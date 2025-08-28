Colombia

Por caída de objeto metálico cerraron la av. Circunvalar con av. El Dorado, en Bogotá: Bomberos atienden la emergencia

Por el momento, las autoridades atienden la emergencia para poder dar apertura nuevamente en la vía

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Una viga metálica atravesó la avenida, impidiendo el tránsito de los vehículos, según la imagen compartida por la entidad - crédito @BogotaTransito/X

Sobre las 6:00 a. m. del 28 de agosto se presentó una novedad en la localidad de Santa Fe, Bogotá, por la caída de un objeto contundente que obligó al cierre temporal del corredor vial.

Bogotá Tránsito lo informó por medio de sus redes sociales: “[06:06 a. m.] #MovilidadAhora |Se presenta novedad vial en la localidad de Santa Fe, por caída de estructura metálica en la Av. Circunvalar con Av. El Dorado. Se asigna unidad de @TransitoBta y @BomberosBogota”.

Una viga metálica atravesó la avenida, impidiendo el tránsito de los vehículos, según la imagen compartida por la entidad.

Por el momento las autoridades no han reportado más novedades en el lugar y se espera que se restablezca el tránsito lo más pronto posible para mitigar el impacto en la movilidad del sector.

Av. circunvalar caída de objeto contundente - crédito @BogotaTransito/X

Cierre total de la autopista sur en Bogotá por fuga de gas

En horas de la madrugada del jueves, la comunidad del municipio de Soacha se despertó con una emergencia por una fuga de gas a la altura del sector de Espumados y 3M, ocasionando caos en la movilidad de esa vía principal que conecta a ese municipio con el sur de la ciudad por el cierre total de la Autopista Sur en ambos sentidos.

“Informamos a la ciudadanía que la Autopista Sur se encuentra cerrada en ambos sentidos, a la altura de la Carrera 4 N.º 2-18 Sur, debido a una fuga de gas reportada en el sector”, informó la Secretaría de Movilidad.

Bomberos y equipos de emergencia
Bomberos y equipos de emergencia trabajan en el sector de Espumados para controlar la fuga de gas - crédito Alcaldía de Bogotá

