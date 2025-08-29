Colombia

Gobernación Antioquia y Alcaldía de Medellín rindieron homenaje a policías asesinados en Amalfi con emotiva ceremonia

Familiares de los 13 uniformados recibieron un homenaje en la Gobernación de Antioquia, con la presencia del gobernador y el alcalde de Medellín

Por Mauricio Villamil

- crédito Grupo de difusión
- crédito Grupo de difusión Reporte de emergencias / WhatsApp

En la sede de la Gobernación de Antioquia se llevó a cabo un acto solemne en memoria de los 13 policías que murieron en Amalfi, Antioquia, tras el derribo de un helicóptero con explosivos.

La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quienes acompañaron a los familiares de los uniformados en medio de expresiones de duelo y agradecimiento.

De acuerdo con lo informado por El Colombiano, la tragedia dejó huellas imborrables en las familias. Laura Daniela, esposa del mayor Mateus Ovalle —uno de los oficiales que perdió la vida en el ataque—, asistió al homenaje con un embarazo avanzado y tomó la palabra ante los asistentes.

“Sus misiones en esta tierra fue la de servir y proteger a nuestra patria”, expresó al recordar a su esposo y a sus compañeros caídos.

La ceremonia contó con la presencia de 43 familiares de los policías, quienes recibieron la Orden al Mérito Antioqueño, Héroe de Ayacucho, General José María Córdova, entregada de manera póstuma a cada uno de los 13 fallecidos. En palabras del alcalde Gutiérrez, recogidas por El Colombiano, “nadie quiere que le cambien la vida de un hijo por una medalla”. La afirmación se produjo mientras hacía entrega de las distinciones que llevaban grabado el rostro del prócer José María Córdova.

El gobernador Rendón también se dirigió a los presentes y, visiblemente conmovido, destacó la importancia de acompañar a las familias en este momento de dolor. “Estamos acá para decirles que estamos con ustedes y que este desconsuelo tan grande es también el nuestro. Vivimos momentos turbulentos y el único camino que nos queda, a pesar de todo, no es uno distinto al de la templanza y la determinación. La mejor manera de honrar el sacrificio de nuestros 13 policías es que esto nunca más se repita”, dijo durante la ceremonia.

En la jornada se realizó un minuto de silencio en el marco del día de duelo declarado en Antioquia. La Orquesta Sinfónica Departamental acompañó el acto con cuerdas que interpretaron himnos nacionales y regionales. Posteriormente, los familiares dejaron flores en un mural levantado en memoria de los uniformados, el cual lleva el nombre “En memoria de nuestros héroes”.

El homenaje no solo estuvo marcado por los discursos de las autoridades, sino también por los testimonios de los allegados de los policías. Laura Daniela agradeció el acompañamiento institucional y pidió que el sacrificio de los uniformados inspire cambios en el país. “El consuelo de todas las familias que estamos aquí es esperar que haya un cambio en este país, porque anhelamos que haya paz, que cese ya esa guerra”, afirmó con lágrimas, según reportó El Colombiano.

El acto estuvo cargado de momentos de emotividad. Rendón, al abrazar a la hija adolescente del patrullero Jonathan Rodrigo Jiménez, no pudo contener el llanto. Para muchos de los asistentes, la ceremonia representó no solo un tributo a la memoria de los policías, sino también un espacio para exigir garantías de seguridad en las zonas más vulnerables del departamento.

El alcalde Federico Gutiérrez, por su parte, resaltó la necesidad de respaldar a las instituciones y a la Fuerza Pública. “A Colombia no la puede seguir gobernado los antivalores, debemos tener muy claro de una vez por toda de qué lado estamos. Tenemos que estar del lado de nuestra gente, de nuestra Fuerza Pública, de nuestros soldados, de nuestros policías. Nosotros estamos del lado correcto por difícil que sea esta batalla”, manifestó, de acuerdo con El Colombiano.

El mural inaugurado en la Gobernación de Antioquia quedará como recordatorio de los policías fallecidos y cuenta con columnas vacías, previstas para inscribir más nombres en caso de nuevos hechos violentos. Los asistentes coincidieron en que este símbolo busca preservar la memoria de quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

Los familiares de las víctimas compartieron historias personales que evidencian la dimensión de la pérdida. Consuelo Galíndez, madre del patrullero Edwin Javier Zúñiga Galíndez, recordó que días antes del ataque le pidió a su hijo que considerara retirarse de la institución debido al riesgo constante. Según relató a El Colombiano, su hijo le respondió: “Tranquila ma, que no me pasa nada”.

Con el homenaje se hizo un reconocimiento a los 48 policías y soldados que han fallecido en diferentes operaciones o ataques armados entre 2024 y 2025. Los nombres inscritos en el mural representan no solo a las víctimas de Amalfi, sino también a otros uniformados que han caído en el marco de la violencia.

La jornada concluyó con la entrega de flores blancas al mural y con la elevación de una bandera de Antioquia que cubría la obra. Autoridades y familiares coincidieron en que este gesto simboliza la unión de la comunidad en el recuerdo de quienes ofrendaron su vida para garantizar la seguridad del país.

