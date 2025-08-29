Fueron liberados los 33 soldados secuestrados en zona rural de El Retorno, Guaviare: defensora del Pueblo lo confirmó

Los soldados fueron retenidos en medio de un operativo que llevaban a cabo en contra de las disidencias de las Farc - crédito @Ejercito_Div3/X

En una operación que marcó un giro hacia la resolución del conflicto, 33 soldados, que permanecían secuestrados en la vereda Nueva York de El Retorno, Guaviare, iniciaron su retorno a zonas seguras, confirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en la noche del jueves 28 de agosto.

Según explicó la funcionaria, este avance se logró gracias al trabajo conjunto de la Defensoría Regional del Guaviare, así como de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mappoea), y la colaboración de diversos líderes territoriales y representantes de la comunidad.

Marín Ortiz destacó que estos efectivos militares, que habían sido retenidos por miembros de la comunidad tras un operativo militar en la región, ya se encuentran en camino hacia zonas donde pueden recibir atención médica, reposo y seguimiento.

“En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare. Gracias a nuestra Defensora Regional... por su empeño y mediación, así como a la @MAPPOEA por su trabajo en esta gestión y a todos quienes colaboraron”, expresó la Defensora.

Es importante mencionar que la comunidad de El Retorno habría actuado dentro de un contexto de tensión y desconfianza que permea zonas castigadas por años de violencia armada.

Defensora del Pueblo confirmó la liberación de los uniformados- crédito @MarnIris/X

En palabras de la defensora, se hizo un llamado urgente a “no estigmatizar a la comunidad, que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días”.

Las autoridades denunciaron que estas retenciones fueron llevadas a cabo por civiles bajo presión de estos grupos insurgentes, lo que llevó al Gobierno nacional a involucrar a la ONU y las fuerzas de paz regionales para intervenir en la solución del conflicto.

Los uniformados fueron liberados en la noche del jueves 28 de agosto de 2025- crédito Ejército Nacional

Es importante resaltar además que fue en medio del operativo que llevaron a cabo las autoridades en ese sector del país que fue dado de baja alias Dumar, uno de los máximos cabecillas del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Quién era alias Dumar, abatido por las autoridades en El Retorno, Guaviare

Alias Dumar, también conocido como “Chito”, era el líder del grupo armado ilegal llamado Bloque Móvil Martín Villa, parte de la disidencia de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Este criminal fue abatido por el Ejército Nacional el 24 de agosto de 2025 durante la operación militar en El Retorno, en Guaviare. La acción fue parte de un operativo de inteligencia en conjunto con la Policía y la Fiscalía, calificado por autoridades militares como un golpe estratégico al aparato criminal de “Mordisco”.

Alias 'Dumar o Chito' fue abatido por miembros de la fuerza pública - crédito Fuerzas Militares

Con más de una década y media involucrado en actividades delictivas, “Dumar” formó parte del Frente 40 (2014–2016), luego integró el anillo de seguridad de alias Mayimbú (2016–2022), más tarde fue cabecilla en la estructura Jaime Martínez del bloque “Jacobo Arenas” (2022–2023), y tras ello lideró una compañía de “Alberto Poño” (2023–2024).

Desde 2024, el delincuente fungía como principal cabecilla del Bloque Móvil Martín Villa, posicionándose como cuarto al mando dentro del bloque criminal.

Dumar era responsable de crímenes atroces; se le atribuye el asesinato y ultraje de cuatro soldados en Argelia (Cauca) en mayo de 2024 —un episodio que incluyó órdenes de decapitación— así como el asesinato del líder social Jairo Enrique Tombe, su esposa Leonora González, y otros tres campesinos en El Tambo (Cauca) en junio de 2023.

Además, “Dumar” había consolidado corredores estratégicos de narcotráfico en Meta y Guaviare y lideraba campañas de reclutamiento forzado de menores provenientes del Cauca.