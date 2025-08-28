Colombia

Golpe a los “pinchallantas” en Bogotá: sellaron establecimiento que aplicaba cobros excesivos por reparar llantas pinchadas

La práctica ilegal ya es conocida por los ciudadanos, por lo que las autoridades enumeraron los corredores en los que más se registran estos casos

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
La Secretaría de Seguridad desplegó un operativo que dejó sellado un montallantas - crédito Secretaria de Seguridad

Diariamente, los conductores bogotanos viven con el temor de que las llantas de sus vehículos sean pinchadas de manera indiscriminada en zonas cercanas a montallantas. Esta es una modalidad ya conocida por los capitalinos con la que los establecimientos buscan incrementar sus ventas ante la necesidad de los ciudadanos.

La estrategia para obtener ingresos va más allá, e incluso, por la urgencia de los ciudadanos de reparar las llantas de sus carros, los establecimientos comerciales aplican altas tarifas por los procedimientos que no estaban previstos en los gastos de los ciudadanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fue esto lo que motivó la denuncia de una mujer en Barrios Unidos que derivó en un operativo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia Y Justicia de Bogotá que dejó el cierre de un montallantas que ya había sido sellado en una ocasión por las autoridades.

El operativo fue coordinado con la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de la ciudad se dio como respuesta a la denuncia de una conductora que argumentó ser víctima de los denominados “pinchallantas” mientras transitaba sobre el puente vehicular de la carrera 30 con calle 80, al norte de la capital.

De acuerdo con su relato, en este corredor vial un motociclismo la alertó del pinchazo a una de sus llantas, por lo que acudió de inmediato a un establecimiento en el barrio Santa Sofía de la localidad de Barrios Unidos, donde aseguró que los trabajadores le “abrieron huecos” a las demás llantas para justificar el cobro excesivo por la reparación.

El operativo se dio en
El operativo se dio en respuesta a una denuncia ciudadana - crédito Secretaría de Seguridad

Ante la denuncia y coordinación con la Alcaldía de esa localidad fue desplegado un operativo en la tarde del 27 de agosto de 2025 y tras una minuciosa inspección, se procedió al cierre temporal del establecimiento, dadas las irregularidades en su funcionamiento.

Durante la diligencia, el subintendente Tomás Oliveros, de la Estación de Policía de Barrios Unidos precisó que el lugar ya había sido visitado en varias oportunidades como parte de estrategias de sensibilización que su propietario seguía sin atender, por lo que ya había sido sellado en una ocasión.

Con este nuevo cierre temporal, el establecimiento comercial se convierte en reincidente y lo pone en la lista negra de las autoridades. En caso de volver a reincidir, sería sellado sin posibilidad de volver a operar.

La entidad atendió la denuncia
La entidad atendió la denuncia de una conductora - crédito @SeguridadBOG/x

Por su parte, el secretario de Seguridad, Cesar Restrepo, aseguró que desde la administración en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán no buscan “dar tregua” a los establecimientos que emplean estas prácticas ilegales para obligar a los bogotanos a costear servicios que no tenían contemplados.

Adicionalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie a través de la línea 123, antes de dirigirse a cualquier establecimiento, los hechos similares de los que sean víctimas, lo que facilita la intervención de las autoridades.

“En Bogotá no daremos tregua a los ‘pinchallantas’. Seguiremos trabajando de la mano con la comunidad, porque gracias a sus denuncias en redes sociales, reportes a la Línea 123 y casos recepcionados por AIDE, podemos seguirles el rastro a estos delincuentes y frenar este flagelo”, destacó el funcionario.

El funcionario explicó la estrategia
El funcionario explicó la estrategia de la administración frente a este fenómeno - crédito @manolitosalazar/X

En la misma línea, aseguró que en lo que va de 2025 se han realizado más de 90 operativos a establecimientos de este tipo, de los cuales 53 han sido suspendidos y uno fue cerrado de manera definitiva por incumplir reiteradamente la normativa.

Finalmente, la entidad enumeró los siete corredores viales en los que los ciudadanos han denunciado la mayor cantidad de estos casos:

  • Avenida Boyacá (entre Avenida 26 y calle 67).
  • Avenida calle 80 (entre carrera 68 y carrera 70).
  • Avenida calle 80 con Avenida NQS.
  • Avenida calle 80 (entre carrera 104 y Puente de Guadua).
  • Avenida carrera 9 (entre calle 153 y calle 163).
  • Autopista Sur (entre carrera 68 y Boyacá).
  • Autopista al Llano (entre calle 73 sur y calle 84 sur).

Temas Relacionados

Seguridad BogotáMontallantasBogotáLlantas pinchadasCobros excesivosCesar RestrepoSecretaría de SeguridadBarrios UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Reunión que se había cancelado porque Petro se quedó dormido finalmente se realizó: los detalles que dejó el encuentro entre el presidente y la USO

La cita con la Unión Sindical Obrera estaba programada para el 19 de agosto

Reunión que se había cancelado

Joven bogotana reveló cómo fue abusada sexualmente y vendida por su propia familia: “Me accedió de formas que no tienen nombre”

Los detalles ofrecidos por Lorena exponen el funcionamiento interno de una red de abuso en la que hombres adultos entraban y salían de los lugares de cautiverio para perpetrar los abusos

Joven bogotana reveló cómo fue

“Ley Nancy Mestre”: el proyecto con el que buscan erradicar la impunidad en los feminicidios

El proyecto rinde homenaje a la joven asesinada por su pareja sentimental en 1994 y cuya condena se empezó a cumplir apenas en 2024

“Ley Nancy Mestre”: el proyecto

El crudo relato de una ‘influencer’ que se sometió a una cirugía estética y terminó con los intestinos perforados: “Sufrí un infarto”

Cientos de mujeres se han visto afectadas por errores médicos durante y después de intervenciones quirúrgicas en establecimientos de dudosa reputación

El crudo relato de una

Una niña de 4 años murió y dos adultos resultaron heridos durante un ataque armado

Las autoridades están en búsqueda de los responsables del nuevo caso de sicariato en Magdalena

Una niña de 4 años
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cric denunció la desaparición de

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

ENTRETENIMIENTO

Esto cuesta en pesos colombianos

Esto cuesta en pesos colombianos el ‘look’ con el que Taylor Swift dijo ‘sí’ a Travis Kelce, el vestido se agotó en 20 minutos

Raúl Santi entregó detalles de supuesto caso de brujería del que fue víctima: “Me pegué a la Biblia”

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’, preocupó a sus seguidores con foto en el hospital: “El genio malinterpretó mi deseo”

Margarita Rosa de Francisco se pronunció ante las amenazas contra Adriana Lucia en redes sociales: “Siento miedo”

Don Jediondo se quebró al aire al recordar la liquidación de su negocio de comidas, tras casi 20 años: “Uno siente que murió un pariente”

Deportes

Ángel Di María reveló mal

Ángel Di María reveló mal momento de Juan Fernando Quintero en River: “No le está siendo fácil”

Millonarios tendría casi listo su primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: vea de quién se trata

La selección Colombia enfrentará a Bolivia con una crisis en su arco: así llegan los porteros para las eliminatorias

Este sería el nuevo rival de la selección Colombia después de las eliminatorias: presidente de la federación lo confirmó

“Estamos perdiendo la plata”, hinchas de Santa Fe contra la Dimayor por programar partidos entre semana