Colombia

Valentina Gómez, candidata colombiana al Congreso de EE. UU., quemó ejemplar del Corán: la censuraron en redes sociales

La líder política emitió mensajes prometiendo “acabar con el Islam” en el estado de Texas

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
La joven lanzó mensajes dirigidos
La joven lanzó mensajes dirigidos a la comunidad musulmana para que abandone el país, acciones que fueron censuradas por la plataforma X por incitación al odio - crédito @ValentinaForUSA/X

La candidata al Congreso de Estados Unidos por el estado de Texas, Valentina Gómez, de origen colombiano, difundió en redes sociales un video donde se le observa quemando un ejemplar del Corán con un lanzallamas.

En la grabación, la aspirante republicana afirmó su intención de “acabar con el Islam en Texas” y emitió mensajes dirigidos a los musulmanes, instándolos a abandonar el país y regresar a lo que ella denomina sus naciones de origen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Acabaré con el islam en Texas, que Dios me ayude. Los musulmanes están violando y matando para apoderarse de las naciones cristianas. Ayúdenme a llegar al Congreso para que nunca tengan que inclinarse ante su estúpida roca”, afirmó la joven en su red social.

Valentina Gómez, joven que aspira llegar al Congreso por el estado de Texas quemó un Corán - crédito @ValentinaForUSA/X

Temas Relacionados

Valentina GómezCongreso Estados UnidosQuema CoránIslamColombia-Noticias

Más Noticias

Propuesta de ley plantea que empleados tengan un día de descanso remunerado en su cumpleaños

La iniciativa permitiría a los trabajadores del sector público y privado disfrutar de un día libre en su cumpleaños, para mejorar su bienestar, motivación y equilibrio entre la vida personal y laboral

Propuesta de ley plantea que

El torneo de las botas, el campeonato de fútbol que agricultoras colombianas juegan con ruana y sombrero en Jenesano: el premio es un “marrano”

La mujeres integran grupos deportivos con nombres apegados a objetos, prácticas y dichos propios de los habitantes de la región

El torneo de las botas,

🔴Etapa 5 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá una exigente prueba en la contrarreloj por equipos, en la que Egan Bernal y el Ineos Grenadiers, buscarán imponerse en los tiempos

🔴Etapa 5 de la Vuelta

Gustavo Petro pidió al Pacto Histórico recurrir a medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El mandatario recomendó a los miembros del colectivo defender sus derechos ante el organismo internacional

Gustavo Petro pidió al Pacto

Cayeron los secuestradores que, con ambulancia, intentaron llevarse a comerciarte en pleno parque de la 93, en Bogotá

La rápida reacción de la víctima y la posterior investigación policial permitieron identificar a tres responsables: dos fueron capturados en la ciudad y uno permanece prófugo en España, buscado por Interpol

Cayeron los secuestradores que, con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

34 soldados siguen retenidos contra

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Dos soldados desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

Dron explosivo fue inhibido por el Ejército y terminó incrustado en el techo de una vivienda en Santander de Quilichao, Cauca

Fue liberada la médica Daniela Hernández Montoya, secuestrada el 14 de agosto tras recoger a sus hijos en el colegio

Ejército reportó hostigamiento del Clan del Golfo en medio de labores de inspección de un cadáver: se requirió apoyo aéreo

ENTRETENIMIENTO

Feid reveló por qué eligió

Feid reveló por qué eligió el color verde como su insignia y representación: esta es la historia

Conflicto en la casa Gamma del ‘Desafío 2025’: Zambrano lanzó duro ultimátum a su compañero Rata: “Voy a darte una muñequera”

La Toxi Costeña recordó el episodio que la marcó tras la muerte de su abuela: “Mi mamá me daba unas palizas”

Pipe Bueno dio detalles sobre el tiempo que pasó en celibato y sin licor: “Eso me pegó en el pecho”

Jorge Rausch, jurado de ‘MasterChef Celebrity’, reveló la actividad que le salvó la vida, y no fue la cocina: “Todo lo demás parecía fuera de control”

Deportes

🔴Etapa 5 de la Vuelta

🔴Etapa 5 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos

Luis Díaz habló sobre las claves que necesita la selección Colombia para ir al Mundial: “No somos nada sin la gente”

Estas fueron las heridas de Nairo Quintana que lo dejaron por fuera de la Vuelta a España

Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la Copa de Alemania

Árbitro cometió un error al repetir penalti de Millonarios en la Copa Colombia ante Real Cartagena: esto dice el reglamento