Senador Álex Flórez criticó que Enrique Gómez se una a la campaña de Abelardo De La Espriella: “Un godo loquito que tiene 5 votos y vive insultando a todo el mundo”

El legislador del Pacto Histórico cuestionó la designación de Enrique Gómez como jefe de debate en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, calificando la decisión como polémica dentro del panorama político - crédito Redes sociales y Colprensa

Abelardo de la Espriella obtuvo el respaldo del partido Salvación Nacional para las elecciones presidenciales de 2026, movimiento que marca un cambio estratégico en el escenario de la derecha independiente.

Enrique Gómez Martínez, excandidato presidencial en 2022, será el jefe de debate de De la Espriella.

Debido a lo anterior, el senador Álex Flórez, miembro del Pacto Histórico, coalición de Gobierno, cuestionó la llegada de Enrique Gómez al equipo de Abelardo de la Espriella.

Flórez afirmó: “Un godo loquito que tiene 5 votos y vive insultando a todo el mundo”, en referencia a la incorporación de Gómez como jefe de debate en la campaña.

