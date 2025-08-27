Valentina Gómez, candidata colombiana al Congreso de EE. UU., quemó ejemplar del Corán: la censuraron en redes sociales

La joven lanzó mensajes dirigidos a la comunidad musulmana para que abandone el país, acciones que fueron censuradas por la plataforma X por incitación al odio - crédito @ValentinaForUSA/X

La candidata al Congreso de Estados Unidos por el estado de Texas, Valentina Gómez, de origen colombiano, difundió en redes sociales un video donde se le observa quemando un ejemplar del Corán con un lanzallamas.

En la grabación, la aspirante republicana afirmó su intención de “acabar con el Islam en Texas” y emitió mensajes dirigidos a los musulmanes, instándolos a abandonar el país y regresar a lo que ella denomina sus naciones de origen.

“Acabaré con el islam en Texas, que Dios me ayude. Los musulmanes están violando y matando para apoderarse de las naciones cristianas. Ayúdenme a llegar al Congreso para que nunca tengan que inclinarse ante su estúpida roca”, afirmó la joven en su red social.

Valentina Gómez, joven que aspira llegar al Congreso por el estado de Texas quemó un Corán - crédito @ValentinaForUSA/X