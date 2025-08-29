Colombia

Expresidente del Congreso cuestionó decisión de Gustavo Petro de poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela: “Maduro ordenó y él obedeció”

El exsenador Ernesto Macías aprovechó el impacto de sus redes sociales para señalar al presidente de la República como protector del régimen que gobierna el país vecino desde 1999 y que ha sido ampliamente denunciada en la escena internacional, tras los fallidos comicios del 28 de julio de 2024

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Ernesto Macías lanzó una vez
Ernesto Macías lanzó una vez más pullas al presidente Gustavo Petro, por cuenta de la dictadura venezolana - crédito Ovidio González/Presidencia - @SenadoGovCo/X

El anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de reforzar la zona de frontera con Venezuela con 25.000 hombres, desató una ola de cuestionamientos en el espectro político nacional. Una de las que tuvo cierto revuelo en las redes sociales fue la del extitular del Congreso Ernesto Macías, que en sus redes sociales calificó la decisión del jefe de Estado como un claro intento de proteger al dictador Nicolás Maduro.

Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al ejército Colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”, expresó Petro en su perfil de X, siendo este el mensaje de la discordia.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro anunció la destinación de 25.000 hombres para la frontera - crédito @petrogustavo/X

Frente a su anuncio, el expresidente del Legislativo no dudó en responderle a Petro y a asociarlo al entramado ilegal que, según él, gobierna al otro lado de la frontera. Sobre todo, cuando el presidente colombiano citó un reporte de la agencia rusa Sputnik, en el que replican un testimonio de un presunto exagente de la CIA que señaló que el llamado cartel de los Soles sería una excusa para invadir Venezuela.

“Definitivamente, Maduro manda sobre Petro. Le ordenó enviar tropas a la frontera y Petro obedeció. Cada día nos duele más Colombia. Estamos en poder del cabecilla del Cartel de los Soles. Literal”, afirmó Macías en la red social X, en la que señaló a Petro de ser aliado del jefe del régimen, que estaría siendo presionado por el Gobierno de los Estados Unidos para que salga del poder, con un importante despliegue de tropas.

Hace dos días, el 26 de agosto, Macías se había pronunciado sobre la incursión norteamericana. “La caída del narcodictador y sus socios en la Región, más la desarticulación de los cárteles del narcotráfico (Los Soles, ELN, Farc), será lo mejor para Colombia. Estados Unidos ordena nuevo despliegue militar cerca de las costas de Venezuela”, afirmó el extitular del Congreso en las plataformas digitales, desde donde ataca a Petro.

Con este mensaje, el expresidente
Con este mensaje, el expresidente del Congreso Ernesto Macías respondió a la decisión de mandatario Gustavo Petro en la zona binacional - crédito @ernestoomaciast/X

A sus señalamientos, también se sumaron los de la representante Katherine Miranda. “Mientras Colombia se desangra por la violencia, Petro despliega 25.000 soldados en el Catatumbo para complacer a Maduro. ¡Grave! Nuestro Ejército debe defender a los colombianos, no ser ficha en el tablero de la dictadura venezolana", expresó la parlamentaria, del partido Alianza Verde, que se declaró en oposición al Ejecutivo.

Nicolás Maduro agradeció a Petro por los 25.000 hombres que cuidarán la frontera

Frente a estas críticas de Macías, hay que destacar que el jefe del régimen, Maduro, en un acto militar en el que apareció vestido de camuflado, agradeció a Petro por las medidas que llevará a cabo en la zona del Catatumbo colombiano, como parte de lo que sería la implementación de la zona binacional: una estrategia que fue entendida por los opositores de Petro como una alianza con la dictadura venezolana.

El dictador venezolano tuvo palabras de agradecimiento al presidente colombiano, por destinar 25.000 hombres para cuidar la frontera binacional - crédito suministrado a Infobae

“Agradecer al presidente de Colombia, nuestra hermana Colombia, con que compartimos una sola bandera, amarillo, azul y roja, el estandarte de los ejércitos libertadores, bandera mirandina que nació en Haití, Colombia a la que compartimos la misma espada, el mismo padre, Bolívar", afirmó Maduro, en uno de los apartes de su intervención, con la que aplaudió el respaldo dado desde Colombia ante la amenaza americana.

Según el cabecilla del régimen, la coordinación de la zona binacional número uno avanza con éxito. "Para el bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos. Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos, la preservamos nosotros venezolanos y colombianos unidos por la paz”, agregó el dictador, que el 10 de enero arrancó nuevo mandato, declarado ilegítimo por la comunidad internacional.

