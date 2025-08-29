Blindaje perforado, un escolta caído y la red criminal que une a Cali y Antioquia con el ataque a la camioneta de Mayra Montezuma

Las autoridades analizan si el atentado contra una camioneta blindada, que dejó un escolta muerto, está relacionado con el intento de fuga y enfrentamientos recientes en la cárcel de Villahermosa - crédito Fiscalía

Un nuevo episodio de violencia armada sacudió la ciudad de Cali luego de un ataque con fusiles contra una camioneta Toyota en la transitaba por la avenida Ciudad de Cali con Carrera 39.

El vehículo blindado, modelo 2020 y de placas GJU897, pertenece actualmente a Mayra Alejandra Montezuma Solano, que lo adquirió el 6 de mayo y posteriormente lo blindó en Sabaneta, Antioquia, donde sacó una nueva placa, según lo detalló El Tiempo.

Según las imágenes captadas por testigos, el copiloto, cubierto por una capucha blanca, intentó auxiliar a un hombre que yacía en el pavimento con varias heridas de bala.

Las autoridades identificaron a la víctima fallecida como Javier Tello, quien ejercía labores de escolta del copiloto, protagonista en los videos difundidos.

Mientras la Policía inspeccionaba la camioneta, aun con huellas de sangre en las puertas, surgieron indicios de que, a pesar del blindaje, las balas de arma larga lograron perforar las defensas del vehículo.

Fuentes policiales revelaron al medio mencionado que, tras realizar el levantamiento del cuerpo con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, se efectuó la verificación de antecedentes de dos de los ocupantes, logrando su detención en el acto.

En el mismo procedimiento fue capturado también un individuo identificado bajo el alias de Chingapipe, quien, según la información proporcionada, lideraría una estructura criminal activa en la región.

El reciente atentado con fusiles en una vía principal de Cali expone la sofisticación y el alcance de estructuras delictivas que operan en la región, planteando interrogantes sobre la capacidad institucional para contener la violencia - crédito Redes Sociales

Las pesquisas abren la hipótesis de que este ataque sicarial podría estar vinculado al reciente intento de fuga ocurrido en el patio 1A de la cárcel de Villahermosa, suceso registrado el martes anterior.

Allí, permanecen recluidos tanto cabecillas asociados a “Chingapipe” como otros líderes criminales conocidos como “Dimax”, “Palustre” y alias H, todos con operaciones criminales vinculadas a Cali y sus alrededores, incluso, con conexiones hacia el departamento de Antioquia.

La revuelta en la cárcel de Villahermosa quedó documentada en grabaciones compartidas en redes sociales, donde se observa a internos enfrentándose abiertamente con miembros de la Fuerza Pública.

Los videos han servido como uno de los elementos de análisis para investigadores que buscan esclarecer las motivaciones y los posibles nexos entre ambos sucesos recientes.

En este contexto, la investigación continúa, enfocándose en desentrañar las auténticas causas del ataque, la identidad plena de los ocupantes y las ramificaciones que estos hechos pudieran tener en el entramado criminal del suroccidente del país.

Motín en cárcel de Villahermosa en Cali

El hallazgo de un panfleto con amenazas directas contra la directora de la Cárcel de Villahermosa en Cali y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) ha intensificado las preocupaciones sobre la seguridad en uno de los centros penitenciarios más grandes de Colombia.

El hecho quedó registrado el enfrentamiento entre autoridades y presos de la cárcel Villahermosa - crédito @LAMONJACALI/X

El documento, fechado el 25 de agosto de 2025, señala como “objetivo militar” a María Lorena Serrano Aguilar, directora de la prisión, y a su familia, y responsabiliza a varios funcionarios del Inpec de supuestos conflictos entre la población reclusa, atribuidos a la venta irregular de un patio del penal.

La atmósfera en la Cárcel de Villahermosa, situada en el oriente de Cali, se tornó especialmente tensa el martes 26 de agosto cuando videos compartidos en redes sociales mostraron un intento de motín en el Patio 1A.

El País de Cali indicó que el traslado del líder de ese patio habría sido el desencadenante de altercados entre los reclusos y el personal de seguridad. Las imágenes exhibieron a internos lanzando objetos hacia los uniformados del Inpec y generando alteraciones en distintas áreas de la cárcel.

Ante la emergencia, los guardianes pidieron apoyo a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de la Policía Nacional, cuyos agentes ingresaron para reforzar el control del penal.

Fuentes de El País de Cali detallaron que, tras el operativo, la situación alcanzó la normalidad y no hubo reportes de evasiones ni heridos graves, aunque algunos medios registraron al menos cuatro lesionados durante los disturbios. Un video que circuló en redes sociales habría sido grabado por un funcionario del penal desde una torre de vigilancia.

Este es el supuesto panfleto amenazante que estaría circulando en la cárcel Villahermosa - crédito Cauca Noticias Radio y TV/Facebook

El contexto de violencia reciente en la Cárcel de Villahermosa incluye el ataque con una granada registrado el 6 de junio de 2025 contra la fachada del penal, el cual dejó cuatro guardianes heridos, según informaciones locales. El País de Cali reportó que el atentado fue ejecutado por dos personas que se movilizaban en motocicleta.