Cierre total de la autopista sur en Bogotá por fuga de gas: la congestión vehicular afecta a miles de conductores en ambos sentidos

La fuga de gas en la autopista Sur obligó al cierre total de la vía y generó un fuerte represamiento en el acceso a Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

En la mañana de este jueves 28 de agosto, la autopista sur en Bogotá amaneció completamente cerrada en ambos sentidos, luego de que se detectara una fuga de gas a la altura de la carrera 4 con 2-18 Sur, entre los sectores de Espumados y 3M.

La emergencia se produjo por una rotura ocasionada por un contratista que realizaba una perforación dirigida y rompió la tubería, según confirmó Vanti a Infobae Colombia.

La empresa señaló que sus técnicos lograron controlar la situación rápidamente, sin que se presentara afectación a viviendas en la zona.

La emergencia obligó a las autoridades a ordenar el bloqueo total de la vía, una de las salidas más transitadas de la capital, lo que generó largas filas de vehículos y un fuerte represamiento tanto para quienes se desplazaban hacia Soacha y Sibaté, como para los conductores que intentaban ingresar a Bogotá por el sector de Colsubsidio.

En el lugar se desplegaron organismos de emergencia, personal de tránsito y equipos especializados de las empresas de gas, quienes trabajan en el punto para controlar la fuga y garantizar la seguridad de los conductores y residentes cercanos.

De acuerdo con información entregada por Vanti a Caracol Radio, la situación estaría controlada hacia las 8:00 o 9:00 de la mañana, momento en el que se prevé la reapertura de la vía y la normalización gradual de la movilidad en este corredor estratégico.

La concesionaria Vía Sumapaz comunicó a través de su cuenta en X que el tránsito está siendo desviado por el sector Mondoñedo, permitiendo el ingreso y la salida de la capital por rutas alternas.

Entre las opciones recomendadas para evitar mayores complicaciones en el tráfico, las autoridades sugieren utilizar la carrera 5 en sentido Bogotá - Soacha y la vía Indumil en sentido Soacha - Bogotá.

La circulación dentro del perímetro distrital de la autopista sur, según la concesionaria, no presenta afectaciones, por lo que el flujo vehicular en esa zona se mantiene estable.

La Terminal de Transporte de Bogotá informó a los usuarios de la sede satélite Sur que, debido al cierre, se recomienda anticipar la llegada a las instalaciones y consultar con las empresas de transporte el plan de viaje para evitar contratiempos.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas y evitar la zona para reducir el impacto del represamiento.

Noticia en desarrollo...