Colombia

Cierre total de la autopista sur en Bogotá por fuga de gas: la congestión vehicular afecta a miles de conductores en ambos sentidos

La emergencia ocurrió en el sector de Espumados, uno de los puntos más transitados. Autoridades trabajan para controlar la fuga y restablecer la movilidad

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
La fuga de gas en
La fuga de gas en la autopista Sur obligó al cierre total de la vía y generó un fuerte represamiento en el acceso a Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

En la mañana de este jueves 28 de agosto, la autopista sur en Bogotá amaneció completamente cerrada en ambos sentidos, luego de que se detectara una fuga de gas a la altura de la carrera 4 con 2-18 Sur, entre los sectores de Espumados y 3M.

La emergencia se produjo por una rotura ocasionada por un contratista que realizaba una perforación dirigida y rompió la tubería, según confirmó Vanti a Infobae Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La empresa señaló que sus técnicos lograron controlar la situación rápidamente, sin que se presentara afectación a viviendas en la zona.

La emergencia obligó a las autoridades a ordenar el bloqueo total de la vía, una de las salidas más transitadas de la capital, lo que generó largas filas de vehículos y un fuerte represamiento tanto para quienes se desplazaban hacia Soacha y Sibaté, como para los conductores que intentaban ingresar a Bogotá por el sector de Colsubsidio.

En el lugar se desplegaron organismos de emergencia, personal de tránsito y equipos especializados de las empresas de gas, quienes trabajan en el punto para controlar la fuga y garantizar la seguridad de los conductores y residentes cercanos.

De acuerdo con información entregada por Vanti a Caracol Radio, la situación estaría controlada hacia las 8:00 o 9:00 de la mañana, momento en el que se prevé la reapertura de la vía y la normalización gradual de la movilidad en este corredor estratégico.

La concesionaria Vía Sumapaz comunicó a través de su cuenta en X que el tránsito está siendo desviado por el sector Mondoñedo, permitiendo el ingreso y la salida de la capital por rutas alternas.

Entre las opciones recomendadas para evitar mayores complicaciones en el tráfico, las autoridades sugieren utilizar la carrera 5 en sentido Bogotá - Soacha y la vía Indumil en sentido Soacha - Bogotá.

La circulación dentro del perímetro distrital de la autopista sur, según la concesionaria, no presenta afectaciones, por lo que el flujo vehicular en esa zona se mantiene estable.

La Terminal de Transporte de Bogotá informó a los usuarios de la sede satélite Sur que, debido al cierre, se recomienda anticipar la llegada a las instalaciones y consultar con las empresas de transporte el plan de viaje para evitar contratiempos.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas y evitar la zona para reducir el impacto del represamiento.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Autopista surCierre totalMovilidad BogotáFuga de gasSoacha BogotáCierre autopista surBomberos de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Por caída de objeto metálico cerraron la av. Circunvalar con av. El Dorado, en Bogotá: Bomberos atienden la emergencia

Por el momento, las autoridades atienden la emergencia para poder dar apertura nuevamente en la vía

Por caída de objeto metálico

Etapa 6 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en el primer día de alta montaña

El líder del Ineos Grenadiers sigue siendo el mejor colombiano de la competencia, en el top 10 de la clasificación general, a tan solo 22 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard

Etapa 6 de la Vuelta

Invamer rompe 30 años de tradición: nueva ley impide publicación de su encuesta bimensual

La firma de estudios de opinión dejó en blanco los resultados de su habitual encuesta sobre la situación del país debido a las restricciones que establece la reciente normativa aprobada por el Congreso

Invamer rompe 30 años de

Cobertura de vacuna contra el VPH en Colombia solo llega al 19,5 %, lejos de la meta nacional fijada

El país registra bajos avances en la aplicación del biológico, pese a ser gratuito para menores de 9 a 17 años

Cobertura de vacuna contra el

Estos son los retos que hereda Bucaramanga tras la salida de Jaime Andrés Beltrán de la Alcaldía

Con la anulación de la elección de Beltrán, la ciudad afronta problemas de movilidad, finanzas y espacio público

Estos son los retos que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cric denunció la desaparición de

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

ENTRETENIMIENTO

Esto cuesta en pesos colombianos

Esto cuesta en pesos colombianos el ‘look’ con el que Taylor Swift dijo ‘sí’ a Travis Kelce, el vestido se agotó en 20 minutos

Raúl Santi entregó detalles de supuesto caso de brujería del que fue víctima: “Me pegué a la Biblia”

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’, preocupó a sus seguidores con foto en el hospital: “El genio malinterpretó mi deseo”

Margarita Rosa de Francisco se pronunció ante las amenazas contra Adriana Lucia en redes sociales: “Siento miedo”

Don Jediondo se quebró al aire al recordar la liquidación de su negocio de comidas, tras casi 20 años: “Uno siente que murió un pariente”

Deportes

Etapa 6 de la Vuelta

Etapa 6 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en el primer día de alta montaña

Jhon Jáder Durán es liquidado por José Mourinho en Fenerbahce: “Tiene problemas y entrena menos”

Recortes del Gobierno Petro ponen a prueba la resiliencia del golf: autogestión, apoyo privado y logros en medio de la crisis

Ángel Di María reveló mal momento de Juan Fernando Quintero en River: “No le está siendo fácil”

Millonarios tendría casi listo su primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: vea de quién se trata