Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Los soldados realizaban una maniobra para retirar un artefacto explosivo improvisado que, al parecer, habría sido instalado por alias Primo Gay. Gobernador de Antioquia recordó recompensa por la captura del delincuente

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Esneider Alejandro Pineda fue el
Esneider Alejandro Pineda fue el soldado que murió a manos de un nuevo ataque de las disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional

Un ataque armado contra soldados del Ejército Nacional en el norte de Antioquia dejó un uniformado muerto y dos heridos durante una operación de desactivación de un artefacto explosivo improvisado en la mañana del 28 de agosto de 2025.

El hecho, atribuido a la frente 36 de las disidencias de las Farc, ocurrió en la vía que conecta el municipio de San Andrés de Cuerquía con el corregimiento Valle de Toledo, una zona afectada por el accionar criminal de este grupo armado, según informó la Séptima División del Ejército Nacional.

De acuerdo con la información oficial, los soldados del batallón de Infantería N° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscritos a la Cuarta Brigada, realizaban una maniobra para retirar un artefacto explosivo improvisado que, al parecer, habría sido instalado por alias Primo Gay, presunto integrante de dicho frente armado.

El responsable de este nuevo
El responsable de este nuevo ataque criminal sería el frente 36 de las disidencias de Calarcá - crédito Europa Press

Sin embargo, durante la operación, los militares fueron hostigados y se produjo un enfrentamiento armado con los responsables de instalar el artefacto, detalló la Séptima División del Ejército Nacional.

En el ataque falleció el soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Solarte, oriundo de Santander de Quilichao (Cauca). La institución castrense lamentó profundamente su muerte y envió un mensaje de solidaridad y condolencias a su familia y allegados, resaltando el impacto de este hecho en la institución. Además, se dispuso un equipo multidisciplinario para brindar acompañamiento y apoyo a los familiares del soldado caído.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente el asesinato de nuestro soldado profesional Pineda y envía un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a su familia y allegados en este difícil momento que enluta a la institución. Un equipo multidisciplinario fue dispuesto para brindar apoyo y acompañamiento”, indicó en el comunicado.

Los objetos sospechosos fueron inspeccionados
Los objetos sospechosos fueron inspeccionados oportunamente; sin embargo, los uniformados fueron atacados - crédito @Ejercito_Div7/X

Entre tanto, informaron que los dos soldados heridos recibieron atención inmediata por parte del personal de sanidad militar en el lugar y fueron evacuados al hospital municipal, donde fueron estabilizados. Posteriormente, ambos fueron trasladados en helicóptero a la ciudad de Medellín para continuar con su tratamiento médico.

La responsabilidad del ataque recae, según la información oficial, en Néider Yesid Puñates López, alias Primo Gay o Santiago, señalado como subcomandante del frente 36 de las disidencias de las Farc.

El Ejército señaló que este tipo de acciones constituyen una grave infracción al derecho internacional humanitario y una flagrante violación de los derechos humanos; además, reiteró su rechazo categórico a lo que calificó como un acto terrorista.

“La Cuarta Brigada del Ejército Nacional rechaza de manera categórica este acto terrorista que constituye una flagrante violación de los derechos humanos y una grave infracción al derecho internacional humanitario. La Institución empleará todas sus capacidades para garantizar la seguridad de nuestro personal y restablecer el orden en la zona”, indicó el comunicado.

Cilindro con cables abandonado
Cilindro con cables abandonado en vía hidroituango - crédito @soydeituango/X

Asimismo, informaron que las operaciones militares continúan en la región con el objetivo de ubicar a los responsables del ataque y contrarrestar las amenazas que representan para la seguridad de las comunidades locales.

“Las operaciones militares continúan en desarrollo en esta área del departamento de Antioquia, con el objetivo de ubicar a los responsables y contrarrestar las acciones criminales de este grupo armado organizado para brindar seguridad y tranquilidad a las comunidades de la región”, puntualizó el Ejército.

Sobre lo acontecido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó lo ocurrido y recordó recompensa para capturar a “Primo gay”: ”La Gobernación ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Primo Gay, un criminal que delinque en esa zona.Hoy más que nunca, los colombianos debemos respaldar a nuestros Soldados y Policías. Son ellos los que sostienen esta Nación (sic)"

Gobernador de Antioquia se refirió
Gobernador de Antioquia se refirió al nuevo ataque contra el Ejército - crédito @AndrésJRendónC/X

Tras cumplirse ocho días del ataque contra un helicóptero de la Policía antinarcóticos en Amalfi, los alzados en armas ubicaron estos cilindros bomba en la vía, que fueron controlados oportunamente, sin contar con el sorpresivo ataque posterior.

“Recibimos la noticia de que haya presencia de unos objetos extraños con características de un cilindro de gas. Inmediatamente, el Ejército con su personal están en el área asegurando el perímetro para proceder a desactivar -si es un artefacto explosivo- ya retirar este objeto de la vía”, indicó José Fernando Chaverra, alcalde de San Andrés de Cuerquia en horas de la mañana.

