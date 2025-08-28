Colombia

Senador Álex Flórez criticó que Enrique Gómez se una a la campaña de Abelardo De La Espriella: “Un godo loquito que tiene 5 votos y vive insultando a todo el mundo”

El excandidato presidencial se une al equipo de Abelardo de la Espriella tras el respaldo del partido Salvación Nacional, pero esta unión provocó críticas del senador oficialista Álex Flórez

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El legislador del Pacto Histórico
El legislador del Pacto Histórico cuestionó la designación de Enrique Gómez como jefe de debate en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, calificando la decisión como polémica dentro del panorama político - crédito Redes sociales y Colprensa

Abelardo de la Espriella obtuvo el respaldo del partido Salvación Nacional para las elecciones presidenciales de 2026, movimiento que marca un cambio estratégico en el escenario de la derecha independiente.

Enrique Gómez Martínez, excandidato presidencial en 2022, será el jefe de debate de De la Espriella.

Debido a lo anterior, el senador Álex Flórez, miembro del Pacto Histórico, coalición de Gobierno, cuestionó la llegada de Enrique Gómez al equipo de Abelardo de la Espriella.

Flórez afirmó: “Un godo loquito que tiene 5 votos y vive insultando a todo el mundo”, en referencia a la incorporación de Gómez como jefe de debate en la campaña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Temas Relacionados

Alex FlórezAbelardo De La EspriellaEnrique GómezElecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Motociclistas protagonizaron disturbios por operativo de las autoridades de tránsito en Bogotá: 12 personas fueron capturadas y 24 motocicletas fueron desmovilizadas

Siete de los capturados tenían antecedentes judiciales por delitos que abarcan desde violencia contra servidor público hasta hurto, lesiones personales, entre otros delitos

Motociclistas protagonizaron disturbios por operativo

Anuel y Blessd reavivan controversia con Karol G y Feid después de nuevo lanzamiento musical: lanzaron una indirecta a la pareja

La colaboración junto a Yan Block, Luar La L, Kris R y ROA generó tendencia por una frase de la canción que menciona directamente a la reconocida pareja del género urbano

Anuel y Blessd reavivan controversia

La Liendra apareció en las redes sociales con preocupantes heridas y moretones en su rostro

La sorpresiva reaparición del ‘influencer’ el 27 de agosto de 2025 tras semanas de ausencia, generó conmoción al mostrarlo con heridas visibles en el rostro y sin dar explicaciones, lo que desató especulaciones

La Liendra apareció en las

Etapa 6 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en el primer día de alta montaña

El líder del Ineos Grenadiers sigue siendo el mejor colombiano de la competencia, en el top 10 de la clasificación general, a tan solo 22 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard

Etapa 6 de la Vuelta

Cómo se escriben los nombres de establecimientos y centros educativos: ¿Con comillas o sin comillas?

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escriben los nombres
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cric denunció la desaparición de

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

ENTRETENIMIENTO

Así es el lujoso apartamento

Así es el lujoso apartamento de Laura Tobón: compartieron imágenes y detalles del lugar junto a su hijo Lucca

Anuel y Blessd reavivan controversia con Karol G y Feid después de nuevo lanzamiento musical: lanzaron una indirecta a la pareja

La Liendra apareció en las redes sociales con preocupantes heridas y moretones en su rostro

Martín Elías Jr. se refirió a las recientes polémicas de Dayana Jaimes, viuda de su padre: “Es la mamá de mi hermana”

La presentadora Tatiana Franko se casa: así fue la propuesta de matrimonio

Deportes

Etapa 6 de la Vuelta

Etapa 6 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en el primer día de alta montaña

Carlos Antonio Vélez lanzó dura indirecta a Jhon Jáder Durán tras su lesión en el partido Fenerbahçe vs. Benfica por Champions League: “Dejando un misterio”

Canterano de Atlético Nacional debutó con gol en Copa Colombia y no aguantó la emoción: así fue su festejo

Estos son los colombianos que jugarán la Champions League en la temporada 2025-2026

La FIFA sancionó a la selección de Argentina por comportamientos discriminatorios durante el partido contra la selección Colombia