verificaban en zonas perimetrales, en los centros poblados y en los cascos urbanos. También se comunicaban con la ciudadanía, entregaba información sobre las características de menor, junto con una fotografía que permitiera a las personas identificarla.

Asimismo, contestaban todas las llamadas que recibían para acumular toda la información posible que los condujera a su paradero. Pues, había varias líneas telefónicas disponibles para la recepción de denuncias relacionadas con el caso y se estableció una recompensa inicial de $20 millones, que posteriormente fue ampliada a $50 millones.

“Todos los días llegaba información que había que desvirtuar o confirmar”, detalló el gobernador.

El cuerpo de Valeria Afanador fue hallado en una zona contigua al río Frío - crédito Google Maps

Por otro lado, explicó que el radio de acción del personal de búsqueda inició en seis kilómetros, pasando después a 12 kilómetros y, finalmente, a 20 kilómetros. Pero, aunque el radio de búsqueda fue ampliado de manera progresiva, todos los días se recorrían los mismos sitios en los que ya se habían hecho inspecciones, para verificar minuciosamente cada sitio.

“Todos los días se repasaban los mismos corredores desde el punto donde desapareció Valeria y se iba expandiendo hacia la periferia”, expuso el funcionario a Noticias Caracol.

Sin embargo, estos esfuerzos no surtieron el efecto esperado, pese a que, según el mandatario, no se escatimaron recursos ni personal para encontrar a Valeria Afanador. En esos 18 días, la búsqueda no cesó, pero se incrementó la angustia de la familia y de las autoridades por la falta de pistas. Pues, en todo ese tiempo, no encontraron ninguna señal que diera indicios sobre su paradero.

La comunidad de Cajicá se unió a la familia de Valera Afanador en medio de la búsqueda de la niña - crédito @alcajica/IG

Las indagaciones involucraron la evaluación de videos de cámaras de seguridad que muestran a la niña en una zona deportiva de la institución educativa, sin tener contacto con ninguna persona. Luego, se acerca a una cerca por la que se cree pudo haber salido.

“De un momento a otro, entra a una cerca viva. Detrás de esa cerca viva, hay una malla. En esa malla, aparentemente, no podría de alguna otra manera rápidamente poder traspasarla y llegar al río (…). Había una puerta a contados metros, que se decía siempre estaba cerrada”, detalló.

Por ahora, el CTI de la Fiscalía está investigando los hechos. El coronel Edgar Moreno de la Policía Nacional informó a los medios que hay más de 75 cámaras a disposición de las autoridades, que evalúan más de 600 horas de video.