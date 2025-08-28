Camioneta en la que se movilizaba el precandidato Daniel Palacios se accidentó en Medellín: el aspirante no resultó herido

El aspirante alcanzó a bajarse del carro antes de que se registrara el accidente - crédito Daniel Palacios/Facebook y Redes sociales/X

Un grave accidente se registró el 28 de agosto de 2025 en la Loma de Los Balsos, al sur de Medellín (Antioquia). Un vehículo en el que se transportaba el precandidato presidencial Daniel Palacios se accidentó. El vehículo fue dispuesto como parte del esquema de seguridad del político.

De acuerdo con información revelada por Blu Radio, el aspirante a la Presidencia salió ileso del siniestro, debido a que se bajó del carro antes de que se accidentara. No obstante, al parecer, un grupo de policías que estaban en el lugar sí resultaron heridos.

El medio citado indicó que al menos siete personas resultaron lesionadas por el siniestro vial, producido, al parecer, por el fallo de los frenos del vehículo. Uno de los uniformados estaría delicado de salud.

El conductor del carro que se accidentó también habría resultado herido, pero se desconoce cuál es su estado de salud actual. Las autoridades hacen presencia en el lugar y están atendiendo la emergencia.

La camioneta que se accidentó se habría quedado sin frenos - crédito Redes sociales/X

En desarrollo...